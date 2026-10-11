Infraestructura e integración, las claves que plantea la CEPAL para fortalecer el comercio regional

Entre los principales activos de la región, la CEPAL identificó los recursos naturales, con especial foco en energía, seguridad alimentaria, minerales críticos, biodiversidad y agua dulce (Foto: CEPAL)

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América Latina y el Caribe cuentan con recursos naturales, energía, minerales críticos, capacidades productivas y un mercado de más de 660 millones de personas. Sin embargo, para que esos activos se traduzcan en una mayor competitividad internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) planteó la necesidad de avanzar en infraestructura, integración y coordinación regional.

La propuesta surgió durante el 41º período de sesiones del organismo, realizado en República Dominicana, donde representantes de los países miembros analizaron cómo posicionar a la región frente a las transformaciones geopolíticas, tecnológicas, económicas y ambientales que están modificando las condiciones del desarrollo y del comercio internacional.

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De los recursos estratégicos a una mayor competitividad

Entre los principales activos de la región, la CEPAL identificó los recursos naturales, con especial foco en energía, seguridad alimentaria, minerales críticos, biodiversidad y agua dulce. A ellos sumó las capacidades productivas, humanas y financieras, además del peso del mercado regional, que reúne a más de 660 millones de habitantes y un producto interno bruto combinado de 6,8 billones de dólares.

El planteo del organismo es que esa disponibilidad de recursos no garantiza por sí sola una posición más competitiva. Para convertirlos en desarrollo, exportaciones y mayor participación en la economía global, la región necesita estrategias de largo plazo, instituciones sólidas y una gobernanza capaz de movilizar esas ventajas.

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En ese marco, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, sostuvo que América Latina y el Caribe no deberían limitarse a reaccionar frente a los cambios del escenario internacional, sino anticiparlos y participar de manera más activa en la configuración del nuevo orden global.

Infraestructura y comercio como ejes de la integración

Uno de los puntos con mayor impacto para el comercio regional fue el llamado a impulsar una integración más efectiva, que incluya infraestructura, comercio de bienes y servicios, financiamiento y acción climática.

La infraestructura aparece así como una condición necesaria para conectar capacidades productivas, reducir obstáculos al intercambio y facilitar que los recursos estratégicos de la región puedan llegar a los mercados internacionales con mayor competitividad.

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Al mismo tiempo, la CEPAL destacó la importancia de la cooperación, la integración y el multilateralismo como herramientas para enfrentar un escenario marcado por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos y una mayor frecuencia de crisis externas.

La necesidad de fortalecer esa base regional cobra relevancia frente al desempeño económico de los últimos años. Durante el encuentro se señaló que en 2025 América Latina y el Caribe completaron una década con un crecimiento promedio de apenas 1,2%, una evolución que limitó la inversión, la creación de empleo y la expansión de las capacidades productivas.

La propuesta surgió durante el 41º período de sesiones del organismo, realizado en República Dominicana, donde representantes de los países miembros analizaron cómo posicionar a la región frente a las transformaciones geopolíticas, tecnológicas, económicas y ambientales (Foto: CEPAL)

Digitalización y planificación de largo plazo

Otro de los ejes del encuentro fue la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial. La CEPAL planteó que estas tecnologías deben incorporarse como herramientas para mejorar las capacidades de la región, pero dentro de estrategias que combinen innovación con objetivos de desarrollo de largo plazo.

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Para el organismo, los cambios actuales obligan a los países a tomar decisiones con una mirada más estratégica, especialmente en áreas vinculadas con producción, infraestructura, comercio e integración regional.

El desafío, según lo planteado durante las sesiones, pasa por transformar la disponibilidad de recursos naturales, capacidades productivas y conocimiento en una ventaja concreta para una región que busca ganar relevancia dentro de cadenas de valor y flujos comerciales cada vez más condicionados por factores geopolíticos, tecnológicos y ambientales.