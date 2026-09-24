Córdoba: las oportunidades también se construyen desde el interior

Katia Alejandra Nash es analista de comercio exterior (Foto: Movant Connection)

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Cuando uno se recibe, muchas veces no tiene claro qué camino tomar. Una carrera tan amplia como Relaciones Internacionales abre un abanico de posibilidades, pero esa misma amplitud también puede generar incertidumbre al momento de dar los primeros pasos en el mundo laboral.

En esa búsqueda y afán por comenzar mi desarrollo profesional, junto con otras amigas recién graduadas encontramos un programa de inserción laboral en comercio exterior que marcaría el inicio de nuestras carreras. A través de esta iniciativa pude acercarme por primera vez al comercio internacional y descubrir un ámbito que, hasta ese momento, no imaginaba que terminaría convirtiéndose en mi vocación.

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Con el tiempo entendí que el comercio exterior es una disciplina dinámica, desafiante y en constante transformación. Esa realidad despertó en mí la necesidad de seguir aprendiendo y especializándome. Fue así como, gracias al apoyo de la empresa en la que trabajaba en ese momento y al acompañamiento de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, tuve la oportunidad de cursar la Maestría en Comercio Internacional.

Mirando hacia atrás, comprendí que mi desarrollo profesional no fue producto de la casualidad, sino de un ecosistema que apuesta por la formación, la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes profesionales. Córdoba me brindó mi primer empleo, pero más aún, me brindó los conocimientos y las oportunidades para seguir creciendo y especializándome en una actividad clave para el desarrollo económico de la provincia y del país.

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Una provincia que mira al mundo

La economía provincial se encuentra fuertemente vinculada a la importación y exportación de bienes y servicios. De acuerdo con la Agencia Pro Córdoba, para el año 2025 se consolidó como la tercera provincia exportadora, por detrás de Buenos Aires y Santa Fe. Las ventas alcanzaron 10.909,5 millones de dólares, lo que representó el 12,5 % de los 87.077 millones de dólares totales exportados por el país en ese período.

El 85% del ingreso de divisas proviene del complejo agroindustrial, siendo el maíz el principal producto exportado. Córdoba exportó a 136 países, siendo China su primer socio comercial, con ventas por 1.596,4 millones de dólares (14,6 % del total provincial), desplazando a Brasil, que registró 1.486,3 millones (13,6 %).

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Córdoba representa un lugar ideal para aquellas empresas que desean internacionalizarse. Es destacable la articulación público-privada provincial. Existe un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, cámaras empresariales, claustres, agencias de promoción, universidades y sector privado para posicionar la oferta exportable de la provincia en el ámbito internacional.

La educación tiene un papel destacado en Córdoba, con una oferta académica variada que incluye carreras de grado, maestrías y diplomaturas, ofreciendo herramientas para desenvolverse en un entorno internacional competitivo. El conocimiento es, a mi entender, uno de los mayores diferenciales de Córdoba. Porque detrás de cada empresa que logra exportar con éxito hay profesionales capacitados, actualizados y preparados para responder a un escenario internacional que cambia permanentemente.

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La educación tiene un papel destacado en Córdoba, con una oferta académica variada que incluye carreras de grado, maestrías y diplomaturas, ofreciendo herramientas para desenvolverse en un entorno internacional competitivo (Foto: Shutterstock)

El desafío de un comercio exterior más federal

Aunque suele decirse que “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”, Córdoba demuestra que las oportunidades también pueden construirse desde el interior cuando existe un compromiso con la producción, la educación y la internacionalización. Las economías regionales tienen un enorme potencial para generar innovación y desarrollo, siempre que cuenten con herramientas, profesionales capacitados e infraestructura adecuada. Para hacerlo posible, es fundamental invertir en mejores caminos, puertos y aeropuertos, así como promover un ambiente de negocios estable y predecible que incentive las decisiones de inversión a largo plazo.

De acuerdo con la CEPAL (2013) el comercio internacional, siempre que se logre un desarrollo exportador, puede aumentar el crecimiento, acelerar el cambio tecnológico, aportar a la creación de empleos de calidad y al incremento de la productividad, y, por esa vía, colaborar con la reducción de la pobreza y la desigualdad.

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Mi camino profesional comenzó gracias a una política pública. Esa experiencia me convenció de que las oportunidades existen y, al mismo tiempo, pueden transformar el desarrollo de una región. Por eso considero que debemos seguir construyendo un comercio exterior más federal, con políticas públicas sostenibles que acompañen las pequeñas y medianas empresas, fortalezcan la infraestructura y generen las condiciones necesarias para que cada vez más firmas del interior compitan con éxito en los mercados internacionales.