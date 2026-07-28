Comienza una nueva etapa para cuatro corredores clave de la logística argentina

Entre los cuatro tramos adjudicados se encuentran corredores que articulan el centro del país con otras regiones productivas, además de ejes vinculados al acceso a los principales puertos argentinos (Foto: Shutterstock)

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La gestión de algunos de los principales corredores viales utilizados por el transporte de cargas en Argentina ingresó en una nueva etapa. El Ministerio de Economía adjudicó la concesión por 20 años de cuatro tramos de la Red Federal de Concesiones, completando así una nueva etapa del proceso de transferencia de corredores nacionales al régimen de concesión por peaje.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1149/2026, publicada en el Boletín Oficial, que aprueba lo actuado en la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional correspondiente a los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, considerados estratégicos para la circulación de mercancías y la conexión con áreas productivas y portuarias del país.

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Un cambio en el modelo de gestión

La resolución constituye un nuevo avance dentro del proceso iniciado tras la sanción de la Ley 27.742, que habilitó la privatización de la operación de parte de la red vial nacional. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó que la operación de distintos corredores nacionales volviera a desarrollarse mediante concesiones de obra pública por peaje, facultando al Ministerio de Economía a llevar adelante las licitaciones correspondientes.

En ese marco, la resolución completa la etapa de evaluación económica de las ofertas y adjudica los cuatro renglones incluidos en la denominada Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, luego de que la Comisión Evaluadora analizara las propuestas y determinara cuáles resultaban económicamente más convenientes conforme a los criterios establecidos en los pliegos de la licitación.

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Los corredores incluidos en esta etapa concentran una parte importante del tránsito pesado del país, ya que vinculan zonas industriales y regiones productivas con los mercados de consumo locales e internacionales (Foto: Shutterstock)

Corredores con impacto sobre la logística

Los cuatro tramos adjudicados forman parte de una red utilizada diariamente por el transporte automotor de cargas. Entre ellos se encuentran corredores que articulan el centro del país con otras regiones productivas, además de ejes vinculados al acceso a los principales puertos argentinos, por donde circula una parte significativa de las exportaciones e importaciones nacionales.

Los corredores incluidos en esta etapa concentran una parte importante del tránsito pesado del país, ya que vinculan zonas industriales, regiones productivas y accesos a terminales portuarias. Para el sector logístico, su operación resulta clave porque forman parte de los ejes utilizados por miles de camiones que abastecen el mercado interno y movilizan cargas destinadas tanto a la exportación como a la importación. Esa condición explica su importancia dentro del nuevo esquema de concesiones.

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La resolución no incorpora modificaciones operativas inmediatas para los usuarios, oero sí define quiénes serán los futuros responsables de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en estos corredores durante los próximos veinte años, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Qué comprende la adjudicación

La medida aprueba la adjudicación de los cuatro tramos por un plazo de 20 años, luego de concluir las dos etapas del procedimiento licitatorio: una primera instancia de evaluación de antecedentes y precalificación de oferentes y una segunda dedicada al análisis de las propuestas económicas. Según la resolución, el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones tras cumplirse el período de publicidad previsto por los pliegos.

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Si bien el texto oficial identifica a los adjudicatarios de cada uno de los cuatro renglones, el eje de la decisión pasa por la continuidad operativa de estos corredores estratégicos bajo un nuevo esquema de gestión. La adjudicación habilita el inicio de contratos de largo plazo para la explotación y el mantenimiento de la infraestructura vial comprendida en la licitación.

De esta manera, el Ministerio de Economía dio por concluida una nueva etapa del proceso de reorganización de la Red Federal de Concesiones, avanzando con el reemplazo del esquema de administración estatal vigente en estos corredores por un modelo de gestión mediante concesiones privadas de largo plazo, en línea con el proceso de transformación del esquema de administración de estos corredores nacionales, impulsado por el Gobierno mediante el régimen de concesión de obra pública por peaje.

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