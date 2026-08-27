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La trazabilidad se afianza como atributo de las exportaciones argentinas de alimentos

Crecen las ventas externas de productos con sellos que distinguen atributos de calidad, procedencia y producción, en un escenario de mayores exigencias para las cadenas alimentarias internacionales

Los principales alimentos exportados durante el período bajo el sello “Alimentos Argentinos” fueron la carne bovina enfriada y envasada al vacío, con ventas por 221 millones de dólares, seguida por el maní y la pasta de maní, con 145 millones (Imagen: Shutterstock)
Los principales alimentos exportados durante el período bajo el sello “Alimentos Argentinos” fueron la carne bovina enfriada y envasada al vacío, con ventas por 221 millones de dólares, seguida por el maní y la pasta de maní, con 145 millones (Imagen: Shutterstock)
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Las exportaciones argentinas de alimentos identificados mediante sellos de calidad, origen y producción diferenciada mostraron resultados positivos durante el primer semestre de 2026, en un contexto en el que los mercados internacionales incorporan cada vez más exigencias vinculadas con la trazabilidad y la procedencia de los productos.

Entre enero y junio, las ventas externas realizadas bajo el sello “Alimentos Argentinos” alcanzaron 661 millones de dólares y 317.000 toneladas, lo que representó aumentos interanuales del 15% en valor y del 5% en volumen, según datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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El crecimiento pone el foco sobre un aspecto que atraviesa cada vez más a las cadenas alimentarias destinadas a la exportación: la necesidad de identificar y preservar los atributos diferenciales del producto desde su origen hasta su llegada a los mercados internacionales.

La diversidad de los productos comprendidos refleja cadenas de abastecimiento con requerimientos diferentes, desde mercaderías refrigeradas y congeladas hasta alimentos frescos o productos con mayor estabilidad durante el transporte (Foto: Shutterstock)
La diversidad de los productos comprendidos refleja cadenas de abastecimiento con requerimientos diferentes, desde mercaderías refrigeradas y congeladas hasta alimentos frescos o productos con mayor estabilidad durante el transporte (Foto: Shutterstock)

Diferentes productos, distintas cadenas de abastecimiento

Los principales alimentos exportados durante el período bajo el sello “Alimentos Argentinos” fueron la carne bovina enfriada y envasada al vacío, con ventas por 221 millones de dólares, seguida por el maní y la pasta de maní, con 145 millones.

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También se destacaron los productos de papa prefritos y congelados, con 106 millones de dólares; el calamar, con 55 millones; y las peras frescas, con 43 millones. Los cinco principales mercados de destino fueron Brasil, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Chile.

La diversidad de los productos comprendidos refleja cadenas de abastecimiento con requerimientos diferentes, desde mercaderías refrigeradas y congeladas hasta alimentos frescos o productos con mayor estabilidad durante el transporte.

En todos los casos, la diferenciación mediante sellos permite identificar características específicas vinculadas con la calidad, el origen o las condiciones de producción, atributos que acompañan al producto en su inserción comercial en mercados externos.

También crecieron las exportaciones vinculadas al origen

Las ventas externas correspondientes a productos con Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica (IG) alcanzaron USD 43 millones y 30.100 toneladas durante los primeros seis meses del año.

En comparación con el mismo período de 2025, el valor exportado aumentó 83,5% y el volumen creció 134,6%.

La yerba mate concentró 29 millones de dólares de esas operaciones, mientras que el té representó 14 millones. Siria fue el principal destino dentro de este segmento, con 25 millones y 15.351 toneladas, seguida por España, Chile, Alemania y Canadá.

En el caso del té, Estados Unidos encabezó los destinos con 8,6 millones de dólares y 8.415 toneladas, por delante de Alemania, India, Polonia y España.

Los productos orgánicos también aumentaron sus envíos

Las exportaciones certificadas bajo el sello Orgánico Argentina totalizaron 78.538 toneladas, con un incremento interanual del 21% en volumen.

El azúcar de caña encabezó los envíos con 31.470 toneladas, seguido por las peras, con 15.485 toneladas; las manzanas, con 4.735 toneladas; el vino, con 3.642,3 toneladas; y el puré de pera, con 2.970 toneladas.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para estos productos, al recibir 45.349 toneladas, seguido por Países Bajos, Alemania, Canadá y Reino Unido.

Los distintos esquemas de diferenciación muestran así una participación creciente dentro de las exportaciones alimentarias argentinas. La propia Secretaría destacó que el acceso a mercados internacionales presenta exigencias cada vez mayores en materia de calidad, trazabilidad y origen, tres variables que también condicionan cómo los productos deben ser identificados y preservados a lo largo de su recorrido hacia el exterior.

El sello “Alimentos Argentinos” funciona como una Marca País destinada a distinguir alimentos y bebidas producidos en Argentina que cumplen atributos diferenciales de agregación de valor. El esquema se complementa con certificaciones específicas como Indicación Geográfica, Denominación de Origen y Orgánico Argentina.

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