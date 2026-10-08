Casi 100 nuevas restricciones reconfiguran el comercio global de minerales críticos

El organismo advierte que estas medidas están ganando peso como parte de estrategias destinadas a controlar recursos, impulsar el procesamiento local y fortalecer determinadas capacidades industriales (Foto: Shutterstock)

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El comercio mundial de minerales críticos atraviesa una transformación marcada por una combinación de mayor demanda, concentración de la oferta y nuevas restricciones comerciales. Desde 2020, los países con recursos estratégicos introdujeron casi 100 medidas sobre las exportaciones, en un escenario donde gobiernos y empresas buscan asegurar el abastecimiento de insumos esenciales para la energía, la movilidad, la digitalización y distintas industrias de alto valor agregado.

De acuerdo con un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre enero de 2020 y mayo de 2026 se implementaron 37 requisitos de licencias, 31 impuestos a la exportación, 29 prohibiciones y una cuota sobre minerales vinculados con la transición energética.

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El organismo advierte que estas herramientas están ganando peso como parte de estrategias destinadas a controlar recursos, impulsar el procesamiento local y fortalecer determinadas capacidades industriales.

Una cadena de suministro altamente concentrada

El fenómeno adquiere mayor relevancia porque la oferta global de minerales críticos se encuentra concentrada en pocos países, tanto en la etapa de extracción como en las de procesamiento y refinación.

En 2025, la República Democrática del Congo concentró el 74% de la producción minera mundial de cobalto, mientras China explicó el 69% de la producción de tierras raras y el 78% del grafito natural. Indonesia, por su parte, representó el 67% de la producción mundial de níquel, mientras Australia, Chile y China generaron conjuntamente el 72% del litio extraído.

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La concentración se profundiza en los eslabones posteriores de la cadena. UNCTAD señala que China mantiene una posición dominante en el refinado de distintos minerales críticos, mientras Indonesia representa el 43% de la capacidad global de refinación de níquel. Estas actividades requieren elevados niveles de inversión, tecnología, infraestructura especializada y disponibilidad de energía, lo que genera barreras de entrada para nuevos actores.

Para el organismo, esta estructura deja a las cadenas de suministro más expuestas a interrupciones, tensiones geopolíticas y cambios regulatorios, especialmente porque la mayoría de las economías depende de importaciones en alguna etapa del proceso productivo.

El crecimiento en la demanda está asociado principalmente con la expansión de las energías renovables, el almacenamiento mediante baterías, la movilidad eléctrica, los centros de datos, los semiconductores y otras actividades vinculadas con la digitalización (Foto: Shutterstock)

La demanda seguirá creciendo hacia 2040

La presión sobre estas cadenas se incrementaría durante los próximos años. Según las proyecciones incluidas en el informe, entre 2024 y 2040 la demanda mundial de litio podría crecer 353%, mientras la de grafito aumentaría 131%.

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También se proyectan incrementos del 69% para el níquel, 65% para las tierras raras utilizadas en imanes, 49% para el cobalto y 28% para el cobre. El crecimiento está asociado principalmente con la expansión de las energías renovables, el almacenamiento mediante baterías, la movilidad eléctrica, los centros de datos, los semiconductores y otras actividades vinculadas con la digitalización.

En paralelo, los países productores comenzaron a utilizar con mayor intensidad herramientas de política comercial para capturar más valor dentro de sus fronteras. Las restricciones ya no responden únicamente a necesidades fiscales o de control, sino que también buscan promover plantas de procesamiento, manufactura y empleo local.

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Desde 2020, la República Democrática del Congo introdujo 18 medidas de este tipo, China 16 e Indonesia 12. UNCTAD sostiene que los países con una participación elevada en la oferta mundial cuentan con mayor margen para utilizar estratégicamente sus exportaciones.

Más acuerdos para garantizar el abastecimiento

Los grandes importadores también están modificando sus estrategias. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón avanzaron en políticas destinadas a diversificar proveedores, desarrollar producción propia, fomentar el reciclaje y cerrar alianzas internacionales.

Esta tendencia se refleja en la rápida expansión de los acuerdos bilaterales sobre minerales críticos. UNCTAD analizó 73 acuerdos y mecanismos de asociación celebrados desde 2007, de los cuales 58 fueron firmados después de 2022.

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Los convenios más recientes también amplían su alcance. Además de la exploración y extracción, incorporan procesamiento, refinación, reciclaje, subsidios, financiamiento público, créditos a la exportación y compromisos de suministro. De esta manera, los gobiernos adquieren un papel cada vez más activo en la organización de estas cadenas globales.

Sin embargo, esta proliferación de estrategias también presenta desafíos para el comercio internacional. UNCTAD advierte que la aparición de diferentes reglas, estándares y criterios de acceso puede aumentar los costos de transacción y de cumplimiento para las compañías y generar mayor incertidumbre entre los inversores.

El organismo plantea así un escenario en el que el comercio de minerales críticos deberá definir si avanza hacia una mayor cooperación internacional o hacia cadenas de suministro cada vez más fragmentadas en bloques.

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