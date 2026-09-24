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Aduanas y sector privado ponen el foco en datos y tecnología para reforzar cadenas de suministro

La OMA destacó la cooperación internacional, el intercambio de información y la gestión de riesgos como herramientas para proteger el comercio legítimo frente a nuevas amenazas

El debate de la OMA se centró en cómo combinar controles fronterizos eficaces con mecanismos de facilitación del comercio, de manera de identificar operaciones de riesgo sin generar interrupciones innecesarias sobre el movimiento legítimo de mercancías (Foto: Shutterstock)
El debate de la OMA se centró en cómo combinar controles fronterizos eficaces con mecanismos de facilitación del comercio, de manera de identificar operaciones de riesgo sin generar interrupciones innecesarias sobre el movimiento legítimo de mercancías (Foto: Shutterstock)
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Las administraciones aduaneras y el sector privado buscan profundizar el uso de datos, tecnologías modernas y mecanismos de cooperación para fortalecer la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro internacionales. Entre las herramientas señaladas aparecen la información anticipada sobre las cargas, el análisis de riesgos y una mayor coordinación entre los organismos que intervienen en las fronteras.

Estos ejes formaron parte del tercer seminario web de 2026 organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) bajo el título “Construyendo cadenas de suministro resilientes para proteger a la sociedad”. El encuentro reunió a representantes de aduanas, empresas y organizaciones internacionales para analizar los desafíos que enfrenta el comercio global.

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Riesgos que atraviesan al comercio internacional

Durante el encuentro se planteó que las cadenas de suministro globales están expuestas a amenazas de distinta naturaleza, entre ellas el crimen organizado, la inestabilidad geopolítica, los cambios tecnológicos y las interrupciones del comercio internacional.

Frente a este escenario, el debate se centró en cómo combinar controles fronterizos eficaces con mecanismos de facilitación del comercio, de manera de identificar operaciones de riesgo sin generar interrupciones innecesarias sobre el movimiento legítimo de mercancías.

Isolde Murphy, directora de Implementación y Desarrollo de Capacidades de la OMA, señaló durante la apertura que las aduanas cumplen un papel estratégico tanto en la protección de la sociedad como en garantizar que el comercio legítimo pueda atravesar las fronteras de manera segura y eficiente.

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En esa línea, destacó la importancia de las normas internacionales, la gestión coordinada de fronteras y la aplicación de controles basados en inteligencia, junto con alianzas entre organismos públicos y actores privados.

Por su parte, Nicholas Tabori, director de Asuntos Regulatorios de Estados Unidos en el Consejo Mundial de Transporte Marítimo, puso el foco en la responsabilidad compartida entre gobiernos e industria para preservar la integridad de las cadenas internacionales de suministro.

Según lo expuesto durante su intervención, la transparencia, la calidad de los datos y la existencia de estándares armonizados permiten mejorar la identificación de riesgos y aumentar la visibilidad sobre las operaciones comerciales.

La incorporación de tecnologías busca ampliar la visibilidad sobre la cadena de suministro, aunque el encuentro también remarcó la importancia de combinar las herramientas digitales con análisis de datos y experiencia humana (Imagen: Shutterstock)
La incorporación de tecnologías busca ampliar la visibilidad sobre la cadena de suministro, aunque el encuentro también remarcó la importancia de combinar las herramientas digitales con análisis de datos y experiencia humana (Imagen: Shutterstock)

Digitalización e información anticipada sobre las cargas

Uno de los ejes de la mesa redonda fue el papel que están adquiriendo la digitalización y la información anticipada sobre la carga dentro de las operaciones aduaneras. Representantes de la Administración de Aduanas de Portugal y de la Alianza de Contenedores Inteligentes compartieron experiencias vinculadas con estas herramientas.

Los participantes analizaron cómo la disponibilidad previa de información, junto con una gestión de riesgos basada en inteligencia, puede contribuir a orientar los controles hacia aquellas operaciones que presentan mayores alertas y, al mismo tiempo, facilitar el movimiento de las cargas consideradas legítimas.

También se destacó la necesidad de una mayor coordinación entre aduanas, autoridades portuarias, compañías navieras, proveedores logísticos, empresas tecnológicas y otros organismos fronterizos. La OMA sostuvo que la resiliencia depende de la capacidad de estos actores para compartir información y trabajar sobre estándares reconocidos internacionalmente.

Dentro de este esquema, la incorporación de tecnologías busca ampliar la visibilidad sobre la cadena de suministro, aunque el encuentro también remarcó la importancia de combinar las herramientas digitales con análisis de datos y experiencia humana.

Cooperación para responder a amenazas cambiantes

Otro de los puntos planteados fue que los mecanismos de seguridad deben adaptarse de manera continua a riesgos que evolucionan junto con las operaciones comerciales y las tecnologías utilizadas.

Para la OMA, la inversión en tecnología y capacidades de análisis, junto con un intercambio efectivo de información, puede ayudar a detectar riesgos emergentes y reducir las intervenciones innecesarias sobre operaciones legítimas.

El organismo también remarcó que las administraciones aduaneras no pueden fortalecer por sí solas la integridad de las cadenas de suministro. La cooperación con otros gobiernos, organismos internacionales y compañías privadas fue presentada como uno de los componentes centrales para avanzar hacia sistemas comerciales más seguros y resilientes.

El seminario formó parte de la serie vinculada al tema anual 2026 de la OMA, “Las aduanas protegen a la sociedad mediante la vigilancia y el compromiso”, y puso el foco en una combinación de cooperación internacional, gestión de riesgos, tecnologías modernas y estándares comunes para sostener el comercio internacional frente a escenarios de mayor complejidad.

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