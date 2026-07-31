Movant LogComex
Agregar Infobae enGoogle

La demanda de carga aérea supera el crecimiento de la capacidad a nivel global

El transporte aéreo de mercancías creció 8,5% interanual en junio, mientras que la capacidad aumentó 4,4%. La diferencia elevó la utilización de aeronaves y mostró protagonismo de cargas de alto valor y envíos urgentes

El análisis de IATA señala que buena parte de la demanda proviene de mercancías de alto valor, especialmente productos tecnológicos, semiconductores y envíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (Imagen: Shutterstock)
El análisis de IATA señala que buena parte de la demanda proviene de mercancías de alto valor, especialmente productos tecnológicos, semiconductores y envíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (Imagen: Shutterstock)
Guardar

El transporte aéreo de cargas volvió a mostrar un desempeño sólido durante junio y dejó una señal relevante para la logística global: la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la capacidad disponible. Según los últimos datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el volumen mundial de carga aumentó un 8,5% interanual, mientras que la oferta de espacio para transportar mercancías creció un 4,4%, ampliando la brecha entre ambos indicadores.

Este comportamiento se tradujo en una mayor utilización de las aeronaves, ya que el crecimiento de la demanda absorbió buena parte de la capacidad incorporada durante el período.

PUBLICIDAD

Para el sector, el escenario refleja un mercado que mantiene un fuerte dinamismo pese a un contexto internacional todavía condicionado por la incertidumbre geopolítica y un comercio mundial que avanza a un ritmo más moderado.

Una demanda impulsada por cargas de alto valor

A diferencia de otros ciclos de crecimiento, la expansión del mercado no responde únicamente a una recuperación general del comercio internacional. El análisis de IATA señala que buena parte de la demanda proviene de mercancías de alto valor, especialmente productos tecnológicos, semiconductores y envíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, cuya necesidad de rapidez favorece al transporte aéreo.

PUBLICIDAD

Ese comportamiento explica por qué el crecimiento del transporte aéreo supera al de las exportaciones mundiales. Mientras la actividad manufacturera continúa en terreno expansivo, los nuevos pedidos de exportación permanecen por debajo del umbral que marca crecimiento por cuarto mes consecutivo, lo que indica que el impulso del sector se concentra en determinados flujos logísticos y no en una expansión uniforme del comercio de mercancías.

El escenario refleja un mercado que mantiene un fuerte dinamismo pese a un contexto internacional todavía condicionado por la incertidumbre geopolítica y un comercio mundial que avanza a un ritmo más moderado (Imagen: Shutterstock)
El escenario refleja un mercado que mantiene un fuerte dinamismo pese a un contexto internacional todavía condicionado por la incertidumbre geopolítica y un comercio mundial que avanza a un ritmo más moderado (Imagen: Shutterstock)

Norteamérica lidera el crecimiento

Por regiones, las aerolíneas norteamericanas registraron el mayor incremento de la demanda, con una suba interanual del 13,1%, seguidas por Asia-Pacífico (7,9%) y Europa (6,9%). En conjunto, Norteamérica y Asia-Pacífico explicaron cerca de tres cuartas partes del crecimiento global del mercado durante junio.

En América Latina y el Caribe, en cambio, el crecimiento fue más moderado. La demanda aumentó un 3,5%, mientras que la capacidad avanzó un 9,8%, convirtiéndose en la única región donde la expansión de la oferta superó al crecimiento del mercado y redujo el nivel de ocupación de los vuelos de carga.

Asia concentra los corredores más dinámicos

El análisis de las rutas comerciales también refleja diferencias entre los principales corredores logísticos. El tramo Asia-Norteamérica volvió a ser el de mejor desempeño, con un crecimiento del 14,7%, seguido por los mercados dentro de Asia y la ruta Europa-Asia, que ya acumula 40 meses consecutivos de expansión.

En contraste, los corredores vinculados con Oriente Medio continuaron afectados por las consecuencias del conflicto en la región. La ruta Europa-Oriente Medio registró una caída del 41,1% interanual, mientras que el corredor Oriente Medio-Asia permaneció en terreno negativo, aunque con una desaceleración de la contracción respecto de los meses anteriores.

Un mercado más exigente para la logística

El crecimiento de la demanda por encima de la capacidad también elevó el factor de ocupación de las aeronaves de carga, que alcanzó el 46,9%, 1,7 puntos porcentuales más que un año atrás. Aunque este mayor nivel de utilización fortalece el equilibrio comercial del sector, también reduce el margen operativo para absorber interrupciones o cambios bruscos en los flujos logísticos internacionales.

De cara al segundo semestre, IATA considera que las perspectivas siguen siendo favorables para el transporte aéreo de mercancías, aunque advierte que persisten factores de incertidumbre como la evolución del conflicto en Oriente Medio y la política arancelaria de Estados Unidos. En ese contexto, la combinación de una demanda sostenida, capacidad más ajustada y cadenas de suministro cada vez más dependientes de cargas de alto valor seguirá marcando la dinámica del mercado global.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCarga AéreaFlujos Logísticos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La falta de conductores y la informalidad ponen bajo presión a la logística brasileña

Informes advierten que las condiciones laborales, la competencia informal y la dificultad para incorporar nuevos profesionales ya afectan la capacidad operativa del transporte de cargas y las cadenas de suministro

La falta de conductores y la informalidad ponen bajo presión a la logística brasileña

El RIGI impulsa una nueva cadena logística para proyecto estratégico de exportación minera

La iniciativa contempla caminos, energía, agua e instalaciones industriales para la operación minera, junto con beneficios para la importación de bienes de capital e incentivos para la futura exportación

El RIGI impulsa una nueva cadena logística para proyecto estratégico de exportación minera

Las inversiones marcan el rumbo de la inteligencia artificial en las cadenas de suministro

El creciente flujo de capital hacia plataformas enfocadas en supply chain confirma una nueva etapa para la IA, con mayor foco en la eficiencia operativa y la automatización de procesos empresariales

Las inversiones marcan el rumbo de la inteligencia artificial en las cadenas de suministro

La logística deja el depósito y se sienta en la mesa financiera

Jorge Nicolás Guzmán, gerente de supply chain de una distribuidora de materiales eléctricos, sostiene que sin datos confiables la inteligencia artificial acelera errores en vez de resultados

La logística deja el depósito y se sienta en la mesa financiera

Liderar con energía: la clave humana para sostener equipos de alto rendimiento

Natalia De Vita, mentora, coach de líderes y founder, explica cómo la energía y la flexibilidad sostienen hoy el liderazgo en entornos tan demandantes como la logística y el comercio exterior

Liderar con energía: la clave humana para sostener equipos de alto rendimiento

DEPORTES

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

TELESHOW

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani tras ser invitada al estreno de la serie de Moria Casán: “No quiero cruzarme a esa mujer”

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani tras ser invitada al estreno de la serie de Moria Casán: “No quiero cruzarme a esa mujer”

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

INFOBAE AMÉRICA

Los dilemas morales de la región

Los dilemas morales de la región

Uruguay amplía la vacunación contra el meningococo tras el colapso de la agenda: quiénes podrán recibir la dosis

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Taiwán condenó de forma “enérgica” las nuevas patrullas marítimas del régimen de China al este de la isla

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y envió una señal restrictiva a los mercados