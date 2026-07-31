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Este lunes cerrarán una estación de la línea E del Subte por obras de renovación: cuándo será la reapertura

Se realizarán tareas de pintura, impermeabilización, recambio de pisos, luces y restauración de murales

La estación General Urquiza de la línea E del Subte cerrará el lunes 3 de agosto por obras de renovación integral y reabrirá en aproximadamente tres meses
La estación General Urquiza de la línea E del Subte cerrará el lunes 3 de agosto por obras de renovación integral y reabrirá en aproximadamente tres meses
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La estación General Urquiza de la línea E del Subte de Buenos Aires cerrará sus puertas este lunes 3 de agosto por un período de aproximadamente tres meses, según informó Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La medida responde al Plan de Renovación Integral de Estaciones, un programa que ya transformó 20 paradas de la red subterránea de la ciudad y que continuará su avance en otras líneas.

La intervención en General Urquiza abarca prácticamente todos los sectores de la estación: accesos, galerías de escaleras —tanto pedestres como mecánicas—, vestíbulos y andenes.

Los trabajos, que hasta ahora se ejecutaron fuera del horario de servicio, incluyen impermeabilización, pintura, renovación de pisos, instalación de luces led, actualización de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y la incorporación de nuevo mobiliario en el andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

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Uno de los ejes técnicos de la obra es el tratamiento de la impermeabilización. SBASE prevé trabajos de inyección y tratamiento de juntas con productos de última generación, además de la colocación en el techo de un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión. Ese sistema permitirá canalizar el agua y prevenir filtraciones, una problemática recurrente en las estaciones más antiguas de la red.

SBASE aplicará en General Urquiza un sistema de impermeabilización con tratamiento de juntas y un revestimiento anticorrosión para prevenir filtraciones
SBASE aplicará en General Urquiza un sistema de impermeabilización con tratamiento de juntas y un revestimiento anticorrosión para prevenir filtraciones

La estación tiene, además, una particularidad que condiciona el modo de intervención: cuenta con declaratoria patrimonial. Por eso, la restauración de sus murales quedará a cargo de un equipo de restauradores profesionales que trabajará bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMLBH). La preservación del valor histórico de la estación es una condición que SBASE se comprometió a respetar durante toda la ejecución.

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Con el cierre de General Urquiza, la única estación actualmente fuera de servicio por obras del mismo plan —Tribunales, de la línea D— tendrá compañía en el cronograma de intervenciones. El programa, de todos modos, no se detiene: SBASE ya tiene previsto avanzar en otras paradas.

En la línea A, los próximos trabajos se concentrarán en Alberti, Pasco y Sáenz Peña. En la línea B, le tocará el turno a Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego. La línea C sumará las estaciones Lavalle e Independencia, mientras que la línea E incorporará Entre Ríos a la lista.

Las 20 estaciones que ya completaron su renovación dan cuenta de la escala del plan. En la línea A quedaron transformadas Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro. La línea B sumó Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia. La línea C renovó San Martín; la línea D, Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo; y la línea E ya tiene a Jujuy entre las estaciones renovadas. A ese listado se suman los paradores del Premetro, también intervenidos en el marco del mismo programa.

El plan de renovación de estaciones se enmarca en una agenda más amplia de modernización de la red, que SBASE impulsa bajo el Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la ciudad. Entre las iniciativas en curso figuran la licitación de la línea F, la compra de 224 coches nuevos —que permitirán la renovación completa de la flota de la línea B y mejorarán la frecuencia en las líneas A y C—, la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas, la instalación de nuevos ascensores y distintas obras de infraestructura en la red.

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