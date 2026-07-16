Movant LogComex

Puerto de La Guaira: el terremoto que desnuda una infraestructura que ya venía quebrantada

El sismo del 24 de junio que sacudió a Venezuela puso al descubierto años de abandono, mostrando la fragilidad de muelles, patios y sistemas que sostienen la principal puerta de entrada a la región capital

Guardar
Google icon
María Grazia Blanco es abogada y consultora maritimista, profesora universitaria y conferencista (Foto: Movant Connection)
María Grazia Blanco es abogada y consultora maritimista, profesora universitaria y conferencista (Foto: Movant Connection)

En la tarde del 24 de junio un sismo sacudió la costa central del país, dejando a su paso algo más que alarma en la población: dejó al descubierto la extrema fragilidad de la principal puerta de entrada a la región capital, entre muchas otras cosas. Si nos enfocamos en el reciente doblete sísmico que convirtió a la Guaira en la zona de mayor desastre, entenderemos porque las operaciones logísticas en su puerto se congelaron casi al instante.

Entre la necesidad de evaluar los daños estructurales en los muelles, las grietas visibles en las zonas de patio y el colapso temporal de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, el flujo de mercancías se detuvo por completo.

PUBLICIDAD

La crisis previa al terremoto

Sin embargo, atribuir el colapso actual de la logística portuaria únicamente al evento natural sería un diagnóstico superficial. El terremoto no creó la crisis de la noche a la mañana; simplemente aceleró de forma dramática y visible un proceso de deterioro que se venía gestando desde hace años en el silencio de unos muelles cada vez más vacíos y vencidos por la falta de inversión.

Para entender la magnitud de la interrupción actual, es obligatorio mirar el panorama previo al 24 de junio. Durante los meses anteriores al sismo, la actividad en el Puerto de La Guaira distaba mucho de la febril actividad que una vez lo caracterizó como el gran nodo importador de Venezuela. La movilización de carga ya registraba mínimos históricos, reflejo de un consumo interno profundamente contraído y de un sector comercial asfixiado por trabas burocráticas y altos costos operativos.

PUBLICIDAD

Los buques no hacían fila en los fondeaderos como alguna vez lo experimentamos. Por el contrario, la llegada de buques portacontenedores se había convertido en un evento esporádico. Los patios de almacenamiento, diseñados para albergar miles de contenedores, lucían desolados, operando apenas a una fracción de su capacidad instalada. Paradójicamente, esta bajísima actividad evitó que el terremoto provocara una tragedia operativa e industrial de mayores proporciones en cuanto a pérdida física de mercancías, pero dejó en evidencia una triste realidad: el sismo no interrumpió un motor a pleno rendimiento, sino que terminó de apagar una máquina que ya apenas marchaba por inercia.

El terremoto del 24 de junio no debe ser recordado únicamente como un desastre natural, sino como el punto de inflexión que desnudó la realidad del sistema portuario nacional (Foto: Shutterstock)
El terremoto del 24 de junio no debe ser recordado únicamente como un desastre natural, sino como el punto de inflexión que desnudó la realidad del sistema portuario nacional (Foto: Shutterstock)

La vulnerabilidad de La Guaira frente al sismo es el resultado directo de la falta de desarrollo y de una inversión portuaria prácticamente inexistente en los últimos tiempos. Aunque en años anteriores se anunciaron planes de modernización y alianzas para la ampliación de terminales, la realidad en los muelles cuenta una historia muy diferente. La infraestructura portuaria, expuesta constantemente a la corrosión del salitre y al desgaste marino, requiere un mantenimiento preventivo y correctivo de alta precisión que simplemente no se ejecutó.

No debemos olvidar que nuestros puertos han estado caracterizados por la falta de inversión en infraestructura, la ausencia de renovación de grúas pórtico y equipos de patio modernos, demostrando un rezago tecnológico que nos mantiene operando muy por debajo de los estándares.

Asimismo, la falta de dragados profundos y continuos para poder recibir buques de última generación. Indudablemente todo esto hizo que nuestros puertos, mermaran en su competitividad frente a otros puertos del Caribe. Al no existir inversiones estructurales destinadas a la sismo-resistencia ni al reforzamiento de los pilotes y losas de los muelles antiguos, el terremoto encontró un terreno fértil para el daño. Lo que en un puerto moderno y bien mantenido habría sido un evento controlable con mínimos tiempos de parada, en La Guaira se convirtió en una parálisis logística prolongada debido a la acumulación de fatiga estructural e inacción institucional.

