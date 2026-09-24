Vaca Muerta corre más rápido que sus rutas

Leonardo Brkusic es director ejecutivo de una entidad que agrupa proveedores del sector oil & gas, minería y energía (Foto: Movant Connection)

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“Creo que el cambio de fondo tiene que ver con la logística”. Leonardo llega a esa conclusión tras más de dos décadas junto a los fabricantes argentinos de equipamiento, primero en sus salidas al exterior y hoy frente al salto del no convencional. En la charla aparecen las bases de servicio en Neuquén, las flotillas en el yacimiento, la presión de la apertura sobre los márgenes y un pedido de fondo: que el boom energético deje capacidades en todo el país.

¿Qué tan preparada está la industria argentina para acompañar el ritmo de Vaca Muerta?

Argentina tiene una particularidad: no hay más de 20 países con tecnología para gas y la capacidad de desarrollarla para minería. El gas tiene más de 100 años de tradición en el país, y en capacidades técnicas estamos súper preparados para competir con Estados Unidos o con Europa.

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Hay un entramado de cinco o seis mil empresas y un dato que no se visibiliza: se genera mucho más empleo en los fabricantes de equipamiento que en las petroleras y en las empresas de servicios petroleros. Los servicios se dan en zona, pero la manufactura está más bien en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y, en menor medida, Mendoza, Neuquén y Chubut.

¿Cómo impacta la apertura importadora en la competitividad de los proveedores locales?

Con una apertura así de violenta, o instantánea, hay que acomodarse. La competitividad no es solo de la puerta de la fábrica para adentro, también de la puerta para afuera, y eso es más lento. El RIGI, la eliminación de aranceles o los acuerdos de libre comercio te cambian las reglas: quizás un 14 o 15% era la rentabilidad de tu negocio y hoy no lo tenés.

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A eso se suma la restricción de financiamiento productivo y de capital de trabajo, que no es tan competitivo como el de quienes llegan del exterior. Hay que ver cuánto es nuestro y cuánto es chino, mixear parte de importación y parte de fabricación local, y buscar eficiencia muy rápido, sin volumen de órdenes de compra para apalancarte.

"Vaca Muerta es modo factoría: perforar, fracturar, sacar, perforar, fracturar, sacar. Es un negocio logístico muy grande", destaca Leonardo (Foto: Shutterstock)

¿Qué implica para el sector el paso al no convencional?

Es un momento soñado para el gas y la minería, más grande de lo que esperábamos, pero se da en medio de un reordenamiento bastante brusco. La principal operadora dejó las áreas maduras, como Comodoro Rivadavia, con esos equipos de bombeo al costado de la ruta que sacan petróleo de a cucharitas.

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Vaca Muerta es modo factoría: perforar, fracturar, sacar, perforar, fracturar, sacar. Es un negocio logístico muy grande. Creo que el cambio de fondo tiene que ver con la logística. Y son proyectos que compiten a nivel global: Argentina no va a ser líder, pero entra al tablero como un jugador más, y eso cambia las reglas para operadoras y transportistas.

Para evacuar ese caudal hace falta infraestructura de transporte. La ampliación hacia Puerto Rosales ya está finalizada, el oleoducto de exportación tiene un avance de entre 70 y 80%, y atrás vienen dos grandes proyectos de exportación de gas que van a necesitar gasoductos. Después se desarrollan los yacimientos, y ahí viene el volumen de demanda.

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¿Dónde entra la logística en la oferta de los fabricantes?

Para competir contra la importación, el valor agregado que se puede poner arriba de la mesa es el servicio: postventa, mantenimiento y operación del equipo dentro del circuito productivo. No es solamente una válvula, sino una válvula mantenida, reparada, monitoreada y funcionando las 24 horas, los 365 días del año. No vendas productos: vendé funcionalidad, vendé prestación.

Eso implica invertir en una base de servicios en Neuquén y en una flotilla de vehículos con monitoreo, y mucho de eso es logística local. Un yacimiento es como una ciudad paralela: de Centenario para arriba, cuando llegás a Añelo y te metés por los caminos del Neuquén profundo, es otra realidad. Pero es apasionante.

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¿Qué perciben las empresas sobre la infraestructura logística disponible?

La logística se está moviendo mucho, pero hay cuestiones macro de infraestructura. Todavía se discute si el tren sí, si el tren no, si la arena puede ir por vía fluvial. Argentina tiene una deuda pendiente: no haber desarrollado con antelación la infraestructura que Neuquén va a necesitar.

La circulación entre Neuquén y Añelo hace diez años era una, y hoy es mucho más complicada. El próximo polo se va a Rincón de los Sauces, una hora y media o dos de ruta hacia el norte, y el volumen de camiones va a ser monstruoso. Para mí, la infraestructura vial no está preparada. Lo saldaremos como siempre: tiramos la pelota para adelante, empezamos a correr y vemos cómo nos acomodamos.

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Y no es solo Neuquén: en Bahía Blanca se viene la ampliación del polo petroquímico, con nuevas plantas, y se suman las terminales de exportación de Punta Colorada y Sierra Grande. Va a impactar en muchas industrias, aunque la planificación todavía no siempre lo vea.

¿Cómo nació la entidad que vincula a los proveedores del sector?

Entré como pasante al área de comercio de un fabricante de cabezales de pozo y, por ser el más joven, me tocó el grupo promotor. Nos juntamos en 2002 para salir a exportar: Medio Oriente, Estados Unidos, el Sudeste asiático, el norte de África, la cuenca del Caspio. Empezamos siendo cuatro empresas y hoy somos 280. No es un trabajo, es casi un proyecto de vida.

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¿Qué mensaje te gustaría dejar?

Invitar a todo el mundo a que se arrime a la industria: hay oportunidades para todos y se necesitan muchas manos, pero también una mirada colaborativa. Esto tiene que generar trabajo, capacidades y valor agregado a lo largo y ancho del país, con una fórmula inteligente para armar ese mix y que lo aprovechen todos los argentinos.