El FMI analiza cómo los shocks globales están reconfigurando las cadenas de suministro

Uno de los principales puntos del informe es que la búsqueda de cadenas de suministro más resistentes empieza a pesar sobre las decisiones empresariales y comerciales (Imagen: Shutterstock)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso el foco en la transformación de las cadenas de suministro globales frente a un escenario marcado por shocks comerciales, conflictos geopolíticos y disrupciones energéticas. En su Informe Anual 2026, el organismo sostiene que la incertidumbre y la necesidad de reforzar la resiliencia están condicionando cada vez más las decisiones vinculadas con el comercio y la inversión.

El documento señala que los shocks comerciales registrados durante 2025 frenaron el crecimiento mundial y aumentaron los temores inflacionarios. Sin embargo, los volúmenes del comercio internacional crecieron casi 5% durante el año, mientras que el intercambio de bienes vinculados con la tecnología mantuvo un ritmo elevado.

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Al mismo tiempo, el FMI identifica cambios en la dirección de los flujos comerciales. La modificación de la política comercial de Estados Unidos a comienzos de 2025 aceleró la reorientación del comercio, especialmente en Asia, mientras distintas economías avanzaron tanto en acuerdos bilaterales con ese país como en nuevas iniciativas comerciales dentro de sus propias regiones.

Más resiliencia, aunque con costos de eficiencia

Uno de los principales puntos del informe es que la búsqueda de cadenas de suministro más resistentes empieza a pesar sobre las decisiones empresariales y comerciales. El FMI plantea que la incertidumbre y la necesidad de fortalecer la resiliencia de las redes de abastecimiento continúan condicionando el comercio y la inversión, incluso cuando ese proceso implica resignar parte de la eficiencia.

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En ese contexto, países y regiones están buscando diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales y sus fuentes de suministro para reducir la exposición a shocks recurrentes. El organismo también señala que los obstáculos al comercio mundial permanecen en niveles superiores a los observados durante décadas.

Este movimiento supone una modificación respecto de cadenas diseñadas principalmente bajo criterios de eficiencia y costo. La prioridad pasa cada vez más por contar con alternativas de abastecimiento, proveedores diversificados y mercados capaces de sostener los flujos frente a interrupciones externas.

Según el informe, la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz generaron una fuerte reducción del suministro energético mundial y afectaron también a otras materias primas, al abastecimiento de alimentos y a las cadenas de suministro en general (Foto: Shutterstock)

Energía, materias primas y abastecimiento

La energía aparece como uno de los principales factores de presión sobre las cadenas globales. Según el informe, la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz generaron una fuerte reducción del suministro energético mundial y afectaron también a otras materias primas, al abastecimiento de alimentos y a las cadenas de suministro en general.

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El FMI agrega que los daños persistentes sobre la infraestructura de exportación energética de la región podrían continuar limitando la oferta, ampliando el impacto sobre mercados alejados geográficamente del conflicto.

El propio organismo describe este escenario como parte de una sucesión de shocks cada vez más frecuentes. En la introducción del Informe Anual 2026 señala que los efectos sobre la energía, otras materias primas y las cadenas de suministro provocaron dificultades mucho más allá de las regiones directamente afectadas.

El comercio mundial busca nuevos equilibrios

Frente a este escenario, el FMI sostiene que los países pueden reducir su exposición mediante una mayor diversificación comercial y una ampliación de sus fuentes de suministro. También considera que marcos de política comercial previsibles, transparentes y bien comunicados pueden reducir la incertidumbre y estabilizar las expectativas de empresas y consumidores.

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El organismo promueve además la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales a través de negociaciones multilaterales y plurilaterales, junto con una mayor integración regional. Según el informe, estos procesos pueden contribuir a construir un crecimiento más resiliente frente a un entorno internacional caracterizado por disrupciones recurrentes.

Así, el Informe Anual 2026 del FMI muestra un comercio internacional que continúa expandiéndose, pero bajo una lógica distinta: las cadenas de suministro ya no se diseñan únicamente alrededor de la eficiencia, sino también en función de su capacidad para absorber shocks, diversificar riesgos y mantener el abastecimiento ante escenarios de mayor incertidumbre.