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La logística global muestra su futuro a través de innovación y talento

Barcelona volvió a ser el epicentro logístico europeo con un evento que mostró que la integración entre tecnología, formación profesional y ecosistemas de startups marca el rumbo de las cadenas de suministro

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La logística global acelera su transformación impulsada por la digitalización, la automatización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones para la cadena de suministro (Foto: SIL)
La logística global acelera su transformación impulsada por la digitalización, la automatización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones para la cadena de suministro (Foto: SIL)

Uno de los principales encuentros internacionales de la logística y la cadena de suministro volvió a consolidarse en Barcelona como uno de los grandes puntos de referencia global del sector, con más de 15.400 visitantes, la participación de más de 600 empresas y una agenda que combinó innovación, tecnología y networking profesional.

En esta edición, además de la alta participación internacional, se confirmó un cambio estructural en su dinámica impulsado por las tenencias que vive el sector: evolucionará hacia un nuevo formato denominado Salón de la Innovación Logística, con una propuesta centrada en anticipar tendencias, generar conocimiento y fortalecer el vínculo entre tecnología, talento y negocio.

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El anuncio marca un punto de inflexión en la agenda del sector, en un contexto donde la logística global acelera su transformación impulsada por la digitalización, la automatización, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones para la cadena de suministro.

Un ecosistema que migra hacia la innovación aplicada

La edición reciente dejó en evidencia una fuerte orientación hacia la innovación aplicada, con más de 160 proyectos presentados y una agenda centrada en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos. La organización del evento destacó además la realización de más de 150 actividades y conferencias, junto con un elevado nivel de interacción entre profesionales.

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Uno de los puntos más relevantes fue el uso de plataformas digitales para networking, que registraron miles de interacciones, solicitudes de reunión e intercambios de contacto entre asistentes, consolidando un modelo híbrido entre lo presencial y lo digital.

El foco en la innovación no solo estuvo presente en los contenidos, sino también en el formato de los espacios, con áreas específicas para startups, desarrollos tecnológicos y soluciones orientadas a la eficiencia operativa en la cadena de suministro.

Uno de los elementos más destacados fue la presencia de espacios especialmente diseñados para emprendedores logísticos, impulsados por ecosistemas de innovación vinculados a zonas francas (Foto: SIL)
Uno de los elementos más destacados fue la presencia de espacios especialmente diseñados para emprendedores logísticos, impulsados por ecosistemas de innovación vinculados a zonas francas (Foto: SIL)

La mirada de ARLOG: inteligencia artificial, talento y nuevos públicos

En este contexto, integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), entre ellos Gabriel Vinitzky y Alejandro Iglesias, participaron del encuentro y aportaron su visión sobre las tendencias observadas en el ecosistema logístico internacional.

Vinitzky destacó la fuerte orientación hacia el networking y la calidad de los espacios de intercambio profesional, remarcando especialmente el protagonismo de las charlas temáticas y el crecimiento de contenidos vinculados a la inteligencia artificial aplicada a la logística.

Por su parte, Iglesias subrayó la importancia de los espacios dedicados a la innovación, donde se observaron múltiples iniciativas vinculadas a emprendedores, startups y nuevos modelos de negocio logístico.

Emprendimiento, tecnología y nuevas dinámicas del sector

Uno de los elementos más destacados fue la presencia de espacios especialmente diseñados para emprendedores logísticos, impulsados por ecosistemas de innovación vinculados a zonas francas. Allí, cada proyecto contaba con un punto de exhibición propio, lo que permitía la interacción directa con visitantes, empresas e inversores.

Las iniciativas abarcaron soluciones vinculadas a última milla, almacenamiento compartido, eficiencia operativa y digitalización de procesos, generando un entorno de contacto directo entre innovación y mercado.

Iglesias destacó además la dinámica de las charlas simultáneas y breves, muchas de ellas lideradas por jóvenes profesionales, lo que aportó una visión renovada del sector y una fuerte impronta de actualización constante.

Una logística que se redefine a escala global

La combinación entre tecnología, talento y nuevos formatos de interacción consolida una tendencia clara: la logística se está transformando en un espacio de producción de conocimiento, donde la innovación deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta operativa.

En paralelo, el anuncio de la evolución del evento hacia un modelo centrado en la innovación refuerza esta transición, posicionando a Barcelona como un nodo estratégico para anticipar el futuro de la cadena de suministro global.

La experiencia dejó en evidencia que el sector avanza hacia modelos más colaborativos, con mayor integración entre empresas, startups y profesionales, y con una creciente centralidad de la inteligencia artificial y la digitalización como motores de cambio.

En este escenario, la logística global continúa consolidándose como un ecosistema en permanente transformación, donde los espacios de encuentro no solo exhiben innovación, sino que también la generan.

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