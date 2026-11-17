Marcos Mercado es socio gerente de una empresa que hace jugo exprimido (Foto: Movant Connection)

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“Para quienes empezamos a exportar desde cero, los costos logísticos y un proceso logístico afinado te pueden cambiar entrar a otro mercado o no”. Marcos lo dice desde una operación que trabaja con una materia prima atada a las estaciones, la lluvia y la temperatura. En la charla repasa cómo se gestiona esa variabilidad, por qué hace falta una pata comercial en Buenos Aires y qué aportan la mirada económica y la inteligencia artificial al día a día del negocio.

Arrancaste a producir en una región frutícola, pero con una pata comercial en Buenos Aires. ¿Cómo se organiza una operación así?

El emprendimiento empezó en Neuquén, junto con mi socio, haciendo jugo 100% exprimido de fruta, y así salió el primer jugo exprimido de manzana de la Argentina, cuando no existía ese tipo de producto. Lo importante fue tener una pata productiva donde está la fruta, que es la materia prima. Hoy la planta está en Río Negro, porque se mudó.

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Después fue muy clave mi rol en Buenos Aires, porque ahí se pudieron desarrollar muchas relaciones con clientes y con proveedores. Cuando hacés jugo de pura fruta tenés que estar donde está la materia prima, pero para desarrollar el negocio hace falta una pata acá: conocer a los clientes, ir a los eventos, a las ferias, a las rondas de negocios.

¿Qué cambia en la planificación del abastecimiento cuando la materia prima depende de ciclos productivos y estacionales?

La fruta es una materia prima compleja. Cuando trabajás con fruta 100%, sin ningún tipo de agregado en el producto, tenés que trabajar con su estacionalidad. Y la fruta no varía solo según la temporada: también influyen la cantidad de lluvia y la temperatura.

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Es un producto que se industrializa y va al consumo masivo, pero que en la base es fruta y nada más. Es imposible que la fruta sea siempre igual, así que se trabaja en planificación y en calidad para que el producto tenga estabilidad durante todo el año y el consumidor sepa qué puede esperar.

¿Qué desafíos tiene una empresa del interior para competir con productores de mayor escala, de Buenos Aires o de otros países?

Siendo una empresa de menor escala, desde el interior es más difícil competir contra empresas de Buenos Aires o de otros países que tienen una escala mucho mayor y, por ende, una estructura de costos más competitiva. Y a eso se le suma, en muchos casos, el costo logístico de venir desde el interior.

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Pero cuando hacés un producto con pura fruta, no hay forma más eficiente desde el punto de vista logístico que producir en origen: le sacás el jugo a la fruta y no transportás cáscara ni excedentes. Te pueden ganar en escala, pero no en calidad. Con el tiempo se desarrolló esa escala, y hoy se compite en la Argentina y se exporta a Brasil, Chile, Perú y Paraguay.

"Cuando hacés un producto con pura fruta, no hay forma más eficiente desde el punto de vista logístico que producir en origen", comenta Marcos (Foto: Shutterstock)

Para un país tan lejos de los grandes mercados, ¿qué peso tiene la logística a la hora de producir y salir a exportar?

Cada producto que consumimos, en cada lugar, pasa por un camión y por una o más logísticas. No lo vemos en el día a día, pero nos impacta en todo. Y en un país que está tan lejos de todo el mundo, tener eficiencia a la hora de transportar y llegar a otros mercados es fundamental.

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Para quienes empezamos a exportar desde cero, los costos logísticos y un proceso logístico afinado te pueden cambiar entrar a otro mercado o no. Ahí está buena parte de la respuesta para construir una matriz exportadora de mayor valor agregado: no es toda la ecuación, pero sí una parte muy importante.

¿Qué te aportó tu formación como economista a la hora de gestionar un negocio productivo y exportador?

Estudié la licenciatura y la maestría en Economía, y en su momento pensaba hacer un doctorado, pero me di cuenta rápido de que lo que quería era crear proyectos en la economía real. Algo clave del economista es poder pensar los problemas y los proyectos de forma abstracta.

Se están cerrando acuerdos con las empresas de bebidas más importantes del país y casi el 30% de la facturación viene de exportar a cinco países. Todo eso se pensó hace diez años en un plan de negocios y en una planilla, y gracias a la habilidad de mi socio, que se dedica a la producción, se pudo llevar a la realidad.

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¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en los procesos y en la operación?

Es como un diptongo que junta lo mejor de cada lado: personas con criterio que usan la inteligencia artificial para desarrollar procesos más eficientes y automatizarlos. Hoy el criterio es clave, todavía no se logra automatizar muchos procesos y las relaciones humanas con proveedores y clientes siguen siendo fundamentales.

Es una herramienta que se usa muchísimo y que ayudó a ser competitivos frente a empresas mucho más grandes, que quizás tardan más en adoptar este tipo de tecnologías. Desde que empezó esta revolución, hace tres años, se la va incorporando en todos los lugares donde se puede.

Para cerrar, ¿qué te apasiona de este proyecto y qué esperás de lo que viene?

Me apasiona crear un proyecto del cual estar orgulloso. Los últimos diez años fueron muy complejos, con sucesos macroeconómicos que no son normales ni siquiera para la Argentina, y aun así se logró mucho. Ser empresa B es firmar que estás en el camino de mejorar, y todavía falta un montón. En el día a día ayuda gestionar las emociones y no dejar que el árbol te tape el bosque.

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