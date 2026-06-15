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Eficiencia portuaria en Latinoamérica: Santos a la cabeza y Buenos Aires como hub regional clave

Los puertos argentinos, encabezados por Buenos Aires, se mantienen como hubs estratégicos en la región, mientras Santos continúa liderando el índice de eficiencia

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En Latinoamérica, Santos lidera la eficiencia regional con indicadores superiores en tiempo de muelle, productividad de grúas y coordinación intermodal (Foto: Shutterstock)
En Latinoamérica, Santos lidera la eficiencia regional con indicadores superiores en tiempo de muelle, productividad de grúas y coordinación intermodal (Foto: Shutterstock)

Los puertos de Santos, Brasil, y de Buenos Aires, Argentina, ocupan posiciones destacadas en Latinoamérica según el Container Port Performance Index 2025 elaborado por el Banco Mundial. Santos lidera la región gracias a su alta productividad, coordinación con transporte terrestre y capacidad de manejar picos de demanda.

Buenos Aires, aunque todavía por detrás del puerto brasileño, mantiene un papel estratégico en la cadena logística nacional, destacando en manejo de contenedores y coordinación con transporte terrestre y fluvial.

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El puerto federal argentino sobresale por su eficiencia operativa, reduciendo tiempos de espera de buques y optimizando la previsibilidad de embarques. Rosario, a su vez, se consolida como puerto fluvial clave para el transporte de graneles agrícolas, especialmente granos y productos agroindustriales, asegurando la conectividad con mercados internacionales y fortaleciendo el rol de Argentina en el comercio global.

Comparación regional en Latinoamérica

En Latinoamérica, Santos lidera la eficiencia regional con indicadores superiores en tiempo de muelle, productividad de grúas y coordinación intermodal. Otros puertos brasileños como Paranaguá e Itapoá muestran también niveles altos de eficiencia, mientras que Callao en Perú y Posorja en Ecuador reflejan mejoras en infraestructura y digitalización, pero aún por debajo de los estándares de los puertos brasileños.

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Los puertos argentinos presentan una evolución estable en los últimos años: el índice CPPI muestra que Buenos Aires y Rosario mantienen niveles consistentes, sin grandes mejoras ni retrocesos significativos. Esto evidencia que, aunque la eficiencia es competitiva a nivel regional, existen oportunidades claras de modernización, especialmente en automatización, digitalización y conectividad intermodal, que podrían elevar el rendimiento y reducir la brecha con los líderes globales.

El puerto federal argentino sobresale por su eficiencia operativa, reduciendo tiempos de espera de buques y optimizando la previsibilidad de embarques (Foto: AGP)
El puerto federal argentino sobresale por su eficiencia operativa, reduciendo tiempos de espera de buques y optimizando la previsibilidad de embarques (Foto: AGP)

Tendencias globales que impactan la eficiencia portuaria

El informe identifica varias tendencias que determinan la eficiencia actual y futura:

  • Automatización y digitalización: sistemas de gestión de terminales, grúas inteligentes y seguimiento en tiempo real de contenedores reducen retrasos y aumentan la productividad.
  • Intermodalidad: la coordinación entre ferrocarril, camión y puerto permite un flujo más continuo de carga, disminuyendo tiempos de espera y costos logísticos.
  • Sostenibilidad: puertos que implementan eficiencia energética y energías limpias no solo cumplen estándares ambientales, sino que aumentan su competitividad global.
  • Resiliencia: la capacidad de absorber picos de demanda y retrasos, cada vez más frecuentes por la dinámica del comercio internacional, se vuelve determinante para mantener la eficiencia.

Estas tendencias explican por qué los puertos líderes combinan infraestructura avanzada con gestión de información y procesos digitales, un modelo que podría servir de referencia para la modernización de Buenos Aires y Rosario.

Puertos más eficientes del mundo y por continente

A nivel global, los tres puertos más eficientes son Tianjin, Shanghai y Singapur, destacando por su capacidad de procesar grandes volúmenes de carga con mínima espera y coordinación integral con transporte terrestre.

Por continente, los líderes son:

  • Asia: Shanghai, China
  • Europa: Rotterdam, Países Bajos
  • América del Norte: Los Ángeles, EE. UU.
  • Latinoamérica: Santos, Brasil
  • Oceanía: Melbourne, Australia
  • África: Durban, Sudáfrica

Estos indicadores permiten dimensionar la posición de los puertos argentinos: Buenos Aires y Rosario tienen fortalezas regionales, pero deben adoptar tecnologías, mejorar infraestructura y fomentar la intermodalidad para acercarse a los estándares globales.

Impacto en la logística y cadenas de suministro

La eficiencia portuaria influye directamente en la cadena de suministro, los costos operativos y la confiabilidad de las exportaciones e importaciones. Mejorar la productividad de Buenos Aires y Rosario permitirá reducir retrasos, optimizar la conectividad con hinterland ferroviario y terrestre y fortalecer la competitividad de Argentina a nivel internacional.

El informe confirma que, aunque Santos marca el estándar regional, los puertos argentinos cuentan con oportunidades claras para invertir en infraestructura, digitalización y coordinación intermodal, consolidando al país como un hub logístico estratégico en Latinoamérica y mejorando la resiliencia de sus cadenas de suministro frente a interrupciones globales.

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