Movant LogComex

Planes B en la cadena de suministro: la nueva agenda de los directorios

María Andrea Alegre, docente universitaria y directora de un programa de formación para directorios, explica por qué la geopolítica y el comercio internacional ganaron peso en la mesa del board

María Andrea Alegre es docente universitaria y directora de un programa de formación para directorios (Foto: Movant Connection)
María Andrea Alegre es docente universitaria y directora de un programa de formación para directorios (Foto: Movant Connection)
Guardar

“Cuanto más volátil e incierto es el entorno, más aumenta su potencial y su valor”. Con esa mirada sobre el aporte de los directorios, María repasa cómo las disrupciones en el abastecimiento, las tensiones entre bloques y la apertura de la economía argentina llevaron las decisiones logísticas y comerciales a la mesa estratégica.

¿Cómo entran hoy la logística, las cadenas de valor y el comercio exterior en la agenda de las organizaciones?

Si pensamos en todo lo que es la logística, las cadenas de valor y el comercio internacional, obviamente son una parte estratégica central de cualquier organización, y eso tiene permanencia en el tiempo. Ahora, la manera en que eso incide y la trascendencia que tiene cambió mucho en los últimos pocos años.

PUBLICIDAD

Creo que el primer gran disparador para que se pensara mucho más central y estratégicamente en todo esto fue la pandemia, un disruptor que obligó a repensar un montón de cuestiones. Y después, más recientemente, la guerra y, de la mano de la guerra, la geopolítica y los distintos bloques de influencia.

Por un lado, el mundo más occidental, con un liderazgo tan fuerte y tan disruptivo por parte de Trump; por el otro, el avance de China como megapotencia. Eso volvió políticas y geopolíticas un montón de decisiones que antes eran puramente de negocios. Hay que pensarlas con otra lógica y desde otro lugar.

PUBLICIDAD

Y eso les dio un lugar muy preponderante a estas conversaciones en los directorios, porque parte de su lógica es analizar la matriz de riesgo, anticiparse a posibles disrupciones y ver que la organización sea resiliente y tenga un plan B para montones de cuestiones que pudieran ocurrir.

No sé si había tantos planes B en el mundo de la logística, el suministro y el comercio internacional hace diez años. Hoy es un territorio muy fértil, que hace falta debatir profundamente, y donde hay que tomar decisiones que a veces son sensibles y son difíciles.

El contexto pone de relieve la importancia de que haya un directorio que no solo sea profesional, sino que además sea diverso, con perfiles que entiendan de distintos temas. Se busca lograr ese efecto de una orquesta donde todos tocan desde un lugar diferente y hay un efecto potenciador.

Los directorios siempre fueron de enorme ayuda para profesionalizar las organizaciones, hacerlas más resilientes y tener estructuras de gerenciamiento, de gobernanza y de desarrollo más robustas. Cuanto más volátil e incierto es el entorno, más aumenta su potencial y su valor.

"Acceder a un directorio tiene de base un profesional con un desarrollo ejecutivo exitoso. Esa carrera te abre la puerta, pero no te prepara para el rol, porque es totalmente diferente", precisa María (Foto: Shutterstock)
"Acceder a un directorio tiene de base un profesional con un desarrollo ejecutivo exitoso. Esa carrera te abre la puerta, pero no te prepara para el rol, porque es totalmente diferente", precisa María (Foto: Shutterstock)

¿Cómo influye la apertura de la economía argentina en la gobernanza de pymes y empresas familiares?

En Argentina, donde hay tantas pymes y empresas familiares, hay cierta reticencia a contar con un directorio profesional, porque es soltar el control y animarse a una mirada que venga a desafiarte y a mover ciertos supuestos o resolver puntos ciegos. Un poco por desconfianza y otro poco por no querer perder control, cuesta.

Pero en la medida en que la economía se abre al mundo y las empresas tienen que competir a nivel internacional, robustecer la gobernanza te hace un mejor jugador en ese juego. Y sobre todo, si querés acceder a fuentes de financiación de calidad y jugar en el mercado de capitales, te lo van a exigir.

Van a venir reguladores, inversores y accionistas a pedir transparencia y una división entre el board y la actividad ejecutiva del día a día. Eso es un gran motor de modernización. Formar parte de negocios de alta calidad en el mundo y acceder a financiamiento de calidad son los drivers principales.

¿Qué cambia para un ejecutivo exitoso cuando pasa a integrar un directorio?

Normalmente, acceder a un directorio tiene de base un profesional con un desarrollo ejecutivo exitoso, alguien que fue director de una gran compañía o estuvo a cargo de un área funcional importante, muchas veces en una multinacional. Esa carrera te abre la puerta, pero no te prepara para el rol, porque es totalmente diferente.

Para un ejecutivo, el día a día es correr detrás de desafíos concretos, con un presupuesto, un equipo y métricas. El directorio es un espacio consultivo, donde no se ejecuta, sino que se desafía la estrategia. Y es un cuerpo colegiado: se trata de construir acuerdos, pero en última instancia sos una voz entre muchas.

