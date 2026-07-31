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Costa Rica: La feria de empleo en San Pedro ofrecerá más de 500 vacantes en ingenierías y arquitectura

La convocatoria, que se realizará el 3 y 4 de agosto en San Pedro de Montes de Oca, reunirá a más de 25 empresas y combinará formatos virtual y presencial.

San Pedro de Montes de Oca recibirá una feria de empleo con más de 500 vacantes en ingenierías y arquitectura en la Universidad Fidélitas./ (CR Hoy)
San Pedro de Montes de Oca recibirá una feria de empleo con más de 500 vacantes en ingenierías y arquitectura en la Universidad Fidélitas./ (CR Hoy)
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La ciudad de San Pedro de Montes de Oca será escenario de una convocatoria laboral relevante para el sector profesional costarricense. Una feria de empleo ofrecerá más de 500 vacantes en ingenierías y arquitectura, según informó el medio digital CR Hoy. El evento, que se integra al Congreso de Ingeniería Industrial, tendrá lugar el 3 y 4 de agosto en la sede de la Universidad Fidélitas, con acceso gratuito para los participantes que se registren previamente.

La feria reunirá a más de 25 empresas interesadas en captar talento especializado en ingeniería, arquitectura y áreas afines. De acuerdo con el reporte de CR Hoy, la actividad busca responder a la demanda creciente de profesionales capacitados en campos como ingeniería de procesos, manufactura, calidad, desarrollo de software, ciencia de datos, tecnologías de la información, ingeniería civil, construcción, BIM, ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, telecomunicaciones, gestión de proyectos, operaciones y servicios corporativos.

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El evento se desarrollará en dos modalidades. La primera será virtual, el lunes 3 de agosto, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., a través de la plataforma Microsoft Teams. Los interesados deberán inscribirse previamente para acceder a las oportunidades disponibles. La modalidad presencial tendrá lugar el martes 4 de agosto, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación, en la sede San Pedro, con inscripción obligatoria.

CR Hoy detalló que la programación virtual incluirá cinco charlas orientadas al desarrollo profesional. Entre los temas destacados figuran el uso de la inteligencia artificial para fortalecer los procesos de selección, las oportunidades de la Construcción 4.0, las competencias más demandadas por las empresas, la industria aeronáutica en Costa Rica y la innovación aplicada a la industria alimentaria.

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La feria de empleo de la Universidad Fidélitas reunirá a más de 25 empresas que buscan talento en ingeniería, arquitectura y áreas afines en Costa Rica./ (Universidad Fidélitas)
La feria de empleo de la Universidad Fidélitas reunirá a más de 25 empresas que buscan talento en ingeniería, arquitectura y áreas afines en Costa Rica./ (Universidad Fidélitas)

La Universidad Fidélitas ofrecerá, para quienes participen en ambas modalidades, orientación especializada a través de la Academia de Inglés y el área de Educación Continua. El objetivo es que los asistentes fortalezcan sus competencias y amplíen sus oportunidades de desarrollo profesional.

“Esta feria busca conectar el talento con las necesidades del mercado laboral. Más allá de facilitar procesos de reclutamiento, queremos que los participantes comprendan cuáles son las competencias que hoy requieren las organizaciones y cómo pueden fortalecer su desarrollo profesional”, afirmó Ada López, supervisora de Vinculación Laboral de la Universidad Fidélitas.

El Congreso de Ingeniería Industrial, enmarcado dentro de la misma programación, se realizará el martes 4 de agosto de 1:30 p. m. a 7:30 p. m. en el Auditorio del Edificio Ágora, dentro de la sede San Pedro. El encuentro reunirá a especialistas de los sectores público, privado y académico. Según CR Hoy, la agenda del congreso incluirá conferencias sobre desafíos de la Industria 5.0, automatización y sostenibilidad, con un enfoque especial en inteligencia artificial, innovación, calidad, industria aeroespacial, transición energética y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión industrial.

La inscripción para el congreso también se encuentra habilitada y es requisito para el ingreso. Ambas actividades ofrecerán parqueo gratuito en el campus de la Universidad Fidélitas.

La programación virtual incluirá charlas sobre inteligencia artificial, Construcción 4.0, competencias laborales, industria aeronáutica e innovación en la industria alimentaria. / (Universidad Fidélitas)
La programación virtual incluirá charlas sobre inteligencia artificial, Construcción 4.0, competencias laborales, industria aeronáutica e innovación en la industria alimentaria. / (Universidad Fidélitas)

Según la información publicada por CR Hoy, la feria y el congreso representan una oportunidad estratégica para estudiantes, recién graduados y profesionales en ejercicio que buscan integrarse o reorientar su carrera en un mercado laboral con alta demanda tecnológica y de innovación. La participación de múltiples empresas y la diversidad de vacantes permiten que perfiles de distintas ramas encuentren opciones acordes a su preparación y aspiraciones.

La apuesta por la formación continua y la actualización profesional se refuerza con la oferta de charlas y el acompañamiento académico, que, según la organización, resultan clave para mejorar la empleabilidad y fortalecer la inserción laboral en sectores competitivos.

La cita en San Pedro de Montes de Oca marca un punto de encuentro entre el talento nacional y las empresas líderes del sector industrial y de servicios, en un contexto donde la transformación digital y la automatización redefinen los perfiles más demandados en el país.

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