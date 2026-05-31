Movant LogComex

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Con 75,7 millones de toneladas embarcadas durante 2025, el complejo portuario del sur santafesino superó a Nueva Orleans y Santos, consolidándose nuevamente como el principal nodo logístico agroexportador a nivel global

Guardar
Google icon
El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias (Foto: Shutterstock)
El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias (Foto: Shutterstock)

El Gran Rosario recuperó durante 2025 el liderazgo mundial entre los principales nodos portuarios agroexportadores, una posición que refleja la relevancia de la infraestructura logística argentina dentro del comercio internacional de productos agrícolas. Con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el complejo portuario ubicado sobre el río Paraná superó a la región portuaria de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo del Gran Rosario volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking global luego de varios años afectados por menores niveles de producción agrícola y por las consecuencias de la histórica sequía de 2023.

PUBLICIDAD

El complejo rosarino despachó durante 2025 un total de 75,7 millones de toneladas, superando las 74,8 millones embarcadas desde Nueva Orleans y las 60 millones movilizadas por Santos.

Un modelo logístico único en el mundo

El liderazgo del Gran Rosario se apoya en una estructura logística singular. En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 operan específicamente productos agroindustriales.

PUBLICIDAD

La región concentra además más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75 % de la capacidad instalada de Argentina. Esa integración entre producción, procesamiento industrial y logística portuaria permite que buena parte de la producción agrícola nacional sea transformada y exportada desde una misma región.

A diferencia de otros grandes polos exportadores del mundo, donde las materias primas suelen recorrer largas distancias hasta llegar a puertos marítimos, en el Gran Rosario son los buques los que remontan el río Paraná para cargar directamente en el principal núcleo agroindustrial argentino.

La mercadería llega desde distintas regiones productivas del país y encuentra en el nodo rosarino una combinación de infraestructura portuaria, capacidad industrial y conectividad logística que le permite alcanzar más de 150 mercados internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y su conexión con el océano Atlántico.

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial (Foto: Shutterstock)
La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial (Foto: Shutterstock)

El peso de las cadenas de suministro agroindustriales

El informe también permite dimensionar la importancia logística del Gran Rosario dentro de las exportaciones argentinas. Cerca del 75 % de los productos agroindustriales embarcados desde puertos nacionales durante 2025 salieron desde terminales ubicadas en el Up-River rosarino.

En el caso del complejo soja, los embarques alcanzaron 40,9 millones de toneladas durante el año, posicionando a la región como el segundo nodo exportador mundial de productos vinculados a esta cadena, sólo por detrás de Santos.

En maíz, el Gran Rosario se ubicó como el segundo nodo portuario global, con 22,8 millones de toneladas despachadas, únicamente por detrás de Nueva Orleans.

Estos volúmenes reflejan el papel central que desempeñan las cadenas logísticas vinculadas al agro dentro de la economía argentina y la importancia de la infraestructura portuaria para sostener la competitividad exportadora.

Expectativas para 2026

La recuperación productiva registrada durante la campaña 2024/25 fue uno de los factores que permitió al Gran Rosario recuperar el liderazgo mundial. Entre 2020 y 2024, la menor producción agrícola y los problemas derivados de la bajante del río Paraná habían reducido los volúmenes exportados desde la región.

Sin embargo, las perspectivas para 2026 aparecen aún más favorables. Según el informe, durante los primeros cuatro meses del año ya se embarcaron desde terminales argentinas 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el mayor volumen registrado para un primer cuatrimestre. De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Gran Rosario, también un récord para ese período.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, el complejo portuario rosarino podría convertirse por segundo año consecutivo en el principal nodo agroexportador del mundo, un logro que hasta ahora no registra antecedentes dentro de la actividad portuaria argentina.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorRosarioAgro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El norte de Brasil emerge como centro neurálgico de las cadenas agroexportadoras

Los puertos del norte brasileño consolidan su crecimiento como corredores estratégicos para la exportación de granos y la importación de fertilizantes, impulsados por nuevas configuraciones logísticas

El norte de Brasil emerge como centro neurálgico de las cadenas agroexportadoras

Pan dulce en junio: la logística ya empieza a preparar la Navidad 2026

Mientras gran parte de los consumidores todavía piensa en el invierno, productores y operadores logísticos ya comenzaron a planificar compras, abastecimiento y distribución para las Fiestas de fin de año

Pan dulce en junio: la logística ya empieza a preparar la Navidad 2026

Despachantes de aduana piden al Gobierno revisar su rol en el sistema de comercio exterior

El sector, que agrupa a más de 3.000 profesionales en todo el país, cuestionó la equiparación entre despachantes y declarantes y reclamó estándares de capacitación obligatoria

Despachantes de aduana piden al Gobierno revisar su rol en el sistema de comercio exterior

Talento disponible, chances escasas: lo que los jóvenes pueden darle a la logística

Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de una organización que acompaña a adolescentes y jóvenes en Argentina, plantea por qué el sector logístico tiene una oportunidad concreta de apostar por el talento joven

Talento disponible, chances escasas: lo que los jóvenes pueden darle a la logística

Mejoran un corredor estratégico para el transporte de cargas entre Argentina y el Mercosur

Los trabajos se concentraron en más de 200 kilómetros entre Zárate y Gualeguaychú, una de las conexiones terrestres más relevantes para el comercio exterior y las cadenas de suministro de la región

Mejoran un corredor estratégico para el transporte de cargas entre Argentina y el Mercosur

DEPORTES

El error del presidente de la UEFA durante la premiación del PSG tras ganar la Champions League que recorre el mundo

El error del presidente de la UEFA durante la premiación del PSG tras ganar la Champions League que recorre el mundo

La selección argentina partió para jugar el Mundial: los futbolistas que viajaron y quiénes se sumarán en EEUU

Su familia escapó de su país, trabajó como carpintero y es el máximo goleador de los Mundiales: el jugador al que Messi busca destronar

La tajante respuesta del Turco Mohamed ante los rumores de un posible interés de Boca Juniors

Elecciones en San Lorenzo: Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente del club

TELESHOW

Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Los Nocheros celebran 40 años: la banda que marcó un antes y un después en el folclore e influencia a los jóvenes

Nelly Láinez, la mujer que hizo reír al país mientras escondía una vida atravesada por la soledad y la pobreza

Marcos Carreras, el violinista argentino de 12 años que tocará a Piazzolla en Beijing: “No sé si soy un niño prodigio”

La confesión de Julieta Zylberberg sobre las relaciones: “Hay que ser valiente para dejar de amar”

Denise Dumas recordó la táctica que utilizó Campi para conquistarla: “Él se me hacía el langa”

INFOBAE AMÉRICA

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales

La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción

La expedición que midió la Tierra desde Ecuador cumplió 290 años: cómo fue la misión que redefinió la forma del planeta

Habló la anestesista condenada por la muerte de una pediatra en Uruguay: “Creo que no fui yo”

Detuvieron a más de 1.200 personas en Chile en el marco de un mega operativo en 16 regiones del país: