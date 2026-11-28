En las cadenas de suministro internacionales, una interrupción localizada puede tener consecuencias sobre operaciones desarrolladas a miles de kilómetros de distancia (Imagen: Shutterstock)

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La posibilidad de anticipar el impacto de los fenómenos naturales sobre las cadenas de suministro suma una nueva herramienta de alcance internacional. El pasado 25 de noviembre se presentó en Panamá un sistema gratuito y sin fines de lucro orientado a prevenir interrupciones en las operaciones logísticas.

El sistema busca facilitar la identificación temprana de riesgos mediante el cruce de información sobre eventos naturales y la ubicación geográfica de infraestructuras estratégicas para el comercio y el transporte.

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La iniciativa corresponde al Observatorio Mundial de Logística Preventiva (WPLO, por sus siglas en inglés), impulsado por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL). Su objetivo es reducir el tiempo que transcurre entre la detección de un fenómeno y la toma de decisiones por parte de los responsables de las operaciones logísticas.

En las cadenas de suministro internacionales, una interrupción localizada puede tener consecuencias sobre operaciones desarrolladas a miles de kilómetros de distancia. El cierre de una terminal portuaria, por ejemplo, puede modificar itinerarios marítimos, alterar la programación del transporte terrestre y afectar los plazos de entrega.

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Cómo funciona el sistema de prevención

La herramienta permite seleccionar puntos geográficos relevantes para cada operación y relacionarlos con información procedente de distintas fuentes de monitoreo.

Entre las infraestructuras y corredores contemplados se encuentran los puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, rutas marítimas y fluviales, además de ciudades y plataformas logísticas.

En su etapa inicial, el observatorio contempla seis tipos de fenómenos naturales:

Sismos.

Ciclones tropicales.

Inundaciones.

Actividad volcánica.

Incendios forestales.

Sequías.

Cuando se identifica un evento próximo a una ubicación monitoreada, el sistema genera una notificación que permite conocer su naturaleza, la cercanía respecto del punto seleccionado y la procedencia de la información.

La iniciativa prevé ampliar progresivamente sus fuentes de información.

Disponer de información anticipada puede facilitar la evaluación de rutas alternativas, la reorganización de embarques, la coordinación entre proveedores y la comunicación con los destinatarios de las cargas (Foto: Shutterstock)

Tres niveles de alerta para la toma de decisiones

El sistema utiliza una clasificación por colores para distinguir diferentes niveles de riesgo y facilitar la interpretación de la información por parte de los operadores.

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Verde: identifica situaciones bajo seguimiento que no presentan afectaciones para las ubicaciones monitoreadas.

Amarillo: advierte sobre eventos que podrían comprometer una operación y requieren evaluar su evolución.

Rojo: señala situaciones críticas, con afectación directa o una elevada probabilidad de que esta se produzca.

La clasificación busca facilitar la priorización de contingencias, especialmente en organizaciones que gestionan operaciones simultáneas en diferentes regiones.

Las alertas funcionan como un insumo para la planificación, pero no reemplazan las decisiones de los operadores ni las comunicaciones de las autoridades competentes.

La prevención como herramienta de planificación logística

La iniciativa está destinada tanto a importadores, exportadores y operadores de transporte como a organismos públicos, asociaciones empresariales, aseguradoras e instituciones académicas.

El observatorio tiene alcance internacional y dispone de herramientas de consulta desde computadoras y dispositivos móviles.

Desde una perspectiva operativa, disponer de información anticipada puede facilitar la evaluación de rutas alternativas, la reorganización de embarques, la coordinación entre proveedores y la comunicación con los destinatarios de las cargas.

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El desafío no pasa únicamente por acceder a mayores volúmenes de información, sino por incorporarlos a los procesos de planificación logística. En ese sentido, los sistemas de alerta temprana representan una oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro frente a acontecimientos que escapan al control de sus operadores.