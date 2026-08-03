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La categórica reflexión de Mariano Closs sobre las teorías conspirativas alrededor de la derrota de Argentina ante España

El relator contó que tomó una decisión en medio de la polémica generada tras la definición del Mundial

La confesión de Mariano Closs sobre conspiraciones en contra de Argentina en el Mundial
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Mariano Closs fue contundente al hablar de las teorías conspirativas que inundaron las redes sociales tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y reveló que, ante el aluvión de llamados de medios que lo consultaban por supuestas maniobras en su contra, tomó una decisión radical.

El relator de ESPN, una de sus figuras centrales en la transmisión del torneo, explicó el origen de la confusión. Durante el partido, advirtió al aire que el equipo de Lionel Scaloni debía frenar las faltas para evitar una lluvia de expulsiones en la final, una advertencia que se materializó con la tarjeta roja de Enzo Fernández por doble amonestación. “Esa fue mi conjetura futbolística: ‘Cortemos con las faltas porque nos rajan en la final’.

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Luego reveló que lo contactaron para hablar de las supuestas teorías que podrían haber perjudicado a la Albiceleste en la definición de la última Copa del Mundo. “Me empiezan a llamar de medios diciendo: ‘No, porque la conspiración y no sé qué’. Te juro que dije: ‘¿De qué están hablando?’”, relató Closs en el pase entre los programas ESPN F12 e ESPN F90.

Ante la avalancha de consultas, el periodista optó por el silencio. “Cerré el Startack (un modelo viejo de celular) durante diez días y tuve los mejores diez días de mi vida sin teléfono”, confesó.

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Cuando volvió a conectarse, Closs buscó apoyo en las palabras de uno de los protagonistas del partido. Se aferró a una declaración del defensor Facundo Medina, quien ingresó en la final tras la lesión de Cristian “Cuti” Romero y fue uno de los jugadores que salió públicamente a desmentir cualquier versión de complot. “Lo abrí el fin de semana y me aferré a una declaración de Facundo Medina que fue recontra simple, como que ‘nos ganaron bien’”, señaló el relator.

Facundo Medina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas en la final del Mundial

La postura de Medina, en efecto, fue categórica. El defensor del Olympique de Marsella contó en el programa Ferné con Grego, de Telefé, que incluso su propia madre llegó a dudar ante las teorías que circulaban en redes. “Le dije: ‘¿Vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’”, relató el futbolista. Y fue más directo aún al explicar la derrota: “Queremos ganar como todos. Nos tocó perder y hay que aceptarlo”.

En el pase televisivo, Closs también respondió a su colega Leo Gabes, quien había expresado su disconformidad con el desarrollo de la final. “A vos no te gustó la final: ¿cómo fueron los otros partidos?”, le preguntó el relator a su colega que afirmó que el rendimiento del equipo había sido “muy malo” a lo largo del torneo, aunque rescató que “después tuvo momentos de rebeldía muy importantes y emocionantes como no no habían ocurrido hace mucho tiempo”.

En tanto que Closs cerró su intervención con una advertencia: “Si cerré diez días el teléfono y lo van a abrir ahora, lo vuelvo a cerrar”.

En la final del Mundial disputada en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, España ganó 1-0 con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. El equipo ibérico fue más que el argentino, que recién tuvo sus llegadas de peligro luego de estar abajo en el marcador.

La Albiceleste, además, llegó diezmada a la competencia por diferentes problemas físicos y el desgaste de la temporada en sus futbolistas. De hecho, en la definición, salieron por lesiones Lisandro Martínez y el Cuti Romero.

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