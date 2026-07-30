El RIGI impulsa una nueva cadena logística para proyecto estratégico de exportación minera

El Ministerio de Economía aprobó el listado de mercaderías y servicios que el proyecto podrá importar al amparo de la franquicia prevista en el artículo 190 de la Ley 27.742 (Foto: Shutterstock)

Guardar

La aprobación de la adhesión de un nuevo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pone en marcha un esquema que combina el desarrollo de infraestructura, la incorporación de equipamiento importado y un marco de incentivos para una futura operación de exportación minera. La resolución del Ministerio de Economía aprobó el plan de inversión como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo para la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan.

Más allá de la explotación de los yacimientos, el proyecto contempla la construcción de la infraestructura necesaria para sostener toda la cadena logística asociada a la operación. El plan prevé el desarrollo de obras e instalaciones destinadas tanto a la etapa productiva como a la futura salida de los minerales hacia los mercados internacionales, en el marco de los beneficios previstos por el RIGI.

PUBLICIDAD

Infraestructura para sostener la operación logística

Entre las obras incluidas en el plan aprobado figuran operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, infraestructura eléctrica, sistemas de suministro de agua, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores. La resolución también contempla trabajos de exploración adicionales y el desarrollo de la infraestructura considerada necesaria para la ejecución integral del proyecto.

El expediente señala además que el proyecto incorpora activos en etapa de prospección, con trabajos exploratorios para identificar fuentes alternativas de agua y avanzar en la instalación de infraestructura mediante las correspondientes servidumbres mineras. Estas acciones forman parte del desarrollo previsto para hacer viable la futura operación de extracción y procesamiento de los minerales.

PUBLICIDAD

El cronograma prevé una primera etapa entre julio de 2024 y diciembre de 2026 y una segunda entre enero de 2027 y diciembre de 2031 (Foto: Shutterstock)

Importaciones para la etapa de desarrollo

La resolución también incorpora un componente vinculado al comercio exterior y al abastecimiento de la operación. El Ministerio de Economía aprobó el listado de mercaderías y servicios que el proyecto podrá importar al amparo de la franquicia prevista en el artículo 190 de la Ley 27.742, luego de la validación realizada en el marco de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

Según los considerandos de la resolución, el listado validado comprende exclusivamente bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones (BK/BIT), destinados al desarrollo del proyecto. Asimismo, la norma instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para aplicar los incentivos tributarios y aduaneros previstos por el RIGI y comunica al Banco Central la aplicación de los incentivos cambiarios correspondientes.

PUBLICIDAD

Un proyecto orientado a la exportación

El proyecto fue aprobado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, categoría prevista dentro del RIGI. De acuerdo con la documentación presentada, su objeto es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata, además de la exploración de las restantes concesiones mineras que integran el emprendimiento.

En la presentación incorporada al expediente, la empresa también acompañó un informe para acreditar que el proyecto permitirá posicionar a la Argentina como un proveedor de largo plazo en los mercados globales de cobre y doré, fundamento utilizado para su encuadre dentro de la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

PUBLICIDAD

Una inversión prevista en dos etapas

La resolución detalla que el plan contempla una inversión total de 9.737 millones de dólares, de los cuales 9.024 millones corresponden a activos computables. El cronograma prevé una primera etapa entre julio de 2024 y diciembre de 2026 y una segunda entre enero de 2027 y diciembre de 2031. Además, establece que el proyecto deberá cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables antes del 31 de diciembre de 2028.

Con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó la adhesión del proyecto al RIGI, ordenó su inscripción en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo y encomendó a la Secretaría de Minería la fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 27.742 y su normativa reglamentaria.

PUBLICIDAD