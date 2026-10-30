Brasil proyecta su agenda logística para el escenario post elecciones

La expectativa del sector es que una mayor coordinación entre modos de transporte permita reducir costos logísticos, mejorar la previsibilidad y ampliar la competitividad de las cadenas de abastecimiento (Imagen: Shutterstock)

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Brasil empieza a delinear su agenda logística para el período post elecciones con una serie de desafíos que atraviesan la infraestructura, la multimodalidad, los costos y la capacidad de acompañar el crecimiento de las cadenas productivas y del comercio exterior.

El escenario combina una mayor inversión en distintos modos de transporte con una estructura que todavía presenta una fuerte dependencia de las rutas. Según datos difundidos por la Asociación Brasileña de Operadores Logísticos, el 94% de los operadores trabaja con transporte carretero, mientras apenas el 31% ofrece servicios multimodales y solo el 20% de las mercaderías movilizadas utiliza dos o más modos dentro de una misma operación.

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Esa configuración ubica a la integración entre carreteras, ferrocarriles, hidrovías, puertos y aeropuertos entre las principales prioridades para los próximos años. La expectativa del sector es que una mayor coordinación entre modos permita reducir costos logísticos, mejorar la previsibilidad y ampliar la competitividad de las cadenas de abastecimiento.

La agenda coincide con un incremento de los recursos destinados a infraestructura. Durante los primeros ocho meses de 2026, las inversiones públicas federales crecieron 95,1% interanual en el sector acuaviario, hasta 150,3 millones de reales. En infraestructura aérea alcanzaron 767,98 millones de reales, un 32,3% más, mientras que en ferrocarriles sumaron 121,21 millones de reales, con un aumento del 17,5%.

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A ese movimiento se suma una cartera estimada en alrededor de 160.000 millones de reales para el período 2027-2030, destinada a proyectos en puertos, aeropuertos e hidrovías, que contempla concesiones, inversiones privadas y obras públicas.

El esquema se articula además con el Plan Nacional de Logística 2050, que plantea una planificación de largo plazo sobre la infraestructura de transporte e incluye 31 ejes y 112 metas de actuación.

Según datos difundidos por la Asociación Brasileña de Operadores Logísticos, el 94% de los operadores trabaja con transporte carretero, mientras apenas el 31% ofrece servicios multimodales (Foto: Shutterstock)

Más movimiento sobre la red logística

La necesidad de ampliar y conectar la infraestructura aparece también acompañada por un crecimiento del movimiento de cargas en distintos modos.

Entre enero y agosto, el transporte aéreo movilizó 979,7 millones de kilos de carga, un 4% más que en el mismo período de 2025. Solo en agosto, el volumen aumentó 9,5%, impulsado principalmente por el tráfico internacional, que creció 11,6%.

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En el sistema marítimo y fluvial, las cargas vinculadas con el comercio exterior alcanzaron 682,8 millones de toneladas durante los primeros ocho meses del año, con un crecimiento interanual del 0,4%. En paralelo, el transporte carretero de soja, maíz y harina destinado a mercados internacionales movilizó 70,46 millones de toneladas, un 0,5% más.

La red ferroviaria transportó 353,5 millones de toneladas útiles en el mismo período. Aunque el acumulado mostró una baja del 1,1%, agosto marcó el mayor registro mensual de 2026, con 50,2 millones de toneladas movilizadas.

Los datos reflejan un sistema que continúa movilizando grandes volúmenes, pero donde el desafío no pasa únicamente por aumentar la infraestructura disponible, sino por lograr que los distintos modos funcionen de manera más integrada.

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Multimodalidad, tecnología y mano de obra

La agenda logística brasileña para los próximos años excede las obras físicas. Entre las prioridades aparecen también la modernización regulatoria, la disponibilidad de trabajadores especializados, la digitalización y la transición hacia operaciones con menor impacto ambiental.

Desde el sector plantean que la multimodalidad necesita consolidarse como una estrategia permanente, acompañada por planificación, gobernanza y previsibilidad. La incorporación de inteligencia artificial, automatización, robotización y herramientas digitales aparece además como una vía para aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Otro desafío es la escasez de mano de obra en funciones tanto operativas como especializadas. La respuesta propuesta incluye programas de capacitación y reconversión profesional orientados a las nuevas necesidades del transporte y la logística.

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A esto se suman la descarbonización y la necesidad de adaptar la infraestructura a eventos climáticos extremos, mediante combustibles de menor intensidad de carbono, equipos más eficientes y una planificación capaz de reducir interrupciones en los servicios.

El peso del sector ayuda a dimensionar el desafío. Los operadores logísticos brasileños facturaron alrededor de 247.000 millones de reales en 2025, equivalentes a casi el 2% del producto interno bruto del país, y generan aproximadamente 2,8 millones de empleos directos e indirectos.

En ese contexto, el escenario post elecciones abre una etapa en la que el foco estará puesto en transformar mayores niveles de inversión en mejoras concretas de conectividad y eficiencia. La capacidad de integrar modos, sostener las obras en el tiempo y reducir los costos de traslado será determinante para acompañar el crecimiento del comercio exterior y fortalecer la competitividad logística de Brasil.

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