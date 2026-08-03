El transporte de cargas volvió a acelerar sus costos durante julio

El comportamiento de los costos durante 2026 estuvo condicionado por el aumento de 10,15% registrado en marzo, la mayor variación mensual del índice en los últimos dos años (Foto: Shutterstock)

Guardar

Los costos del transporte de cargas aumentaron 2,25% durante julio y acumularon una suba de 25% en los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con el Índice de Costos de Transporte elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

El indicador mostró una aceleración frente a los incrementos de 1,91% de mayo y 1,81% de junio, aunque permaneció por debajo del 2,42% registrado en abril. Entre enero y julio, la variación acumulada superó el 18,6% observado durante el mismo período de 2025. En tanto, el incremento correspondiente a los últimos doce meses alcanzó el 44%.

PUBLICIDAD

Una evolución marcada por el salto de marzo

El comportamiento de los costos durante 2026 estuvo condicionado por el aumento de 10,15% registrado en marzo, la mayor variación mensual del índice en los últimos dos años. Ese resultado estuvo asociado principalmente con una suba de 24,7% en el combustible durante ese mes.

A partir de abril, el índice comenzó a desacelerarse en el marco de la aplicación del denominado mecanismo de “buffer”, que congela el precio de referencia de los combustibles utilizado en el mercado local.

PUBLICIDAD

El relevamiento, realizado por el Departamento de Estudios Económicos de FADEEAC, analiza la evolución de 11 rubros que inciden directamente sobre los costos operativos de las empresas de transporte de cargas de todo el país. El indicador también funciona como referencia para determinar y actualizar las tarifas del sector.

Evolución mensual de insumos enero-julio 2026 (Imagen: FADEEAC)

Los peajes encabezaron los aumentos

La mayoría de los componentes incluidos en el índice registró variaciones positivas durante julio. El mayor aumento correspondió a los peajes, que subieron 18,3% como consecuencia de nuevas actualizaciones tarifarias en corredores nacionales y accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Se trató de la tercera suba significativa del año para este componente, luego de un 2025 en el que prácticamente no había registrado modificaciones.

Los lubricantes aumentaron 4,84%, mientras que los gastos generales avanzaron 4,14%. Este último rubro incorporó un nuevo ajuste en los precios mayoristas de distintos servicios utilizados por las empresas.

PUBLICIDAD

El costo del personal de conducción se incrementó 3,23% debido a la entrada en vigencia de la quinta cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales de la mano de obra entre marzo y agosto de 2026.

La recomposición salarial también incidió sobre otros componentes vinculados con la actividad. Las reparaciones registraron un aumento de 1,28% durante el mes.

Por su parte, el costo financiero subió 2,16%, los neumáticos avanzaron 1,83% y los seguros aumentaron 0,62%. El material rodante presentó una variación de 0,29%.

PUBLICIDAD

Las patentes y tasas no mostraron cambios durante julio, debido a que las variaciones de ese componente se computan de manera anual.

El combustible se mantuvo estable

El combustible, considerado el principal costo de la actividad, no registró modificaciones durante julio. Sin embargo, acumula una suba de 34% en lo que va de 2026, impulsada en buena medida por el fuerte ajuste aplicado en marzo.

PUBLICIDAD

La estabilidad mensual estuvo vinculada con la extensión del mecanismo de “buffer”. Durante la última semana de julio, el precio internacional del petróleo Brent, utilizado como referencia en el mercado local, osciló entre 80 y 85 dólares, en un contexto de elevada volatilidad.

También volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos a los combustibles. El procedimiento, iniciado en mayo de 2024, fue postergado mediante los decretos 562/26 y 693/26 y continuará durante agosto.

PUBLICIDAD

Para las empresas transportistas, el encarecimiento acumulado del gasoil mantiene la presión sobre la estructura operativa. A ese escenario se agregan los aumentos de los peajes, el deterioro de la infraestructura vial y las señales de desaceleración de la economía real.

Según el análisis de FADEEAC, la actividad económica presenta comportamientos dispares. Mientras el agro, la energía y la minería sostienen parte del crecimiento, el consumo, la industria y la inversión pública muestran un mayor debilitamiento dentro de un escenario general de expansión limitada.

PUBLICIDAD