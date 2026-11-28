Muriel Maurizzio es gerente comercial de un agente marítimo (Foto: Movant Connection)

Guardar

“A veces elegir el precio más barato te hace la operación más cara”. Con veinte años en el transporte marítimo y una especialización en cargas de proyecto, Muriel explica qué pasa entre la llegada de un barco y la entrega de la mercadería, por qué la infraestructura del sur sigue relegada y cómo el clima condiciona una actividad que no conoce de feriados ni fines de semana.

¿Cómo describirías el rol de un agente marítimo para alguien que no conoce el sector?

El agente marítimo es, legalmente, el representante del armador en territorio argentino. Como el armador no tiene una oficina local y las autoridades piden un representante, ahí aparece el agente. Pero hace mucho más que eso.

PUBLICIDAD

Es quien pone los remolques y los prácticos, presenta los documentos ante Prefectura y las autoridades, y coordina la entrega de la mercadería: con el recibidor si es una descarga o con el embarcador si es una carga. Chequea todos los documentos y está en el puerto día a día. Cuando el barco va entrando, el agente marítimo hace que el embarque sea posible.

¿Qué diferencias hay entre operar contenedores, granel y carga de proyecto?

Los contenedores no voy a decir que sean fáciles, porque todo tiene su dificultad, pero son más estándar: es un cajón que sube y baja. Depende si es de 20 o 40 pies, si tiene sobremedida o no, pero una vez que tenés el proceso hecho es bastante estático.

PUBLICIDAD

El granel tiene sus singularidades. No es lo mismo cargar un fertilizante que trigo o maíz, y cada terminal tiene sus particularidades y sus limitaciones técnicas. La carga de proyecto es la más específica, un nicho que hoy está en boca de todos por la cantidad de proyectos que hay.

Trabajo en carga de proyecto hace 20 años. Hay que conocer mucho, desde la ingeniería de la carga hasta cómo cargarla, los planos de estiba y los planos de izaje. Ese conocimiento extra es lo que da calidad, porque en este tipo de cargas una demora es plata: si no llega un rig a Vaca Muerta, es dinero que se pierde porque no se puede perforar.

PUBLICIDAD

¿Cómo ves la competitividad de los puertos argentinos frente a otros de la región?

Lamentablemente no tenemos puertos muy desarrollados, y a nivel costos son extremadamente caros en comparación con otros puertos del mundo. También es cierto que algunos puertos son más complicados y tenemos limitaciones de clima.

Espero que el desarrollo de Vaca Muerta y de los demás proyectos ayude a modernizar la infraestructura. En el sur, por ejemplo, no hay puertos con grúa propia, así que siempre hay que traer un barco que pueda descargar con sus grúas. Ojalá esto sea el motor para desarrollar otros puertos más allá de Buenos Aires o del Up River, sobre todo en el sur, que siempre quedó más relegado.

PUBLICIDAD

En un comercio exterior más abierto, con más gente animándose a importar, ¿cuáles son los errores más comunes y qué conviene valorar al elegir un proveedor?

El primer error es ir siempre por el precio más barato. Y no lo digo por el precio en sí mismo: a veces elegir el precio más barato te hace la operación más cara. Hay un montón de cláusulas y condiciones atrás que pueden terminar cambiando el precio final.

Lo más importante es saber con quién se cierra el negocio. Sea un bróker, un forwarder o un agente, el intermediario tiene que conocer específicamente la operación y acompañar desde el cierre hasta el final, estando del lado del cliente. Esa confianza es la base.

El número siempre se mira, porque es algo básico de la economía. Pero espero que se siga buscando la calidad, el tiempo de respuesta, que te atiendan cuando llamás. Si no hay problemas, el agente marítimo es invisible. Lo mejor es cuando no sabés que está, porque quiere decir que todo está bajo control.

PUBLICIDAD

¿Cómo impactan el clima y el estado de los ríos en la operación diaria?

Nos afectan, obviamente. Estamos todos bastante nerviosos por lo que pueda pasar con El Niño. Lo que más afecta es la falta de agua en los ríos, en todos los puertos del Up River: Rosario, San Lorenzo, San Nicolás. En el sur hay vientos y a veces la operación para, pero es algo que ya se sabe y se tiene considerado.

Hoy hay un buen nivel de agua y se puede embarcar una cantidad considerable, y con la nueva concesión de la hidrovía se espera tener más calado. Pero hace dos o tres años una bajante hizo que muchos barcos salieran con menos carga, o tuvieran que hacer más puertos. Eso afecta directamente a la economía argentina, porque hay menos exportaciones.

PUBLICIDAD

¿Cómo le explicarías a alguien ajeno al sector la importancia de la logística en la vida cotidiana?

Todo tiene logística. Cada cosa que agarramos se fabricó en el país y un transporte la llevó hasta donde la compraste, o se fabricó afuera y la trajimos, o al revés, se hizo acá y se exportó. Es la forma de comunicarse entre las diferentes personas del mundo.

Es un trabajo exigente: en comercio exterior y logística se trabaja 24/7, sin feriados, fines de semana ni Navidad, porque los barcos no paran nunca de navegar y el camión tiene que llegar a tiempo. Pero al mismo tiempo es muy gratificante.

A los que vienen les diría que estudien lo más que puedan, pero sobre todo que aprendan de la gente: que pregunten, que aprendan de sus jefes. Yo sigo aprendiendo todos los días, porque las operaciones cambian todo el tiempo, y me llevé una parte de cada persona que me crucé en estos 20 años.

PUBLICIDAD