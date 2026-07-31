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Se confirmaron los días y los horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana: el fixture de River y Boca

El Xeneize se medirá contra Recoleta el martes 11 de agosto a las 19, mientras que River hará lo propio el miércoles 12 contra Independiente Santa Fe desde las 21:30. El mismo día, Tigre se enfrentará a Montevideo City Torque

Se confirmaron los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)
Se confirmaron los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)
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Conmebol confirmó los días y los horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de su clasificación en la tanda de penales contra O’Higgins en Chile, Boca Juniors se enfrentará a Deportivo Recoleta el martes 11 de agosto. River Plate, por su parte, se medirá contra Independiente Santa Fe de Colombia el miércoles 12.

El Xeneize alcanzó los octavos después de una serie ajustada ante O’Higgins. Ganó 1-0 como local, perdió por el mismo resultado en Chile y resolvió la clasificación en los penales con un 4-3 en la tanda. Su rival será Recoleta, el representante paraguayo que avanzó en su primera participación continental tras vencer a San Lorenzo como visitante en la última jornada de la fase de grupos. La ida se jugará el martes 11 de agosto a las 19:00 (hora argentina) en La Bombonera y la vuelta el martes 18 a la misma hora en el estadio Defensores del Chaco.

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El Millonario ya esperaba en los octavos al finalizar primero de su grupo y chocará contra Independiente Santa Fe. El conjunto colombiano eliminó a Caracas con un 2-0 en Bogotá y un 3-0 en Venezuela. La ida será el miércoles 12 de agosto a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La revancha se disputará el miércoles 19 a las 21:30 en el Más Monumental.

Boca Juniors se enfrentará a Deportivo Recoleta el martes 11 de agosto en el inicio de la llave de octavos de final (AP Foto/Esteban Felix)
Boca Juniors se enfrentará a Deportivo Recoleta el martes 11 de agosto en el inicio de la llave de octavos de final (AP Foto/Esteban Felix)

El otro equipo argentino que disputará los octavos de final es Tigre, que avanzó con sufrimiento. El Matador ganó 3-0 como visitante a Nacional, llegó a estar 2-0 en la vuelta en Victoria y recién con un gol agónico de Santiago López aseguró el 4-2 global para enfrentar a Montevideo City Torque, líder de su grupo. El cruce tendrá su primer capítulo el miércoles 12 de agosto a las 19:00 en el estadio José Dellagiovanna. La revancha será el miércoles 19 a las 21:30 en el estadio Centenario de Montevideo.

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Vasco da Gama eliminó al equipo colombiano dirigido por Luis Amaranto Perea después de ganar la ida y rescatar un 2-2 como visitante, antes de sellar el pase con un 1-0 en casa. En octavos enfrentará a Olimpia, que había terminado por encima del club brasileño en su grupo. El vencedor de la serie que arrancará el jueves 13 de agosto a las 19:00 en Río de Janeiro se medirá contra el vencedor de River-Independiente Santa Fe.

Bolívar también avanzó desde los playoffs con una serie de peso ante Grêmio. Se impuso 3-2 en la ida, en Bolivia, y cerró la llave con un 1-0 en Porto Alegre para citarse con São Paulo, que llegó a esta fase invicto. El cruce comenzará el martes 11 de agosto a las 21:30 en el estadio Hernando Siles, en La Paz. La vuelta será el martes 18 a las 21:30 en el estadio Morumbí, en São Paulo. El ganador del enfrentamiento jugará contra el ganador de Boca-Deportivo Recoleta.

river plate ángel correa
River Plate se medirá contra Independiente Santa Fe el miércoles 12 de agosto por la ida de los octavos (@River Plate)

Una de las llaves del cuadro de la Sudamericana tendrá a los brasileños RB Bragantino y Atlético Mineiro como protagonistas. La ida se jugará el miércoles 12 de agosto a las 19:00 en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques. El Santos de Neymar, por su parte, firmó una de las clasificaciones más contundentes de los playoffs: eliminó a Universidad Central de Venezuela por un global de 8-3 y ahora se medirá con Macará. El primer partido será el jueves 13 de agosto a las 19:00 en el estadio Urbano Caldeira.

El último cruce de los octavos de final será entre Cienciano, que dejó en el camino a Lanús, y Botafogo, que terminó invicto la fase de grupos y fue el equipo más goleador con 15 tantos. La ida se disputará el jueves 13 de agosto a las 21:30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Cabe recordar que el torneo tiene la final programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

EL FIXTURE DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

El fixture de los octavos de final de la Copa Sudamericana (@Sudamericana)
El fixture de los octavos de final de la Copa Sudamericana (@Sudamericana)
El fixture de los octavos de final de la Copa Sudamericana (@Sudamericana)
El fixture de los octavos de final de la Copa Sudamericana (@Sudamericana)

EL CUADRO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

Así está el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana (@Sudamericana)
Así está el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana (@Sudamericana)

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