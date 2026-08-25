Más volumen exportado impulsó la actividad logística en los primeros siete meses

Los productos primarios concentraron el mayor volumen, con 48,6 millones de toneladas entre enero y julio, y sumaron 8,2 millones de toneladas respecto del mismo período de 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 20% (Foto: Shutterstock)

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El crecimiento de las exportaciones argentinas durante los primeros siete meses de 2026 tuvo un componente especialmente relevante para la logística: el país movilizó 12,2 millones de toneladas adicionales hacia los mercados externos. Entre enero y julio se exportaron 94,3 millones de toneladas, un 14,9% más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con el Monitor Comex Argentino elaborado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) sobre datos del INDEC.

El incremento atravesó a los distintos sectores exportadores y estuvo acompañado por una suba del valor de las ventas externas. En los primeros siete meses del año, las exportaciones alcanzaron 58.365 millones de dólares, un 22,9% más en términos interanuales y el mayor registro para un período enero-julio desde el inicio de la serie. Detrás de esa mejora, sin embargo, aparece también un mayor volumen físico de mercaderías que debe recorrer las cadenas productivas y logísticas hasta alcanzar los mercados internacionales.

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Energía y productos primarios explican buena parte del aumento

El desempeño no fue homogéneo entre los distintos grandes rubros, aunque todos registraron incrementos tanto en cantidades como en valor exportado. Los productos primarios concentraron el mayor volumen, con 48,6 millones de toneladas entre enero y julio, y sumaron 8,2 millones de toneladas respecto del mismo período de 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 20%.

Combustibles y Energía también mostraron una fuerte expansión. El sector exportó 15,3 millones de toneladas, 3,1 millones más que un año atrás, equivalente a un aumento del 26%. En valor, las ventas externas del rubro llegaron a USD 9.151 millones y avanzaron 50% interanual.

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Las Manufacturas de Origen Agropecuario fueron otro de los grandes componentes del flujo exportador, con 26,7 millones de toneladas, aunque su crecimiento en volumen fue más moderado, del 2%. Por su parte, las Manufacturas de Origen Industrial, sin considerar oro y litio en la clasificación utilizada por CERA, incrementaron 7% las cantidades y alcanzaron 3,5 millones de toneladas.

La minería también amplió su presencia. Para seguir con mayor precisión la evolución del sector, CERA agrupó oro, litio y plata dentro de una categoría específica, que alcanzó 4.952 millones de dólares entre enero y julio. El valor exportado aumentó 66% interanual y las cantidades crecieron 26%, hasta unas 111.000 toneladas.

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El petróleo encabezó el crecimiento absoluto de las ventas externas: alcanzó 5.722 millones de dólares, 59% más que un año antes, mientras que las toneladas exportadas aumentaron 34% (Imagen: Shutterstock)

Petróleo, trigo y maíz crecieron por mayores cantidades

El detalle por productos permite identificar con mayor claridad cuáles fueron las cadenas que aportaron nuevos volúmenes al comercio exterior. Según CERA, entre los bienes que más aumentaron sus exportaciones, el petróleo, las pickups y vans y distintos productos agrícolas tuvieron como principal impulso el crecimiento de las cantidades despachadas, más que el efecto de los precios.

El petróleo encabezó el crecimiento absoluto de las ventas externas: alcanzó 5.722 millones de dólares, 59% más que un año antes, mientras que las toneladas exportadas aumentaron 34%. El trigo y morcajo, en tanto, incrementaron 53% sus cantidades, aun cuando el precio promedio cayó 9%, y llegaron a 2.456 millones de dólares.

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También aumentaron los volúmenes de maíz en grano, con una suba del 15%; aceite de girasol en bruto, con 42%; y pickups y vans, con 15%. Un caso excepcional fue el de las semillas de girasol excluidas para siembra, cuyas cantidades exportadas crecieron 1.147% interanual, aunque partiendo de una base comparativa significativamente menor.

En otros productos, en cambio, el crecimiento del valor exportado estuvo más relacionado con los precios. El oro aumentó 44% en dólares frente a una expansión del 9% en cantidades, mientras que el carbonato de litio creció 187% en valor y 58% en toneladas, con una suba de precios del 81%. En la carne bovina congelada y deshuesada, las cantidades avanzaron 7%, frente a un incremento de precios del 33%.

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Un comercio exterior con mayor flujo físico de mercaderías

La evolución de los primeros siete meses muestra así una dinámica que excede el crecimiento nominal de las exportaciones. El aumento de casi 15% en las toneladas significa un mayor flujo físico de bienes atravesando distintas etapas de la cadena, desde los centros productivos hasta los puntos de despacho al exterior, aunque el informe no desagrega qué modos de transporte absorbieron ese incremento.

En julio, las exportaciones totalizaron 8.854 millones de dólares, 14,1% más que un año antes, y marcaron el cuarto valor mensual más alto desde que comenzaron los registros. Las importaciones, en cambio, descendieron 1,7% interanual hasta 6.739 millones de dólares, lo que dejó un superávit comercial mensual de 2.115 millones.

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Para el conjunto de 2026, CERA proyecta exportaciones por 103.200 millones de dólares. Si la expansión continúa acompañada por mayores cantidades, el comportamiento de los volúmenes será un indicador central para seguir no sólo la evolución del comercio exterior, sino también la demanda que ese crecimiento genera sobre las cadenas encargadas de movilizar la producción argentina hacia los mercados internacionales.