Movant LogComex

El corredor portuario del sur bonaerense refuerza su rol en las exportaciones energéticas

La expansión de Vaca Muerta y la mayor capacidad para evacuar la producción impulsan el movimiento hacia los mercados externos, mientras la actividad portuaria de la zona creció 12% interanual en agosto

La producción de petróleo alcanzó en mayo de 2026 un récord histórico de 902.242 barriles diarios, lo que representó un incremento interanual del 19,7% (Foto: Puerto Bahía Blanca)
La producción de petróleo alcanzó en mayo de 2026 un récord histórico de 902.242 barriles diarios, lo que representó un incremento interanual del 19,7% (Foto: Puerto Bahía Blanca)
Guardar

El crecimiento de la producción energética empieza a tener un impacto cada vez más visible sobre la infraestructura logística del sur bonaerense. En agosto, los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales registraron 110 buques, un 12% más que en el mismo mes de 2025, en un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y el aumento de los volúmenes destinados al comercio exterior.

Durante ese mes, el movimiento de mercaderías alcanzó aproximadamente 3,4 millones de toneladas, también con una suba interanual del 12%, aunque con una caída del 3% frente a julio. Del total movilizado, cerca de un millón de toneladas correspondió a productos agropecuarios y unas 259.000 toneladas a inflamables y petroquímicos.

PUBLICIDAD

Más producción y mayor necesidad de evacuación

El crecimiento de la actividad portuaria se da en paralelo con una transformación de la matriz energética argentina. De acuerdo con el informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), la producción de petróleo alcanzó en mayo de 2026 un récord histórico de 902.242 barriles diarios, lo que representó un incremento interanual del 19,7%.

El principal motor de esa expansión fue el shale oil, cuya participación en la oferta nacional pasó del 23% en 2020 al 68% en 2026. A su vez, la producción promedio total de petróleo había alcanzado los 801.278 barriles diarios durante 2025, luego de superar los 700.000 barriles diarios en 2024.

PUBLICIDAD

La mayor disponibilidad de crudo exportable comenzó a exigir también más capacidad para transportar y evacuar la producción desde las áreas productivas hacia los mercados internos y externos. El estudio destaca que el desarrollo de infraestructura de transporte resultó uno de los factores que permitieron acompañar el crecimiento de los volúmenes.

En particular, identifica como elementos relevantes la puesta en marcha de nueva infraestructura gasífera y la ampliación de la capacidad de evacuación de líquidos por oleoductos, que facilitaron la canalización de mayores cantidades hacia el comercio exterior.

El informe vincula la ampliación de la capacidad de evacuación de petróleo y gas con una reducción de los cuellos de botella logísticos que habían condicionado el desarrollo del sector (Foto: Puerto Bahía Blanca)
El informe vincula la ampliación de la capacidad de evacuación de petróleo y gas con una reducción de los cuellos de botella logísticos que habían condicionado el desarrollo del sector (Foto: Puerto Bahía Blanca)

Las exportaciones energéticas ganan terreno

La expansión de Vaca Muerta también modificó el balance comercial energético. Según el estudio, en 2023 el volumen de exportaciones superó al de importaciones por primera vez en más de una década, mientras que en 2024 y 2025 el superávit se amplió de manera significativa.

En términos monetarios, el saldo comercial energético alcanzó 5.729 millones de Dólares en 2024 y 7.829 millones en 2025, este último considerado un máximo histórico dentro de la serie analizada. El resultado estuvo asociado tanto a la reducción de las importaciones como al crecimiento de los embarques de crudo, que se multiplicaron por más de tres respecto de 2015.

El informe también señala que en 2025 el volumen de crudo exportado llegó a 11.320 toneladas equivalentes de petróleo, mientras que el conjunto de las exportaciones energéticas alcanzó 20.532 TEP.

El sur bonaerense, dentro de una cadena en expansión

En este escenario, el corredor portuario integrado por Bahía Blanca y Coronel Rosales adquiere mayor relevancia dentro de la cadena logística vinculada a la energía, al combinar infraestructura portuaria con la creciente necesidad de canalizar producción hacia los mercados externos.

