La efeméride encuentra al despachante de aduana argentino en plena redefinición de su rol (Foto: Movant Connection)

Guardar

Ayer se celebró el Día Internacional del Despachante de Aduana, que recuerda la primera convención latinoamericana del sector, el 27 de noviembre de 1969 en Viña del Mar, donde nació la asociación que hoy los agrupa en una veintena de países de América y Europa. La efeméride encuentra al despachante de aduana argentino en plena redefinición de su rol.

Desde la entrada en vigor del DNU 70/2023, el artículo 37 del Código Aduanero admite que importadores y exportadores tramiten sus destinaciones sin un despachante de aduana, una opción que acerca a la Argentina a la mayoría de los sistemas del mundo, aunque con diferencias en la formación exigida, la responsabilidad y el peso real del profesional en cada operación.

PUBLICIDAD

Hasta ese cambio, el país integraba un grupo reducido donde la intervención del despachante de aduana era casi ineludible. Un relevamiento de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) de 2016 sobre 96 administraciones mostró que 70 tenían un servicio optativo, 9 lo exigían para todas las operaciones y 13 lo requerían con excepciones puntuales.

¿Es obligatorio contratar un despachante de aduana en Argentina?

La respuesta corta es no. La reforma creó la figura del declarante, que permite a la propia empresa o a un tercero presentar la declaración ante la ARCA sin la matrícula de despachante de aduana. A la vez, se eliminó la obligación de inscribirse en el registro que antes habilitaba a ejercer la profesión.

PUBLICIDAD

La flexibilización convive con exigencias que siguen vigentes. La Resolución General 5818/2026, publicada en enero, mantiene un examen de idoneidad para los apoderados generales del despachante de aduana y para los agentes de transporte aduanero. El Centro Despachantes de Aduana advierte que quien actúa por delegación debe certificar conocimientos, mientras que el declarante directo no.

Para corregir esa asimetría, la entidad presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca reincorporar la certificación de idoneidad como requisito para firmar un despacho. En paralelo, un fallo de noviembre de 2025 del Juzgado Federal de Paso de los Libres ratificó que los apoderados deben acreditar esa capacitación.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el agente de aduanas en Estados Unidos y la Unión Europea

En Estados Unidos ninguna ley obliga a contratar un despachante de aduana, pero quien presta el servicio a terceros necesita una licencia de la CBP, la agencia federal de aduanas. Para obtenerla debe aprobar con al menos 75% un examen que se toma dos veces al año, en abril y octubre, y superar una investigación de antecedentes.

En Estados Unidos ninguna ley obliga a contratar un despachante de aduana, pero quien presta el servicio a terceros necesita una licencia de la CBP (Foto: Shutterstock)

La Unión Europea sigue otra lógica. El artículo 18 del Código Aduanero de la Unión establece que cualquier persona puede designar un representante aduanero, el equivalente al despachante de aduana, bajo dos modalidades: la directa, en la que actúa en nombre y por cuenta del importador, y la indirecta, en la que actúa en nombre propio por cuenta ajena y asume responsabilidad solidaria por la deuda.

PUBLICIDAD

La habilitación de esos representantes queda en manos de cada Estado miembro. Francia, por ejemplo, exige desde 2018 un registro previo con criterios de cumplimiento y solvencia, mientras que Estonia pide una licencia específica para presentar declaraciones por cuenta de terceros, sea en representación directa o indirecta.

Qué diferencia al despachante de aduana argentino del agente chileno

Chile conserva uno de los esquemas más estrictos de la región. Según el Servicio Nacional de Aduanas, el importador debe contratar a un agente cuando el valor de la mercadería supera los US$1.000 FOB, mientras que por debajo de ese monto puede realizar un trámite simplificado por su cuenta. Allí el agente es un auxiliar de la función pública con licencia estatal.

PUBLICIDAD

Ese perfil de auxiliar del servicio aduanero también define al despachante de aduana argentino, que responde por lo que declara. El artículo 908 del Código Aduanero prevé que es responsable de las infracciones cometidas en ejercicio de sus funciones, salvo que pruebe haber cumplido con sus obligaciones; en ese caso, la sanción recae sobre el representado.

La diferencia de fondo es que en Chile la intervención sigue siendo obligatoria por encima del umbral, mientras que en la Argentina el despachante de aduana pasó a competir con la gestión directa del operador, un cambio que redefine su propuesta de valor frente a importadores y exportadores.

PUBLICIDAD

El despachante de aduana argentino se encamina a un esquema parecido al estadounidense o al europeo (Imagen: Shutterstock)

Por qué las empresas siguen recurriendo a un despachante de aduana

La experiencia internacional muestra que la opcionalidad no vacía la profesión: el mismo estudio de la OMA detectó que, aun en los países donde contratar un intermediario es voluntario, el recurso a un despachante de aduana supera en promedio el 85% de las operaciones, una señal de la complejidad técnica que implica cada despacho.

Clasificar una mercadería en la Nomenclatura Común del Mercosur, determinar su valor en aduana, aplicar el régimen de origen y liquidar tributos son tareas en las que un error del importador o del despachante de aduana deriva en demoras, multas o carga retenida en puerto. Para una pyme que importa insumos, ese riesgo se traduce en sobrecostos de almacenaje y quiebres en la cadena de abastecimiento.

PUBLICIDAD

Con el proyecto de ley en el Congreso y una simplificación que ya alcanzó al courier de exportación y a las garantías de los tránsitos terrestres, el despachante de aduana argentino se encamina a un esquema parecido al estadounidense o al europeo: optativo por ley, pero con un peso propio en la planificación logística de quienes buscan reducir riesgos en frontera.