¿Qué es lo que más les cuesta aprender a quienes dan ese paso?

Estamos acostumbrados a pensar la escalerita corporativa, y la gente cree que ir al directorio es el próximo paso. La verdad es que es pasar a un juego totalmente distinto. Primero hay que frenar el impulso de decir “correte, que yo lo hago”, natural en alguien que viene de la ejecución, y aportar más desde la pregunta que desde el hacer.

Además, el ejecutivo está acostumbrado a tener la última palabra. Acá no la tenés: es un juego de influencia donde hay que saber escuchar y entender qué alianzas se tejen. Es muy importante comprender por qué me llamaron y desde qué lugar puedo aportar valor. Es como aprender a bailar otra cosa.

¿Cómo atraviesa la inteligencia artificial estas conversaciones?

Es una parte estructural de las conversaciones con líderes que están en un directorio o aspiran a ingresar a uno. Pero donde veo más preocupación es entre los más jóvenes. Les digo que el que diga que sabe cómo va a evolucionar esta película miente, y que el eje tiene que estar en el pensamiento crítico y creativo, en trabajar con otros y en amigarse con la tecnología.

Temas Relacionados

Movant-Personas-ClavesLogísticaComercio ExteriorDirectoriosCadena de Suministro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

Nicolás Federico, director ejecutivo de una fundación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, cuenta cómo una formación inicial en procesos de depósito les abre un camino hacia el sector

Picking, almacenaje y primer empleo: la logística como puerta de entrada para los jóvenes

La menor actividad industrial y comercial se reflejó en una caída del transporte de cargas

El retroceso de la actividad en sectores intensivos en movimiento de mercaderías estuvo acompañado por bajas en transporte de cargas, consumo de gasoil y patentamientos

La menor actividad industrial y comercial se reflejó en una caída del transporte de cargas

De presentar papeles a coordinar la cadena: el nuevo rol del despachante de aduana

Juan José Matticoli, titular de una firma de comercio exterior, repasa tres décadas y media de vaivenes normativos, la apertura importadora actual y el impacto del courier en indumentaria y calzado

De presentar papeles a coordinar la cadena: el nuevo rol del despachante de aduana

Iberoamérica debate su agenda común de conectividad e infraestructura de transporte

Ministros de 22 países se reúnen en Valladolid para fijar prioridades sobre cohesión territorial, puertos y resiliencia de sistemas de movilidad, tras un foro en Madrid sobre inversión y financiación

Iberoamérica debate su agenda común de conectividad e infraestructura de transporte

En la cuenca neuquina cada kilómetro pesa en la rentabilidad del negocio

Gastón Cordoba Bernal, especialista en soft landing para Vaca Muerta, explica cómo los costos de transporte, los cuellos de botella y la información local definen el desembarco en la cuenca

En la cuenca neuquina cada kilómetro pesa en la rentabilidad del negocio

DEPORTES

La furia del jefe de Mercedes cuando le preguntaron si favorecía a Kimi Antonelli ante Russell: “Son unos descerebrados”

La furia del jefe de Mercedes cuando le preguntaron si favorecía a Kimi Antonelli ante Russell: “Son unos descerebrados”

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Mikel Arteta y su filosofía de liderazgo: "Si tú no estás liderando lo que está en tu mano, ¿cómo vas a liderar a los demás?"

Otra insólita falla en los coches de Fórmula 1 perjudicó a varios pilotos y estalló el escándalo tras la qualy en Singapur

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

TELESHOW

Ivana Figueiras contó qué hizo con los anillos de compromiso de sus exnovios: “Uno lo tiré por el inodoro”

Ivana Figueiras contó qué hizo con los anillos de compromiso de sus exnovios: “Uno lo tiré por el inodoro”

Esteban Mirol criticó a MasterChef Celebrity y apuntó contra Germán Martitegui: “¿Quién se cree que es?”

Nicole Neumann sorprendió al contar sus actitudes como suegra: el reclamo que le hizo una de sus hijas

Profundo dolor en el último adiós a Piero: familiares y amigos lo despidieron en el Cementerio de la Recoleta

La conmovedora despedida a Piero de su hija Fiorella: fotos, canciones y un vínculo que se hizo legado

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades de Costa Rica descartan amenaza de tsunami tras fuerte terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá

Autoridades de Costa Rica descartan amenaza de tsunami tras fuerte terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá

Alerta de tsunami en nueve países de América Latina tras fuerte terremoto de magnitud 7.6 en Panamá

El inesperado hallazgo de un diente de carpincho de 9 millones de años que reescribe la historia del desierto de Atacama

El 63% del territorio salvadoreño enfrenta una amenaza sísmica alta o muy alta

Estados Unidos aplica nuevos criterios para solicitar la Green Card en octubre: qué deben saber los inmigrantes