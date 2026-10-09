Iberoamérica debate su agenda común de conectividad e infraestructura de transporte

La mejora de la conectividad y la cohesión territorial figura entre los principales retos del espacio iberoamericano (Foto: Shutterstock)

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Representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana iniciaron este jueves en Valladolid, España, la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras, un encuentro de dos días que busca definir prioridades comunes en conectividad, seguridad y resiliencia de las redes que movilizan personas y mercancías en la región.

La cita forma parte de la agenda sectorial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid este año. Como antesala, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España organizó en la capital un foro empresarial que reunió a autoridades, delegaciones y actores privados del sector.

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El foro fue inaugurado por el ministro Óscar Puente y se realizó junto al organismo público español de promoción de exportaciones e inversiones. Allí se analizaron proyectos, esquemas de financiación y desafíos compartidos, y las empresas españolas conocieron las prioridades de inversión, las necesidades pendientes y las obras en marcha en cada país.

Un mapa con geografías muy distintas

Según el ministerio anfitrión, la mejora de la conectividad y la cohesión territorial figura entre los principales retos del espacio iberoamericano. La extensión de cada país, la densidad poblacional, el grado de urbanización, la insularidad y la orografía condicionan el diseño de redes capaces de vertebrar territorios y sostener la circulación de bienes.

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Para la logística regional, esas diferencias tienen una traducción concreta. Las largas distancias entre zonas productivas y puertos, las cordilleras que encarecen los corredores terrestres y los territorios insulares que dependen del flete marítimo o aéreo inciden en los tiempos de tránsito, en los costos operativos y en la integración a las cadenas globales.

A las necesidades de ampliación y modernización se suman otros desafíos, como la resiliencia, la seguridad, la sostenibilidad y la innovación. De acuerdo con la cartera española, estos factores obligan a replantear la planificación, el diseño y la gestión de los sistemas de movilidad, y otorgan un peso creciente a la incorporación de soluciones tecnológicas.

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Un sector con perfil exportador

El encuentro en Madrid apuntó a generar nuevos vínculos entre administraciones públicas, delegaciones iberoamericanas y compañías españolas de transporte e infraestructuras. Se trata de un sector con marcada vocación internacional: más del 70% de su facturación proviene del exterior y sus firmas tienen presencia en más de 140 países.

Durante las jornadas, las delegaciones ponen en común enfoques sobre seguridad operativa y desarrollo de infraestructuras más seguras y resilientes (Foto: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible)

Para los gobiernos latinoamericanos, este tipo de instancias funciona como un canal para presentar carteras de proyectos y explorar alternativas de financiamiento frente a necesidades de infraestructura que exceden los presupuestos públicos. Para el sector privado, permite conocer de primera mano los marcos regulatorios y las prioridades de cada mercado.

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La agenda en Valladolid

El foro empresarial fue la primera actividad del ministerio dentro de la conferencia y la única desarrollada en Madrid. El programa continúa en Valladolid, donde esta noche se presentará el Foro Portuario Iberoamericano en el Palacio de Villena, una iniciativa vinculada a la actividad portuaria, eslabón central del comercio exterior de la región.

El viernes tendrá lugar una sesión ministerial sobre conectividad y cohesión territorial, seguida de reuniones bilaterales entre delegaciones. Luego se desarrollará una segunda sesión dedicada a la resiliencia y la seguridad de los sistemas de transporte, y a última hora de la mañana Puente ofrecerá una declaración institucional de cierre.

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Durante las jornadas, las delegaciones pondrán en común enfoques sobre seguridad operativa y desarrollo de infraestructuras más seguras y resilientes. Según el ministerio español, el objetivo es avanzar en la identificación de prioridades compartidas para construir sistemas más eficientes, sostenibles y preparados para los retos actuales y futuros de la región.

Qué implica para el comercio regional

Para economías como la argentina, cuyo comercio exterior depende de la conexión entre las zonas productivas del interior y las terminales portuarias, la agenda tiene relevancia práctica. La continuidad de los corredores, la capacidad de los nodos de transferencia y la previsibilidad de los tiempos de traslado influyen en la competitividad de los envíos.

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La resiliencia, uno de los ejes de la conferencia, también gana peso en la planificación logística. Interrupciones por eventos climáticos, fallas en infraestructuras críticas o congestión en accesos portuarios pueden alterar la programación de embarques y generar sobrecostos, por lo que el diseño de redes alternativas adquiere un rol cada vez más estratégico.

Si la conferencia logra traducirse en prioridades comunes y proyectos con financiamiento, el resultado podría reflejarse en corredores más confiables, menores tiempos de tránsito y cadenas de abastecimiento menos expuestas a interrupciones. La concreción de esos acuerdos dependerá de la planificación y la inversión que cada país logre sostener en los próximos años.

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