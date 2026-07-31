Las disposiciones arancelarias podrían frustrar en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley de nuevas sanciones contra Rusia

El proyecto de ley de sanciones contra Rusia enfrenta trabas en el Congreso por los nuevos poderes arancelarios que otorgaría a Donald Trump. (REUTERS/Daniel Heuer)

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Un proyecto de ley de sanciones contra Rusia, impulsado por el fallecido senador Lindsey Graham, enfrenta dificultades en el Congreso, ya que demócratas y algunos republicanos expresan su preocupación por las nuevas facultades comerciales que la legislación otorgaría al presidente Donald Trump.

Muchos demócratas, algunos republicanos y grupos comerciales de la industria están descontentos con una disposición del proyecto de ley, estancado desde hace tiempo, que permitiría a Trump imponer aranceles elevados a los países que compran grandes cantidades de petróleo y gas rusos, o a aquellos que su administración considere que facilitan la evasión de sanciones.

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El proyecto de ley impondría sanciones a funcionarios rusos y autorizaría aranceles del 100% a los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas ruso, o a los cinco principales países que ayudan a Moscú a evadir las sanciones estadounidenses y a seguir financiando su guerra contra Ucrania, que ya lleva cinco años.

Estos países no se mencionan en el proyecto de ley, pero probablemente incluirían a China, India y posiblemente a algunos países europeos y a Japón.

Graham, quien falleció repentinamente a principios de este mes, presionó por la aprobación del proyecto de ley durante más de un año, pero solo en las últimas semanas obtuvo el apoyo de Trump, a medida que el presidente republicano ganaba confianza en Ucrania y se sentía más frustrado con Moscú.

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El fallecido senador Lindsey Graham promovió la legislación que busca endurecer las sanciones a Rusia. (Reuters)

Las disposiciones arancelarias cobraron mayor importancia para la Casa Blanca después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en febrero los aranceles “recíprocos” de Trump, que oscilaban entre el 10% y el 50%, impuestos el año pasado, lo que obligó a la administración a buscar nuevas autoridades.

El proyecto de ley de sanciones también permitiría al presidente eximir a Rusia de las sanciones por razones de seguridad nacional no especificadas, una disposición a la que se oponen los demócratas pro-Ucrania, dada la cambiante postura de Trump sobre Rusia y Ucrania.

El proyecto de ley también extendería por cinco años las sanciones contra Irán en materia de energía y armas, promulgadas por primera vez en 1996 y que vencen este año, una medida añadida como condición para el apoyo de Trump. Esta semana, Trump exigió que el proyecto de ley también incluyera aranceles a Irán, a pesar de que el comercio entre Estados Unidos e Irán es prácticamente nulo.

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Dado que las encuestas indican que los demócratas podrían obtener el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado en las elecciones legislativas de noviembre, algunos legisladores afirman que preferirían esperar para aprobar las sanciones contra Rusia hasta que los demócratas tengan mayor influencia sobre lo que muchos consideran una legislación sin precedentes.

El proyecto podría aprobarse en el Senado pero fracasar en la Cámara de Representantes

La legislación avanzó con un apoyo bipartidista abrumador en las votaciones de procedimiento en el Senado de Estados Unidos el martes y el miércoles, y los legisladores la calificaron como un homenaje a Graham.

El senador Jim Risch y el presidente Volodímir Zelenski asisten a una reunión sobre el proyecto de sanciones Lindsey O. Graham en el Capitolio de EE.UU.. 28 de julio de 2026. (Reuters)

Asistentes del Congreso indicaron que bien podría aprobarse en el pleno del Senado antes de que los senadores regresen a sus distritos la próxima semana.

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Sin embargo, la legislación, rebautizada en honor a Graham, enfrenta mayores desafíos en la Cámara de Representantes, que se encuentra en receso hasta el 31 de agosto.

Algunos demócratas de alto rango ya se han manifestado en contra del proyecto de ley de sanciones.

El senador Ron Wyden y el representante Richard Neal, los principales demócratas en los comités de comercio del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, criticaron duramente el proyecto de ley por otorgar a Trump nuevos poderes arancelarios que, según afirman, podrían impulsar la inflación en Estados Unidos.

“No cabe duda de que el gobierno estadounidense debe tomar medidas más enérgicas contra los compradores de energía rusa que están alimentando la guerra injustificable contra Ucrania. Pero el último borrador de la Ley de Sanciones a Rusia es una receta para el caos y aranceles más altos”, declararon en un comunicado conjunto.

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La legislación también genera preocupación entre algunos republicanos.

Mayur Patel, exasesor republicano del Congreso y ahora miembro del bufete de abogados Hogan Lovells Cadwalader, expresó sus dudas sobre la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes este año, dada la próxima temporada electoral y el persistente escepticismo republicano sobre el alcance de los aranceles impuestos por Trump hasta el momento.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, pidió urgencia en la aprobación de sanciones en el Congreso (Reuters)

Patel afirmó que muchos republicanos en el Congreso seguían preocupados por los aranceles generalizados impuestos anteriormente por Trump, y algunos estaban presionando activamente para obtener exenciones específicas, como la concedida esta semana, que ofrece un alivio temporal para el fertilizante fosfatado procedente de Marruecos para evitar la escasez causada por la guerra con Irán.

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El senador Rand Paul, el único republicano que votó en contra del proyecto de ley el martes, ha declarado que presentará una enmienda para limitar los aranceles que Trump podría imponer, y es posible que otros sigan su ejemplo.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, declaró el jueves que Ucrania necesita medidas rápidas antes del próximo invierno.

“Ustedes saben muy bien que los aranceles son un tema partidista en este momento, así que esperamos que esto no desvíe la atención de la verdadera intención de la ley”, dijo en un evento organizado por el Christian Science Monitor.

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Nuevos precedentes

El Senado de Estados Unidos podría aprobar el proyecto de ley en homenaje a Lindsey Graham, pero la Cámara de Representantes aparece como el principal obstáculo. (Reuters)

Más allá de la preocupación de que el proyecto de ley pueda aumentar la inflación interna, los expertos en sanciones y aranceles afirman que otorgaría a los presidentes una nueva capacidad para imponer aranceles secundarios a países, en lugar de limitarse a sancionar a individuos y entidades que faciliten la evasión de sanciones. El proyecto de ley contempla la expiración de estas facultades en cinco años, pero los expertos señalan que los gobiernos rara vez renuncian a poderes que una vez adquiridos.

La ampliación de la capacidad arancelaria podría desestabilizar la cooperación multilateral en funcionamiento, incluida la coalición liderada por Estados Unidos, integrada por más de 40 naciones, que impuso sanciones a Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania, según un diplomático occidental.

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Los partidarios del proyecto de ley argumentan que la cláusula de expiración limita el alcance de los aranceles lo suficiente como para afectar los ingresos energéticos rusos sin consecuencias negativas.

Jess Hoversen, ex alto funcionario del gobierno estadounidense y actual economista jefe del banco de desarrollo Column, afirmó que, de aprobarse, el proyecto de ley crearía una herramienta de gran alcance capaz de afectar relaciones económicas bilaterales completas.

“Los aranceles secundarios, tal como se conciben en este proyecto de ley, funcionarían como un instrumento mucho más contundente que podría aplicar aranceles generales a todos los productos de un país en función de su comercio de energía con Rusia o de su papel en la evasión de sanciones”, dijo Hoversen.

Reuters