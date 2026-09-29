Aeropuertos latinoamericanos enfrentan una brecha de inversión ante el crecimiento de la demanda

Durante el primer semestre de 2026, el volumen de carga movilizada por vía aérea aumentó 3,6% en Latinoamérica y el Caribe (Foto: Shutterstock)

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Latinoamérica necesitará invertir 178.000 millones de dólares en infraestructura aeroportuaria durante los próximos 30 años para responder al crecimiento previsto de la demanda de transporte aéreo, según una estimación presentada por el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

La proyección supone un cambio significativo en el ritmo de inversión de la región. De acuerdo con la entidad, el promedio destinado a infraestructura aeroportuaria debería pasar de 3.400 millones de dólares a 8.700 millones anuales, lo que representa un nivel más de dos veces y media superior al actual.

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La estimación fue presentada durante la Asamblea General Anual, Conferencia y Exposición Mundial de ACI-LAC y ACI World, realizada en Lima. Allí, la organización trazó un panorama que combina crecimiento de la demanda, recuperación desigual de la actividad aeroportuaria y necesidades de infraestructura para las próximas décadas.

La carga aérea creció 3,6%

Durante el primer semestre de 2026, el volumen de carga movilizada por vía aérea aumentó 3,6% en Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con los datos presentados por el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne.

El crecimiento se produjo mientras una parte de los aeropuertos regionales todavía registra niveles de actividad inferiores a los anteriores a la pandemia. Según la entidad, 161 terminales aún no recuperaron los volúmenes de carga previos a 2020.

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La recuperación presenta diferencias también en otros segmentos de la actividad aeroportuaria. Un total de 133 aeropuertos continúa por debajo de los niveles prepandemia en cantidad de pasajeros, mientras que 194 todavía no alcanzaron el número de movimientos que registraban antes de la emergencia sanitaria.

En materia de conectividad, ACI-LAC indicó que el 20% de las conexiones aéreas existentes antes de la pandemia aún no fueron restituidas. La situación se concentra principalmente en aeropuertos ubicados en ciudades regionales, otro de los elementos señalados por la organización al describir el escenario actual del sector.

En materia de conectividad, el 20% de las conexiones aéreas existentes antes de la pandemia aún no fueron restituidas (Foto: Shutterstock)

Más demanda y necesidades de infraestructura

A diferencia de esos indicadores pendientes de recuperación, los datos agregados de 2026 muestran crecimiento. El tráfico de pasajeros aumentó 1,9% durante la primera mitad del año, mientras que la carga avanzó a un ritmo mayor, con el mencionado incremento del 3,6%.

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ACI-LAC mantiene su expectativa de cerrar 2026 con 809 millones de pasajeros atendidos en los aeropuertos de Latinoamérica y el Caribe. A más largo plazo, prevé que la demanda continúe aumentando hasta alcanzar los 1.500 millones de pasajeros en 2045.

Estas proyecciones forman parte del escenario sobre el cual la organización calcula las necesidades de inversión aeroportuaria hasta 2055. La estimación de 178.000 millones de dólares contempla así un horizonte en el que la demanda seguiría creciendo durante las próximas décadas.

En paralelo, Echevarne planteó la necesidad de avanzar en una mayor apertura del mercado aéreo regional y destacó el Acuerdo de Liberación Aérea Suramericana (ALAS), un memorando de entendimiento firmado en julio de 2026 para establecer una hoja de ruta hacia un Cielo Único Suramericano.

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El acuerdo fue firmado inicialmente por Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, mientras que Bolivia y Uruguay se incorporaron posteriormente. La iniciativa busca avanzar hacia una mayor integración aérea entre los países participantes.

Durante el encuentro, el director de ACI-LAC también se refirió a los costos de la actividad y señaló que las tasas aeroportuarias representan menos del 6% del precio total de los pasajes en la región. Según explicó, una parte mayoritaria de esas tasas es determinada por gobiernos y autoridades.

La discusión sobre infraestructura, conectividad e inversión se desarrolla así en un escenario en el que el transporte aéreo regional registra crecimiento agregado, mientras una parte de sus aeropuertos todavía no recuperó los niveles de actividad que tenía antes de 2020.

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