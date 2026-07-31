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Ucrania pide a Guatemala unirse a la coalición para el retorno y búsqueda de niños deportados de Rusia

Una llamada entre las vicecancilleres Mariana Betsa y Mónica Bolaños abordó la cooperación bilateral y el trabajo en foros como la ONU, con foco en los traslados forzados de menores hacia Rusia

Ucrania también avanza en la apertura de una embajada en Guatemala para fortalecer la relación bilateral en los planos político, económico y humanitario.
Ucrania solicitó a Guatemala sumarse a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos ante la deportación de menores por parte de Rusia. (Europa Press)
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Ucrania solicitó a Guatemala sumarse a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, una iniciativa destinada a coordinar acciones globales frente a la deportación de menores por parte de Rusia.

La petición fue transmitida durante una conversación entre Mariana Betsa, viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, y Mónica Bolaños, su homóloga guatemalteca, según confirmaron las cancillerías de ambos países.

Conversaciones diplomáticas y agenda bilateral

El diálogo, realizado por vía telefónica, giró en torno a la cooperación bilateral y multilateral entre Ucrania y Guatemala.

Las partes discutieron la situación actual de la relación, las dinámicas en el seno de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el respaldo guatemalteco a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

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Uno de los puntos principales del encuentro fue el análisis de las consecuencias humanitarias de la invasión rusa, con especial énfasis en la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso o zonas bajo ocupación. En este contexto, Ucrania solicitó formalmente a Guatemala que evalúe su adhesión a la coalición internacional creada para facilitar el retorno de esos menores, según reveló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado.

Ucrania también avanza en la apertura de una embajada en Guatemala para fortalecer la relación bilateral en los planos político, económico y humanitario.
La viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga guatemalteca. (Cancillería Ucrania)

¿Qué implica la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos?

La Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos representa una plataforma diplomática, legal y humanitaria cuyo objetivo es identificar, localizar, repatriar y reintegrar a los miles de menores ucranianos trasladados ilegalmente fuera del país.

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Al integrarse a la coalición, un Estado adquiere el compromiso de intercambiar información, aportar recursos financieros y técnicos, y ejercer presión diplomática en foros internacionales.

Entre las obligaciones asumidas por los miembros destacan: el intercambio ético de datos sobre casos documentados, la cooperación judicial y logística, y la exigencia a la Federación Rusa de cumplir las Convenciones de Ginebra y los derechos del niño.

Actualmente, la coalición incluye a 50 miembros entre países y organizaciones internacionales, con Ucrania y Canadá como co-presidentes. Se encuentran representadas naciones de América, Europa, Asia y Oceanía, así como entidades como la Unión Europea (UE) y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

Respuestas y próximos pasos de Guatemala

Durante la reunión, Guatemala recibió la información sobre la iniciativa y anunció que analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Según autoridades consultadas por Infobae, el gobierno guatemalteco no ha adelantado detalles ni ha tomado una decisión mientras esté en curso la fase de análisis.

Ucrania también avanza en la apertura de una embajada en Guatemala para fortalecer la relación bilateral en los planos político, económico y humanitario.
La viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mónica Bolaños, fue quien atendió la petición de las autoridades ucranianas. (Cancillería Guatemala)

La Cancillería guatemalteca informó que el diálogo con Ucrania continuará y que se dará seguimiento a los temas abordados en futuras rondas diplomáticas.

“Ucrania compartió información sobre la iniciativa Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y planteó a Guatemala la posibilidad de sumarse. Al respecto, Guatemala analizará la propuesta a través de los canales diplomáticos correspondientes, por lo que, por el momento y durante la fase de análisis, no es posible adelantar la decisión ni brindar mayores detalles sobre la iniciativa", dijo la cancillería a Infobae.

En el mismo intercambio, Guatemala reiteró su adhesión a los principios de la Carta de la ONU y al Derecho Internacional para la solución pacífica de controversias. El país reafirmó su compromiso con el multilateralismo, postura que ha sostenido en distintas instancias internacionales.

Impacto y acciones de la Coalición

Las gestiones de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos incluyen cumbres de alto nivel, operaciones de repatriación, respaldo judicial y programas de rehabilitación integral. Según cifras recogidas por Reuters, más de 1.600 niños ucranianos han logrado regresar a sus familias o tutores legales gracias a estas acciones colectivas.

El proceso de retorno suele ser complejo y requiere la mediación de terceros países, así como la participación de organismos internacionales. Además, la coalición financia programas de asistencia médica, apoyo psicológico y reintegración educativa para los menores repatriados.

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