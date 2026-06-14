Países de la CAN debaten una agenda común para fortalecer el transporte aéreo regional

Pese a la tendencia positiva, la conectividad aérea continúa concentrada en los principales nodos regionales (Foto: Shutterstock)

La integración aérea entre los países de la Comunidad Andina volvió al centro del debate esta semana. Autoridades de aviación civil, organismos internacionales y referentes del sector aeronáutico de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en Quito en el marco del IV Foro Andino de Transporte Aéreo “Cielos Andinos”, un espacio de articulación regional impulsado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Presidencia Pro Tempore de Ecuador.

El encuentro tuvo como objetivo relevar posiciones de los principales actores del sector para construir una hoja de ruta de acciones prioritarias en materia de infraestructura aeroportuaria, regulación, sostenibilidad y competitividad. El resultado esperado es un documento de trabajo que oriente las decisiones de política aérea en los próximos años a nivel comunitario.

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Conectividad intraandina, por debajo de su potencial

Los datos presentados durante la inauguración del foro ilustran el punto de partida. En 2024, los aeropuertos de los cuatro países miembros movilizaron en conjunto 40 millones de pasajeros internacionales. Sin embargo, el tráfico entre países andinos alcanzó apenas 6,47 millones de personas, lo que representó en su momento al 16,2% del total internacional de la subregión. La cifra evidencia que la mayor parte del flujo aéreo se orienta hacia destinos fuera del bloque, mientras la movilidad intrarregional sigue siendo marginal en términos relativos.

El secretario general de la Comunidad Andina señaló que, pese a la tendencia positiva, la conectividad aérea continúa concentrada en los principales nodos regionales. Lima, Bogotá, Quito y Santa Cruz de la Sierra concentran la mayor parte del tráfico, mientras ciudades secundarias mantienen una oferta de rutas limitada. Ampliar esa red es uno de los desafíos centrales que el foro buscó abordar.

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Marco regulatorio y ejes estratégicos del debate

Uno de los pilares normativos que rige el transporte aéreo entre los cuatro países es la Decisión 582 de la Comunidad Andina, que establece el marco comunitario para el ejercicio de las libertades del aire de tercera, cuarta y quinta categoría. Esta norma habilita a los operadores a transportar pasajeros, carga y correo entre países miembros bajo condiciones más favorables que las que rigen el tráfico extrabloque, facilitando tanto el comercio exterior como el desarrollo de nuevas rutas.

Para los sectores exportadores de los países andinos, la disponibilidad de rutas aéreas directas, frecuencias sostenidas y terminales con capacidad operativa adecuada incide directamente en los tiempos de tránsito y los costos logísticos (Foto: Shutterstock)

La agenda del IV Foro se articuló en torno a cuatro ejes: armonización de políticas para la apertura del transporte aéreo comunitario, modelos de gestión y liberalización del sector, aplicación de estándares internacionales e incentivos para el turismo, y competitividad del transporte de carga y la logística regional. Este último punto resulta especialmente relevante en un contexto donde la carga aérea gana participación en el comercio exterior de varios países de la región.

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En el panel de alto nivel que abrió las sesiones participaron autoridades de aeronáutica civil de Perú, Ecuador y Bolivia, junto al secretario general del organismo regional. Los funcionarios abordaron la necesidad de avanzar en la armonización regulatoria y en el diseño de incentivos que estimulen la apertura de nuevas frecuencias y destinos dentro del bloque.

Carga aérea y logística, en la agenda regional

El eje de logística y transporte de mercancías ocupó un lugar destacado en las discusiones. La incorporación de la carga aérea como variable de competitividad regional refleja un cambio en la forma en que los países de la CAN conciben el transporte: ya no solo como herramienta de movilidad de personas, sino como componente estructural del comercio exterior y las cadenas de abastecimiento.

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Para los sectores exportadores de los países andinos, la disponibilidad de rutas aéreas directas, frecuencias sostenidas y terminales con capacidad operativa adecuada incide directamente en los tiempos de tránsito y los costos logísticos. En mercados donde los productos compiten por calidad y rapidez de entrega, la infraestructura aérea puede determinar el acceso o la pérdida de oportunidades comerciales.

La hoja de ruta que surja del IV Foro Andino deberá traducir los compromisos políticos en acciones concretas: desde la revisión de acuerdos bilaterales de servicios aéreos hasta la inversión en infraestructura de terminales de carga y la simplificación de procesos aduaneros. La capacidad de los cuatro países para avanzar de forma coordinada en esos frentes definirá, en buena medida, el ritmo al que la integración logística andina se consolide como palanca real de competitividad regional.

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