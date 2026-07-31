La demanda de carga aérea supera el crecimiento de la capacidad a nivel global

El análisis de IATA señala que buena parte de la demanda proviene de mercancías de alto valor, especialmente productos tecnológicos, semiconductores y envíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial (Imagen: Shutterstock)

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El transporte aéreo de cargas volvió a mostrar un desempeño sólido durante junio y dejó una señal relevante para la logística global: la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la capacidad disponible. Según los últimos datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el volumen mundial de carga aumentó un 8,5% interanual, mientras que la oferta de espacio para transportar mercancías creció un 4,4%, ampliando la brecha entre ambos indicadores.

Este comportamiento se tradujo en una mayor utilización de las aeronaves, ya que el crecimiento de la demanda absorbió buena parte de la capacidad incorporada durante el período.

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Para el sector, el escenario refleja un mercado que mantiene un fuerte dinamismo pese a un contexto internacional todavía condicionado por la incertidumbre geopolítica y un comercio mundial que avanza a un ritmo más moderado.

Una demanda impulsada por cargas de alto valor

A diferencia de otros ciclos de crecimiento, la expansión del mercado no responde únicamente a una recuperación general del comercio internacional. El análisis de IATA señala que buena parte de la demanda proviene de mercancías de alto valor, especialmente productos tecnológicos, semiconductores y envíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, cuya necesidad de rapidez favorece al transporte aéreo.

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Ese comportamiento explica por qué el crecimiento del transporte aéreo supera al de las exportaciones mundiales. Mientras la actividad manufacturera continúa en terreno expansivo, los nuevos pedidos de exportación permanecen por debajo del umbral que marca crecimiento por cuarto mes consecutivo, lo que indica que el impulso del sector se concentra en determinados flujos logísticos y no en una expansión uniforme del comercio de mercancías.

El escenario refleja un mercado que mantiene un fuerte dinamismo pese a un contexto internacional todavía condicionado por la incertidumbre geopolítica y un comercio mundial que avanza a un ritmo más moderado (Imagen: Shutterstock)

Norteamérica lidera el crecimiento

Por regiones, las aerolíneas norteamericanas registraron el mayor incremento de la demanda, con una suba interanual del 13,1%, seguidas por Asia-Pacífico (7,9%) y Europa (6,9%). En conjunto, Norteamérica y Asia-Pacífico explicaron cerca de tres cuartas partes del crecimiento global del mercado durante junio.

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En América Latina y el Caribe, en cambio, el crecimiento fue más moderado. La demanda aumentó un 3,5%, mientras que la capacidad avanzó un 9,8%, convirtiéndose en la única región donde la expansión de la oferta superó al crecimiento del mercado y redujo el nivel de ocupación de los vuelos de carga.

Asia concentra los corredores más dinámicos

El análisis de las rutas comerciales también refleja diferencias entre los principales corredores logísticos. El tramo Asia-Norteamérica volvió a ser el de mejor desempeño, con un crecimiento del 14,7%, seguido por los mercados dentro de Asia y la ruta Europa-Asia, que ya acumula 40 meses consecutivos de expansión.

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En contraste, los corredores vinculados con Oriente Medio continuaron afectados por las consecuencias del conflicto en la región. La ruta Europa-Oriente Medio registró una caída del 41,1% interanual, mientras que el corredor Oriente Medio-Asia permaneció en terreno negativo, aunque con una desaceleración de la contracción respecto de los meses anteriores.

Un mercado más exigente para la logística

El crecimiento de la demanda por encima de la capacidad también elevó el factor de ocupación de las aeronaves de carga, que alcanzó el 46,9%, 1,7 puntos porcentuales más que un año atrás. Aunque este mayor nivel de utilización fortalece el equilibrio comercial del sector, también reduce el margen operativo para absorber interrupciones o cambios bruscos en los flujos logísticos internacionales.

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De cara al segundo semestre, IATA considera que las perspectivas siguen siendo favorables para el transporte aéreo de mercancías, aunque advierte que persisten factores de incertidumbre como la evolución del conflicto en Oriente Medio y la política arancelaria de Estados Unidos. En ese contexto, la combinación de una demanda sostenida, capacidad más ajustada y cadenas de suministro cada vez más dependientes de cargas de alto valor seguirá marcando la dinámica del mercado global.