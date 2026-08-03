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Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

El conductor de Tenés que ir compartió sus dudas, el proceso de adaptación y la alegría por sumar una perrita adoptada tras la pérdida de su dueña

Antes de la llegada de Pochita, Hernán Lirio había expresado su preocupación ante la reacción de Ramoncito, su fiel compañero, por la incorporación de una nueva integrante a la familia (Instagram)

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Ni los horarios extenuantes de la televisión ni los compromisos laborales lograron que Hernán Lirio deje de mostrar el amor incondicional que siente por Ramoncito, su fiel compañero de cuatro patas. El conductor de Tenés que ir (El Nueve) suele compartir con sus seguidores los momentos más entrañables de su vida junto al pequeño can, pero este invierno su presente dio un giro inesperado: decidió abrirle la puerta de su hogar y de su corazón a una nueva integrante, Pochita, una perrita de 10 meses que buscaba familia tras el fallecimiento de su dueña.

La historia comenzó a mediados de julio, cuando Hernán abrió su intimidad a través de un video donde, entre abrazos y caricias a Ramoncito, confesó sus dudas y temores ante la posibilidad de adoptar a la cachorra. “Tengo mucho miedo de que Ramoncito se sienta desplazado, de que sienta que lo estoy reemplazando por otra. Por otro lado, hay un montón de gente que me dice que le va a hacer rebién tener un hermanito, que lo va a revitalizar. Él cumple 12 años el 12 de agosto y tengo miedo a que le pase algo”.

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Acto seguido continuó compartiendo sus emociones. “No quiero que él sienta que lo estoy reemplazando, él es hijo único. Yo no puedo acariciar a otro perro que él viene y me lo saca”, expresó. “Tengo miedo de que la perrita, que encima ya está triste porque perdió a su humana, no se lleve bien con él y tenga que darla. Me muero”, siguió.

Pochita, la pequeña perrita que se sumó a la vida de Hernán Lirio y Ramoncito (Captura de video)
Pochita, la pequeña perrita que se sumó a la vida de Hernán Lirio y Ramoncito (Captura de video)

A pesar de las dudas, Hernán entendió que la vida a veces exige dar un salto de fe. Días después, junto a Ramoncito, se animó a conocer a Pochita. El encuentro quedó registrado en un video que subió a las redes, donde se lo ve paseando con ambos perros en modo prueba: “¡Fuimos a conocer a Pochita! Es lo más hermoso, educado y dulce del mundo. ¡El martes la vamos a ir a buscar y de a poquito la vamos a integrar a nuestro hogar! Su dueña la había comprado cachorrita y la educó muy bien. Ella tiene 10 meses ya y hace dos semanas que se quedó sin mamá y la están cuidando muy bien”, contó emocionado. La expectativa y los nervios eran palpables: “Manden buena energía, tengo un cag... que no se imaginan. Pero creo que a Ramoncito le va a hacer muy bien tener una hermanita”.

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El desenlace llegó este fin de semana, cuando Hernán fue a buscar a Pochita y la llevó a su casa para comenzar una nueva etapa. Sin ocultar la ansiedad, relató el proceso de integración: “¡Un día llegó Pochita! No les puedo contar el cag... que tengo. Parece simple pero no lo es. Es una vida que llega, una responsabilidad, un ser trae una historia y que empieza otra. El miedo y la ansiedad porque Ramoncito la acepte, la ame y se sientan manada. Son muchas cosas. Ya nos metimos en el baile, ¡ahora a bailar!”.

Tras confirmar su adopción, Hernán Lirio compartió los primeros momentos entre sus dos mascotas y la adaptación en el hogar (Instagram)

La adaptación no tardó en mostrar señales positivas. Hernán describió a Pochita como una perrita educada, juguetona y curiosa, con personalidad y respeto por los espacios de Ramoncito. “Se quiere acercar a Ramoncito todo el tiempo y a su vez lo respeta, le da su espacio. Es mimosa, busca cariño. Es curiosa mal, todo le llama la atención”, escribió el conductor, que fue mostrando en sus redes el día a día de la nueva convivencia: desde el primer descanso en el sillón hasta los intentos de juego con su “hermanito mayor”.

La historia de Lirio, Ramoncito y Pochita es un reflejo del amor incondicional y de las emociones que atraviesan a quienes eligen adoptar y agrandar la familia. El conductor no solo compartió la alegría por la llegada de Pochita, sino que también visibilizó los temores, dudas y responsabilidades que implica sumar una mascota. Con mensajes de cariño, consejos y anécdotas que le enviaron sus seguidores, Hernán fue construyendo un relato colectivo, donde la empatía y la solidaridad animalista marcaron la diferencia.

Hoy, la familia Lirio crece entre juegos, paseos y mucho aprendizaje. Pochita encontró un nuevo hogar, Ramoncito sumó una compañera y Hernán, una vez más, demostró que el amor por los animales trasciende las cámaras y las rutinas de la televisión. La historia sigue, día a día, en las redes, donde miles de seguidores celebran cada avance y confirman que, a veces, animarse a dar ese paso es el comienzo de una nueva felicidad.

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