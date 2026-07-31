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La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

La abogada de Wanda Nara se expresó luego de que la jueza decidiera renovar los pasaportes de las dos niñas aún sin la autorización de su padre

La abogada de Wanda Nara se mostró feliz del fallo a favor de su clienta (Video: DDM-Amércia TV)
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Semanas atrás, Wanda Nara armó las valijas de ellas y de cuatro de sus cinco hijos para pasar unos días en Italia de vacaciones. En medio de estos días de felicidad, mientras estaban en la casa de campo que tienen a las afueras de Milán, fue víctima de un robo y los pasaportes de los niños se encontraron entre las cosas que se sustrajeron de la propiedad, lo que dio inicio a una nueva batalla judicial entre Wanda y Mauro Icardi.

Tras un tire y afloje legal, en el que el delantero se negó a firmar los papeles correspondientes para renovar los pasaportes, finalmente la justicia italiana decidió fallar a favor de Nara y tomaron la decisión de suplir la firma del padre con la de la jueza a cargo de la causa. Ana Rosenfeld, la abogada de la conductora de MasterChef, puso en pausa sus vacaciones familiares en Ibiza, viajó a Milán y estuvo presente en la audiencia en la que se conoció la sentencia.

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Desde Italia, Ana habló en DDM (América TV) acerca de la decisión que tomó la justicia a favor de su clienta. “La verdad que acá no fue que se apiadaron de las menores, sino que se dieron cuenta que era verdaderamente una actitud macabra el no querer firmar el consentimiento para que las niñas tuvieran el duplicado de su pasaporte”, afirmó Rosenfeld.

Posteo de Wanda Nara tras la resolución en Italia
Así dio Wanda a conocer que la justicia italiana había fallado a su favor

Lo que llamó la atención fue la selectividad de los ladrones. “Entraron en la casa de la señora Wanda Nara y no solamente se llevaron los documentos de los chicos, sino que se llevaron algunas pocas pertenencias, pudiendo haberse llevado muchas más cosas de valor”, señaló la abogada. Y fue más lejos: “Verdaderamente entendemos que acá hubo algún tipo de intencionalidad por parte de los ladrones”.

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El mismo día del robo, Wanda intentó comunicarse con Icardi por WhatsApp. Él no respondió. Fue Francesca, una de las hijas de la pareja, quien terminó poniéndolo al tanto de lo ocurrido. “No hubo ninguna intención de parte de Mauro de ponerse a disposición, ni siquiera de interiorizarse en qué estado estaban las niñas después de haber vivido una circunstancia tan traumática”, afirmó Rosenfeld.

La abogada habilitó feria de inmediato para iniciar la denuncia en Argentina y así poder gestionar la reemisión de los documentos. El primer paso era obtener el consentimiento del padre. Icardi no lo dio. “No solo no prestó conformidad, sino que además fue un poco más allá”, precisó.

Se puso a hablar de una restitución internacional, que quería que volvieran a Italia, cuando en realidad él decía que tenía un domicilio en Turquía y, por otra parte, ni siquiera vive en Italia, porque tampoco dio un domicilio en Italia”, describió Rosenfeld. Su conclusión fue directa: “¿Cuál era el objetivo? Que las niñas estuvieran acá mientras él estuviera en Turquía”.

El descargo de Icardi luego de que decidieran fallar en su contra (Instagram)
El descargo de Icardi luego de que decidieran fallar en su contra (Instagram)

El conductor Martín Candalaft introdujo una lectura que la abogada validó de inmediato: más allá del resultado judicial, las grandes afectadas por todo este conflicto fueron Francesca e Isabella. “Acá hay dos personas que perdieron, que son dos niñas que se vieron involucradas en un conflicto gravísimo”, planteó el conductor.

“La victoria es de las niñas. Nadie está festejando la victoria de Wanda. Ni Mauro perdió ni Wanda ganó. Ganaron las menores”, respondió Rosenfeld. Y enumeró lo que, a su criterio, quedó restituido con el fallo: “El derecho de las niñas a volver a su hábitat, a su casa, a su domicilio, a su colegio, a sus pertenencias”.

Rosenfeld viajó a Milán por el día y al momento de la entrevista estaba junto a las niñas, aguardando la emisión física de los pasaportes. Describió el momento en que se conoció la resolución: estaban almorzando con Wanda cuando Francesca e Isabella llegaron con una torta. “Wanda le dijo: ‘¿Qué se festeja?’ Y ellas dijeron: ‘Que podemos tener nuestros documentos para volver a nuestro país’”, relató Rosenfeld. “Son dos criaturas que fueron a comprar una torta solamente para festejar a su manera”, cerró la abogada.

El fallo de la Justicia a favor de Wanda Nara en Italia
El fallo de la Justicia a favor de Wanda Nara en Italia

Ana enumeró entonces lo que, a su criterio, quedó restituido con el fallo: “Acá lo que prevaleció es el derecho de las niñas a volver a su hábitat, a su casa, a su domicilio, a su colegio, a sus pertenencias”. Y agregó que en ese proceso trabajaron activamente la defensora de menores y la licenciada Matera, para que las niñas fueran escuchadas.

Según contó la abogada, las niñas decidieron celebrar esta decisión e hicieron una torta para festejar: “Wanda les dijo: ‘¿Qué se festeja?’ Y ellas dijeron: ‘Que podemos tener nuestros documentos para volver a nuestro país’”, relató. “Date cuenta que son dos criaturas que fueron a comprar una torta solamente para festejar a su manera.”

Sobre el impacto emocional a largo plazo, Rosenfeld fue cautelosa pero firme. “De que es un trauma de por vida, espero que no. Tienen una mamá maravillosa que ha sabido criar no solamente a estas dos nenas, sino a sus tres varones”, dijo. Y anticipó que el acompañamiento terapéutico estará disponible para ellas.

En ese marco, reveló que las niñas comenzaron a contar cosas ante la licenciada Matera y la defensora de menores que hasta ahora nunca se habían animado a decir. “Cosas realmente maquiavélicas”, afirmó Rosenfeld. Y adelantó las consecuencias que eso podría tener: “Una vez que el juez escuche o lea, mejor dicho, lo que las nenas han hablado y lo que le han contado en particular a cada uno de estas personas, yo creo que la justicia va a tomar medidas muy, muy diferentes a las que venía tomando hasta ahora”.

Al cierre de la comunicación, la abogada volvió sobre la postura de la defensa de Icardi y la descartó por completo. “Es absurdo que la otra parte diga que esto se hubiera resuelto de otra manera, porque de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, pusieron, se pusieron a la disposición para suscribir documentación. Todo lo contrario”, sentenció.

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