Con la infraestructura de los muelles comprometida y las revisiones estructurales obligatorias en marcha, la interrupción logística post-terremoto ha comenzado a pasar factura. Los pocos buques que tenían programado su atraque en La Guaira se enfrentan ahora a dos escenarios críticos: permanecer en fondeo por tiempo indefinido, lo que genera como sabemos costosas penalizaciones por demoras (demurrage), o ser desviados hacia terminales alternativas como Puerto Cabello.

Este desvío forzado no es menor. Al trasladar la descarga a cientos de kilómetros de la capital, se activa un cuello de botella en el transporte terrestre. Las líneas de suministro para la región central del país ahora dependen de fletes carreteros más largos, complejos y costosos, encareciendo el precio final de los bienes de consumo. El sismo demostró que cuando la puerta principal falla, los caminos alternativos colapsan rápidamente por falta de planificación intermodal.

Conclusión: más allá de las grietas, un cambio de rumbo obligatorio

El terremoto del 24 de junio no debe ser recordado únicamente como un desastre natural, sino como el punto de inflexión que desnudó la realidad del sistema portuario nacional. Limitarse a reparar las grietas superficiales, pintar las fachadas dañadas o restablecer el sistema eléctrico para volver al estado de letargo previo sería un error histórico.

La Guaira necesita urgentemente dejar de ser un puerto de subsistencia. La reconstrucción post-sismo debe plantearse bajo un modelo de desarrollo integral que involucre inversión transparente, modernización tecnológica de los patios de carga y un marco jurídico que devuelva la confianza al comercio internacional. Solo transformando esta crisis en una oportunidad de rediseño estructural, el puerto podrá garantizar la seguridad de sus operaciones y volver a ser el motor eficiente que la economía venezolana tanto necesita para reactivarse.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorVenezuelaSismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tráfico marítimo en Ormuz cae a la mitad tras el nuevo bloqueo naval

Las aseguradoras cuadruplicaron sus primas de riesgo para las naves que cruzan la zona, mientras el barril de petróleo Brent bordea los 85 dólares en medio de la escalada militar en la región

El tráfico marítimo en Ormuz cae a la mitad tras el nuevo bloqueo naval

Agentes de IA y gemelos digitales: tecnología que redefine la logística global

Santiago Siri, presidente de una fundación especializada en software, analiza el impacto de la inteligencia artificial en la logística, el comercio exterior y la gestión de las empresas actuales

Agentes de IA y gemelos digitales: tecnología que redefine la logística global

Mercosur y Canadá aceleran negociaciones para cerrar un TLC en 2026

El intercambio comercial actual ronda los 12.600 millones de dólares anuales y podría crecer de forma significativa si se destraban los últimos puntos técnicos pendientes de la negociación

Mercosur y Canadá aceleran negociaciones para cerrar un TLC en 2026

Exportar maquinaria desde Argentina: la cadena que no puede fallar

Esteban José Porco, fabricante y exportador metalúrgico, repasa cómo la logística, el despacho aduanero, el embalaje y los repuestos sostienen la exportación de maquinaria argentina hacia el mundo

Exportar maquinaria desde Argentina: la cadena que no puede fallar

Las cadenas de suministro avanzan hacia una nueva etapa con operaciones cada vez más autónomas

La inteligencia artificial deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un actor capaz de planificar, coordinar y ejecutar procesos. La evolución combina IA física, robótica y simulación

Las cadenas de suministro avanzan hacia una nueva etapa con operaciones cada vez más autónomas

DEPORTES

La crónica de un periodista inglés que vio el partido entre 150 mil argentinos: “Si crees que nos apasiona el fútbol, ​​deberías visitar este inmenso país”

La crónica de un periodista inglés que vio el partido entre 150 mil argentinos: “Si crees que nos apasiona el fútbol, ​​deberías visitar este inmenso país”

Las tapas de los diarios ingleses tras la eliminación del Mundial ante Argentina: “Jugadas sucias”, “Destrozados” y “Derrotados por Messi”

La previa de la final del Mundial 2026: así viven los argentinos en Málaga la espera del partido ante España

“Estamos en problemas”: el relato en la TV de Inglaterra de los dos goles que le marcó Argentina en semifinales del Mundial

“Los inmortales, “La cabeza de Dios” y “Messi contra el mundo”: las portadas de los principales diarios del planeta tras la remontada de Argentina ante Inglaterra

TELESHOW

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

INFOBAE AMÉRICA

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

Avance en la enfermedad de Alzheimer: una nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

Beatriz Guido, escritora argentina: “El fútbol no es ningún opio: el hincha es un hombre que está haciendo cultura”

Las exportaciones de Guatemala crecieron 5.5 % y sumaron USD 7,199 millones hasta mayo

El Salvador tiene vigente un proyecto de Economía Azul con financiamiento italiano para fortalecer la pesca artesanal