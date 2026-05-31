El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias (Foto: Shutterstock)

El Gran Rosario recuperó durante 2025 el liderazgo mundial entre los principales nodos portuarios agroexportadores, una posición que refleja la relevancia de la infraestructura logística argentina dentro del comercio internacional de productos agrícolas. Con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el complejo portuario ubicado sobre el río Paraná superó a la región portuaria de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo del Gran Rosario volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking global luego de varios años afectados por menores niveles de producción agrícola y por las consecuencias de la histórica sequía de 2023.

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El complejo rosarino despachó durante 2025 un total de 75,7 millones de toneladas, superando las 74,8 millones embarcadas desde Nueva Orleans y las 60 millones movilizadas por Santos.

Un modelo logístico único en el mundo

El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 operan específicamente productos agroindustriales.

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La región concentra además más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75 % de la capacidad instalada de Argentina. Esa integración entre producción, procesamiento industrial y logística portuaria permite que buena parte de la producción agrícola nacional sea transformada y exportada desde una misma región.

A diferencia de otros grandes polos exportadores del mundo, donde las materias primas suelen recorrer largas distancias hasta llegar a puertos marítimos, en el Gran Rosario son los buques los que remontan el río Paraná para cargar directamente en el principal núcleo agroindustrial argentino.

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La mercadería llega desde distintas regiones productivas del país y encuentra en el nodo rosarino una combinación de infraestructura portuaria, capacidad industrial y conectividad logística que le permite alcanzar más de 150 mercados internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y su conexión con el océano Atlántico.

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial (Foto: Shutterstock)

El peso de las cadenas de suministro agroindustriales

El informe también permite dimensionar la importancia logística del Gran Rosario dentro de las exportaciones argentinas. Cerca del 75 % de los productos agroindustriales embarcados desde puertos nacionales durante 2025 salieron desde terminales ubicadas en el Up-River rosarino.

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En el caso del complejo soja, los embarques alcanzaron 40,9 millones de toneladas durante el año, posicionando a la región como el segundo nodo exportador mundial de productos vinculados a esta cadena, sólo por detrás de Santos.

En maíz, el Gran Rosario se ubicó como el segundo nodo portuario global, con 22,8 millones de toneladas despachadas, únicamente por detrás de Nueva Orleans.

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Estos volúmenes reflejan el papel central que desempeñan las cadenas logísticas vinculadas al agro dentro de la economía argentina y la importancia de la infraestructura portuaria para sostener la competitividad exportadora.

Expectativas para 2026

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial. Entre 2020 y 2024, la menor producción agrícola y los problemas derivados de la bajante del río Paraná habían reducido los volúmenes exportados desde la región.

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Sin embargo, las perspectivas para 2026 aparecen aún más favorables. Según el informe, durante los primeros cuatro meses del año ya se embarcaron desde terminales argentinas 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el mayor volumen registrado para un primer cuatrimestre. De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Gran Rosario, también un récord para ese período.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, el complejo portuario rosarino podría convertirse por segundo año consecutivo en el principal nodo agroexportador del mundo, un logro que hasta ahora no registra antecedentes dentro de la actividad portuaria argentina.

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