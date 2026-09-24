Informe global mapea inversión y brechas de la inteligencia artificial en logística

La inestabilidad en las cadenas creció 183%, mientras que solo el 7% de las organizaciones puede ejecutar decisiones en tiempo real (Imagen: Shutterstock)

Guardar

El Foro Económico Mundial publicó en septiembre de 2026 un estudio que analiza el uso de inteligencia artificial en las cadenas de suministro. El trabajo, elaborado junto a una consultora internacional, relevó 612 startups que suman casi $7.000 millones de dólares de financiamiento y se complementó con más de 50 entrevistas a empresas, inversores y académicos.

Dentro de ese universo, el segmento de logística adaptativa reúne 136 startups y $794 millones de dólares de inversión. Según el informe, se trata de uno de los dominios con mayor captación de capital, aunque registra un impulso moderado en el desarrollo de sistemas agénticos, es decir, aquellos capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas con autonomía.

PUBLICIDAD

El documento parte de un diagnóstico sobre la volatilidad operativa. Señala que la inestabilidad en las cadenas creció 183%, mientras que solo el 7% de las organizaciones puede ejecutar decisiones en tiempo real. A esto se suma que la visibilidad de las empresas rara vez va más allá de sus proveedores directos o de segundo nivel.

Dónde se concentran las soluciones

El informe indica que cerca del 39% de la nueva actividad agéntica en logística se ubica en gestión y automatización de flujos. En esa área, las herramientas orquestan tareas vinculadas a la intermediación de fletes, el cumplimiento aduanero, la administración de flotas y el tratamiento de excepciones operativas.

PUBLICIDAD

Otro grupo relevante corresponde a visibilidad y optimización de rutas, con 41 startups y $285 millones de dólares de financiamiento. En cambio, los segmentos de robótica en depósitos, entrega de última milla y planificación de almacenes todavía no registran startups agénticas financiadas dentro de la muestra analizada.

Entre los casos relevados figuran plataformas que unifican en una sola fuente los datos de sistemas de gestión de transporte, almacenes y transportistas. De acuerdo con lo informado por esas soluciones, una de ellas redujo 80% los costos de detention y demurrage, mientras que otra automatizó el 75% de las tareas de coordinación.

PUBLICIDAD

Aplicaciones en comercio exterior

El estudio también incluye herramientas orientadas a la operatoria aduanera. Una de ellas automatiza la evaluación de riesgo de proveedores, la clasificación de productos y el cálculo de aranceles, con una preparación de trámites ocho veces más rápida. Además, contempla normativas europeas como el ajuste en frontera por carbono y la regulación sobre deforestación.

En el área de compras, el informe menciona soluciones que procesan correos, órdenes y facturas para detectar disrupciones de abastecimiento en horas y no en días (Imagen: Shutterstock)

En el área de compras, el informe menciona soluciones que procesan correos, órdenes y facturas para detectar disrupciones de abastecimiento en horas y no en días. Uno de los casos reporta una baja de 70% en cotizaciones vencidas y envíos urgentes, en un contexto de volatilidad arancelaria y asignación ajustada de proveedores.

PUBLICIDAD

Según las estimaciones recogidas, las cadenas con capacidades autónomas podrían reducir 62% los tiempos de respuesta ante disrupciones y 60% los de recuperación, lo que implicaría pasar de un promedio de 11 días a cuatro. Una encuesta a 1.000 ejecutivos anticipa además recortes de 27% en los plazos de entrega de pedidos.

Brechas identificadas por el estudio

El documento señala como principal déficit la dificultad para convertir la visibilidad logística en acción autónoma. Mientras abundan las herramientas de monitoreo y detección de riesgos, pocas soluciones automatizan la respuesta coordinada ante una disrupción a lo largo de la red de transporte.

En depósitos, el informe detecta escasa innovación en la coordinación de sistemas robóticos de distintos proveedores. En cuanto a la adopción, solo el 1% de las soluciones relevadas en las plantas de referencia del organismo aplica sistemas agénticos a la logística interna y a las operaciones de almacén.

PUBLICIDAD

El estudio agrega barreras vinculadas a la calidad de los datos. Menciona que el 60% de los proyectos de inteligencia artificial se abandona por falta de información preparada y que el 56% de los responsables de cadena de suministro identifica la integración con sistemas heredados como un obstáculo central.

En términos geográficos, Norteamérica concentra el 49% del financiamiento con el 31% de las startups, y allí tiene sede el 48% de las empresas agénticas financiadas. El informe advierte que esto genera una dependencia estratégica para organizaciones de otros mercados, en un mapa donde Latinoamérica exhibe niveles de capital de riesgo inferiores.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las proyecciones del informe, el nivel de autonomía logística pasaría de 1,5 a 3,5, en una escala de 1 a 4, en los próximos cinco años o más. El estudio anticipa redes coordinadas mediante torres de control que integren visibilidad, detección de riesgos y decisiones entre almacenes, transportistas y producción.