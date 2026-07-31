Se aprobó un nuevo RIGI: Pampa Energía invertirá USD 2.700 millones para construir una de las plantas de urea más grandes del mundo

Pampa Energía proyecta que la fábrica de urea generará unos 300 empleos permanentes.

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Pampa Energía destinará USD 2.700 millones a la construcción de una planta de urea granulada en el partido bonaerense de Bahía Blanca, un proyecto que ya recibió la aprobación del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se esperaba que as autoridades de la energética mantuvieron un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada en el que presentaron la iniciativa que obtuvo el visto bueno del Gobierno para ingresar en el RIGI.

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“La estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord. Los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS suman casi 11.000 millones de dólares de inversión para transformar el potencial del gas de Vaca Muerta en nuevos empleos y más divisas para la Argentina”, afirmó Marcelo Mindlin, presidente de la firma, tras el encuentro con Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a sus redes sociales para confirmar la aprobación del proyecto bajo el paraguas del RIGI. Según estimaciones del funcionario nacional, basadas en las proyecciones de la compañía, la planta de fertilizantes generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo.

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Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, destacó la importancia del RIGI para poder materializar los proyectos de su firma.

“Este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada que es un insumo crítico para el agro. El impacto positivo en divisas superará los USD 800 millones anuales”, añadió el titular de la cartera económica en su cuenta oficial de X.

La urea granulada es un insumo clave para la agricultura. Se trata de un fertilizante nitrogenado cuya función principal es aportar nitrógeno al suelo, un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El nitrógeno favorece la formación de proteínas y mejora el rendimiento de los cultivos

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Cómo será la planta de urea

Se prevé que esta instalación produzca 2,1 millones de toneladas anuales hacia finales de 2029, lo que permitirá a la compañía expandirse en el segmento vinculado al gas de Vaca Muerta. El impacto estimado para la economía argentina ronda los USD 1.000 millones por año, considerando tanto el reemplazo de importaciones como las exportaciones.

El complejo industrial incluirá dos líneas de producción con una capacidad total de 6.000 toneladas diarias, una planta de amoníaco, silos para almacenamiento y sistemas de carga para camiones y barcos. Su ubicación ocupará 80 hectáreas en el área portuaria de Bahía Blanca y contará con acceso directo a los gasoductos provenientes de Vaca Muerta.

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Según Pampa Energía, se trata de la mayor planta de urea de la región y una de las más grandes a nivel global. El principal destino de exportación será Brasil, país que importa entre siete y ocho millones de toneladas de urea por año.

El plazo previsto para la construcción es de tres años y medio. En el momento de mayor actividad, el proyecto demandará más de 3.500 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos en la cadena de valor.

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La urea granulada es un insumo clave para el agro. (REUTERS/David Mercado)

Una vez en funcionamiento, la planta requerirá cerca de 300 empleados permanentes. La empresa también comunicó que priorizará la contratación de trabajadores locales y proveedores de Bahía Blanca y zonas aledañas, además de ofrecer oportunidades internas para personal de otras áreas que desee integrarse al nuevo emprendimiento.

La responsabilidad de la ejecución del proyecto recaerá en Tecnimont, perteneciente a la unidad de negocios E&C Solutions de Maire, y en Sacde, la firma constructora ligada a la familia Mindlin. Tecnimont tendrá a su cargo las tareas de ingeniería y adquisición de materiales, mientras que Sacde se ocupará de la construcción de la planta.

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La tecnología utilizada en el complejo será suministrada por Nextchem, mediante su subsidiaria Stamicarbon, y por KBR, ambas especializadas en el desarrollo de soluciones tecnológicas para instalaciones de fertilizantes. De acuerdo con la empresa, Tecnimont acumula experiencia en más de 100 proyectos de plantas de amoníaco y más de 75 de urea a nivel internacional.

El proyecto contempla la incorporación de una planta de desalinización destinada a abastecer de agua al complejo, así como el desarrollo de infraestructura portuaria adicional que permitirá incrementar la capacidad operativa del puerto de Bahía Blanca. Con esta estrategia, la empresa apunta a superar la demanda interna, generando excedentes para exportación y contribuyendo a la captación de divisas mediante ventas externas y reemplazo de importaciones.

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Se aprobó otro RIGI

En paralelo, Caputo anunció la aprobación de otro RIGI de Compañía Mega, que invertirá USD 360 millones para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural, una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

Según el ministro de Economía, esta iniciativa generará 800 puestos de trabajo y exportará USD 190 millones por año. “Con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de USD 49.000 millones”, ponderó el jefe del Palacio de Hacienda.

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