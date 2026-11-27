Mel Ghertner es mentora de oratoria, speaker, actriz y abogada internacional (Foto: Movant Connection)

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“Yo puedo ganar esta negociación de hoy, pero si para eso te tengo que hundir, voy a cortar un vínculo que no va a ser estratégico a largo plazo”. En una actividad donde un embarque puede tardar semanas y un malentendido se paga caro, Mel propone pensar la comunicación como parte de la operación: mensajes claros, canales bien elegidos y negociaciones que cuiden la relación.

¿Qué diferencia a alguien que habla bien de alguien que realmente sabe comunicar en logística y comercio exterior?

Cualquiera puede hablar bien, pero no cualquiera sabe comunicar de una manera estratégica y efectiva. En el mundo de la logística y el comex no importa hablar bonito, sino lograr el objetivo: que se entienda cuáles son los tiempos, los costos, la estrategia y la dinámica. Quien sabe comunicar entiende que el mensaje tiene que llegar, entenderse y ser claro.

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En una operación con plazos ajustados, ¿qué herramientas ayudan a que una instrucción llegue bien?

Primero, tener una estructura clara en el mensaje. Siempre sugiero dividirlo en introducción, desarrollo y conclusión, donde quede claro cuál es ese accionable que necesito del otro. También es clave la técnica de la pirámide invertida: lo más importante tiene que estar primero.

Lo que le solicito al otro, ese pedido, eso que necesito urgente, lo digo primero. Después detallo y después contextualizo. Otro detalle importante es confirmar la escucha: tomarme unos segundos al final de una conversación para que los dos estemos en sintonía y nos hayamos entendido.

Yo tengo que hacer esto antes de las 15 y vos tenés que hacer tal cosa para mañana. Esa confirmación de la escucha nos ahorra tiempo, plata, errores y malos entendidos, que en el mundo de la logística y el comex pueden costar muchísimo.

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Con husos horarios distintos y mucho intercambio por mensaje o mail, ¿cómo se logra una comunicación cercana?

Con diferencias culturales y husos horarios distintos, lo primero es identificar qué mensajes, más operativos o rápidos, van por mensajería instantánea, cuáles tienen que estar en un mail o en un canal más formal, y cuáles requieren un llamado o una reunión.

Eso es importante para evitar que mensajes o acuerdos clave se pierdan entre los mensajes o en malos entendidos. Y algo fundamental es usar siempre el nombre de la persona. Parece un detalle, pero en la negociación y la persuasión es clave generar confianza y empatía.

En logística y comex, donde inspirar confianza es fundamental, eso se transmite con el contacto visual, una sonrisa, una postura derecha y las manos usadas con naturalidad (Foto: Shutterstock)

No es lo mismo decir “hay que enviar este transporte a tal hora” que “Hola José, ¿cómo estás? Te recuerdo que a tal hora va a estar el transportista. ¿Estamos ok?”. Eso tiene otro impacto y otra receptividad en quien recibe el mensaje, y aplica a cualquier canal.

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En una negociación de comercio exterior, ¿cómo se defiende una posición sin deteriorar el vínculo con la otra parte?

Para lograr una negociación efectiva es clave entender que el vínculo con la persona y el comercio se piensan a largo plazo. Yo puedo ganar esta negociación de hoy, pero si para eso te tengo que hundir, voy a cortar un vínculo que no va a ser estratégico a largo plazo.

Por eso es clave el enfoque win win, y también el de una reconocida escuela de negociación: ser duro con el problema y suave con las personas. Se puede debatir en términos objetivos sobre el problema y los intereses de cada uno, siempre desde el respeto y la empatía, entendiendo que si el otro pierde, yo también pierdo.

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Un embarque desde China puede tardar 40 días en llegar. ¿Qué pasa si la relación con el proveedor se deteriora antes de que salga la carga?

En el comercio internacional y en la logística no hay transacciones de un día para el otro, como comprar un caramelo. Son semanas o meses de negociación, y días o meses hasta que llega el transporte con la mercadería. Por eso cuidar el vínculo es fundamental.

Como dice Dale Carnegie, el padre de la persuasión, la única manera de ganar una discusión es evitarla. Hay que buscar siempre la colaboración y el beneficio mutuo, porque las personas, por lo general, nos movemos cuando vemos que también vamos a tener un beneficio.

Entonces, cuando le pido al otro algo para mi negocio, conviene destacar qué gana también esa persona si el transporte llega a tal hora o si la mercadería llega con tales características. Así se genera entusiasmo, interés y compromiso para actuar también a mi favor.

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¿Qué hábito sencillo puede sumar un comercial de logística que está todo el día con clientes y proveedores?

Lo primero que le recomendaría es que tome registro de su comunicación. ¿Habla muy rápido o muy lento? ¿Se va por las ramas? ¿Evita el contacto visual? ¿Su tono de voz es bajo o alto? Así puede identificar cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus puntos a mejorar.

En el mensaje pesa sobre todo el lenguaje no verbal, porque la persona le va a creer más a eso que a mis palabras. En logística y comex, donde inspirar confianza es fundamental, eso se transmite con el contacto visual, una sonrisa, una postura derecha y las manos usadas con naturalidad. Y como segundo punto, la escucha activa: es lo menos costoso y lo más redituable.

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Para cerrar, ¿qué lugar ocupa la comunicación en una actividad cada vez más atravesada por la tecnología?

En la logística y el comex lo más importante son las conexiones humanas: el vínculo con cada actor con el que trabajamos y la confianza que se genera. Para eso lo único que tenemos es nuestra comunicación, algo que ni la inteligencia artificial ni nadie va a poder hacer por nosotros. Comunicar de manera empática, efectiva y estratégica tiene un impacto directo en la operación y en el negocio.