El propio informe vincula la ampliación de la capacidad de evacuación de petróleo y gas con una reducción de los cuellos de botella logísticos que habían condicionado el desarrollo del sector. Desde 2024, esa mayor disponibilidad de infraestructura acompañó la incorporación de nuevos actores y el incremento de los volúmenes productivos.

Así, el crecimiento simultáneo de la producción no convencional, las exportaciones energéticas y la actividad portuaria coloca al sur bonaerense dentro de una red logística cada vez más relevante para conectar los yacimientos con el comercio internacional.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorExportacionesEnergía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De las planillas y los chats a los agentes de IA: la automatización que espera el transporte

Gonzalo Arzuaga, fundador de una plataforma de agentes de IA para transporte logístico, cuenta cómo la tecnología puede ordenar remitos, alertas de demora y el vínculo diario con los choferes

De las planillas y los chats a los agentes de IA: la automatización que espera el transporte

Pieza única, proveedores globales: la logística detrás de la alta costura

Márian Saud, diseñadora, explica cómo se organiza el paso a paso de una prenda a medida, qué implica importar materia prima sin volumen de compra y por qué delegar es clave dentro de un desfile

Pieza única, proveedores globales: la logística detrás de la alta costura

El auge de energía y minería empieza a redibujar el mapa logístico exportador argentino

El mayor peso esperado de ambos sectores suma nuevos puntos de origen para las cargas y plantea necesidades diferentes en corredores, puertos, vías navegables e infraestructura para llegar a los mercados externos

El auge de energía y minería empieza a redibujar el mapa logístico exportador argentino

Mandos medios en el lugar por donde todo pasa

Entre decisiones ejecutivas, equipos y prioridades, ocupan una posición exigente que también puede convertirse en una oportunidad para desarrollar criterio, generar información de valor y aprender a liderar

Mandos medios en el lugar por donde todo pasa

Cómo importar hoy por primera vez desde Argentina: costos, trámites y tiempos que hay que conocer

Clasificar correctamente el producto y anticipar impuestos, intervenciones y gastos logísticos resulta clave para calcular la viabilidad de una primera operación

Cómo importar hoy por primera vez desde Argentina: costos, trámites y tiempos que hay que conocer

DEPORTES

El plan que Lionel Messi ya puso en marcha para el día del retiro del fútbol: los cinco clubes bajo su órbita

El plan que Lionel Messi ya puso en marcha para el día del retiro del fútbol: los cinco clubes bajo su órbita

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Oficial: Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del CD Eldense de España

La contundente respuesta de Dembelé cuando le preguntaron por su relación con Mbappé: "No tengo la cabeza para estas cosas a los 29 años"

Cristiano Ronaldo, asunto de estado en Portugal: el Primer Ministro intervino y habló con los involucrados en el escándalo

TELESHOW

Fue al programa de Mario Pergolini y sorprendió al conductor con un obsequio: “Regalo que se enchufa vale la pena”

Fue al programa de Mario Pergolini y sorprendió al conductor con un obsequio: “Regalo que se enchufa vale la pena”

Eva Bargiela recordó el detalle que encontró en su casa luego de la muerte de su madre: “Todo armado”

Carolina Álvarez cuenta cómo fue el casting para Mis muertos tristes: “El director quería una reina en la cama”

Conceden la prisión domiciliaria a Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró, condenado por la Ruta del Dinero K

La mujer que denunció por abuso sexual a Joaquín Levinton habló por primera vez: “No conocen ese costado de monstruo”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: Matina acumuló 33 homicidios en 2026 y el 82% habría sido por ajustes de cuentas

Costa Rica: Matina acumuló 33 homicidios en 2026 y el 82% habría sido por ajustes de cuentas

El crédito se acelera en Panamá: autos y tarjetas ganan terreno, pero las hipotecas no despegan

Honduras: en marcha operativos contra estructuras señaladas por narcotráfico y vínculos con la Pandilla 18

Cuatro hombres y un adolescente fueron condenados por abusos sexuales contra menores en El Salvador

La cordillera Apaneca-Ilamatepec y sus suelos volcánicos sostienen casi el 60% del café salvadoreño