El corredor portuario del sur bonaerense refuerza su rol en las exportaciones energéticas

La producción de petróleo alcanzó en mayo de 2026 un récord histórico de 902.242 barriles diarios, lo que representó un incremento interanual del 19,7% (Foto: Puerto Bahía Blanca)

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El crecimiento de la producción energética empieza a tener un impacto cada vez más visible sobre la infraestructura logística del sur bonaerense. En agosto, los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales registraron 110 buques, un 12% más que en el mismo mes de 2025, en un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y el aumento de los volúmenes destinados al comercio exterior.

Durante ese mes, el movimiento de mercaderías alcanzó aproximadamente 3,4 millones de toneladas, también con una suba interanual del 12%, aunque con una caída del 3% frente a julio. Del total movilizado, cerca de un millón de toneladas correspondió a productos agropecuarios y unas 259.000 toneladas a inflamables y petroquímicos.

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Más producción y mayor necesidad de evacuación

El crecimiento de la actividad portuaria se da en paralelo con una transformación de la matriz energética argentina. De acuerdo con el informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), la producción de petróleo alcanzó en mayo de 2026 un récord histórico de 902.242 barriles diarios, lo que representó un incremento interanual del 19,7%.

El principal motor de esa expansión fue el shale oil, cuya participación en la oferta nacional pasó del 23% en 2020 al 68% en 2026. A su vez, la producción promedio total de petróleo había alcanzado los 801.278 barriles diarios durante 2025, luego de superar los 700.000 barriles diarios en 2024.

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La mayor disponibilidad de crudo exportable comenzó a exigir también más capacidad para transportar y evacuar la producción desde las áreas productivas hacia los mercados internos y externos. El estudio destaca que el desarrollo de infraestructura de transporte resultó uno de los factores que permitieron acompañar el crecimiento de los volúmenes.

En particular, identifica como elementos relevantes la puesta en marcha de nueva infraestructura gasífera y la ampliación de la capacidad de evacuación de líquidos por oleoductos, que facilitaron la canalización de mayores cantidades hacia el comercio exterior.

El informe vincula la ampliación de la capacidad de evacuación de petróleo y gas con una reducción de los cuellos de botella logísticos que habían condicionado el desarrollo del sector (Foto: Puerto Bahía Blanca)

Las exportaciones energéticas ganan terreno

La expansión de Vaca Muerta también modificó el balance comercial energético. Según el estudio, en 2023 el volumen de exportaciones superó al de importaciones por primera vez en más de una década, mientras que en 2024 y 2025 el superávit se amplió de manera significativa.

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En términos monetarios, el saldo comercial energético alcanzó 5.729 millones de Dólares en 2024 y 7.829 millones en 2025, este último considerado un máximo histórico dentro de la serie analizada. El resultado estuvo asociado tanto a la reducción de las importaciones como al crecimiento de los embarques de crudo, que se multiplicaron por más de tres respecto de 2015.

El informe también señala que en 2025 el volumen de crudo exportado llegó a 11.320 toneladas equivalentes de petróleo, mientras que el conjunto de las exportaciones energéticas alcanzó 20.532 TEP.

El sur bonaerense, dentro de una cadena en expansión

En este escenario, el corredor portuario integrado por Bahía Blanca y Coronel Rosales adquiere mayor relevancia dentro de la cadena logística vinculada a la energía, al combinar infraestructura portuaria con la creciente necesidad de canalizar producción hacia los mercados externos.

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El propio informe vincula la ampliación de la capacidad de evacuación de petróleo y gas con una reducción de los cuellos de botella logísticos que habían condicionado el desarrollo del sector. Desde 2024, esa mayor disponibilidad de infraestructura acompañó la incorporación de nuevos actores y el incremento de los volúmenes productivos.

Así, el crecimiento simultáneo de la producción no convencional, las exportaciones energéticas y la actividad portuaria coloca al sur bonaerense dentro de una red logística cada vez más relevante para conectar los yacimientos con el comercio internacional.