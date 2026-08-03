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La Premier League vive una revolución en los bancos: quiénes resisten en medio del recambio

La nueva temporada arranca con una ola inédita de cambios entre los directores técnicos y apenas un puñado de entrenadores logra sostener la continuidad en sus clubes

La Premier League iniciará la temporada 2026-27 con más de la mitad de los clubes bajo un nuevo director técnico (REUTERS/Peter Powell)
La Premier League iniciará la temporada 2026-27 con más de la mitad de los clubes bajo un nuevo director técnico (REUTERS/Peter Powell)
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La Premier League cierra el mercado de técnicos con una plantilla de banquillos completamente renovada. Mikel Arteta es el único superviviente de una era que ya parece lejana: el entrenador del Arsenal acumula más de seis años al frente de su club, una cifra que en el contexto actual resulta casi inverosímil.

Según informó Sports Illustrated, durante la temporada 2025-26 se registraron 11 cambios de técnico en la máxima categoría inglesa, con Nottingham Forest, Chelsea y Tottenham Hotspur entre los clubes que recurrieron a más de un reemplazante a lo largo del mismo curso.

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La agitación no se detuvo con el pitido final. El verano de 2026 trajo consigo una nueva oleada de movimientos que transformó por completo el paisaje de los banquillos. Más de la mitad de los 20 clubes de la Premier League afrontarán la temporada 2026-27 con un técnico que lleva menos de dos meses en el cargo.

De acuerdo con Sports Illustrated, nueve entrenadores debutarán oficialmente con sus respectivos clubes en la primera jornada del campeonato, un récord absoluto en la historia de la competición.

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Una rotación sin precedentes en los banquillos

El caso más llamativo entre los recién llegados es el de Xabi Alonso, quien asumió la dirección técnica de Chelsea el 1 de julio de 2026 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen. En esa misma semana, Andoni Iraola —hasta entonces técnico del Bournemouth— firmó con Liverpool, mientras que Enzo Maresca dejó Chelsea para ocupar el banco del Manchester City, vacante tras la salida de Pep Guardiola después de una década en el club. Oliver Glasner tomó el mando en Nottingham Forest y Álvaro Arbeloa, exdefensa del Real Madrid y técnico sin fortuna en la misma institución madrileña, aterrizó en el Fulham el 7 de julio, la incorporación más reciente del mercado.

Otros nombramientos relevantes incluyen a Marco Rose en el Bournemouth (1 de junio), a Pierre Sage en el Crystal Palace (15 de junio) y a Gary O’Neil en el Ipswich Town (23 de junio). La única plaza vacante al cierre de este listado es la del Newcastle United, que todavía no anunció al sucesor de Eddie Howe. El medio especializado apuntó que Matthias Jaissle aparece como el candidato favorito para ocupar ese puesto.

En el tramo opuesto de la tabla figuran técnicos con mayor recorrido, pero incluso ellos representan la excepción. Michael Carrick, designado interino en el Manchester United en enero de 2026 y ratificado de forma permanente en mayo, ya figura en el top 10 con apenas 198 días en el cargo. Roberto De Zerbi, contratado por el Tottenham Hotspur en marzo, acumula 121 días. Sports Illustrated describió el dato de Carrick como “sorprendente” dentro de un panorama técnico que cambia a un ritmo sin pausa.

Los entrenadores con más tiempo en el cargo

A continuación, el listado completo de los técnicos en activo de la Premier League, ordenados según su antigüedad al frente de cada club:

Mikel Arteta — Arsenal — 6 años y 7 meses

Contratado el 22 de diciembre de 2019, el técnico español es el más longevo de la división. También el más veterano de las cuatro categorías del fútbol profesional inglés. Bajo su gestión, el Arsenal conquistó la Premier League 2025-26, el primer título liguero del club en 22 años.

Unai Emery — Aston Villa — 3 años y 8 meses

El técnico vasco asumió el banquillo del Aston Villa el 1 de noviembre de 2022. Con él, el club de Birmingham consolidó su regreso a la élite europea. Curiosamente, Emery ya había dirigido al Arsenal antes de que Arteta lo relevara en el cargo.

Daniel Farke — Leeds United — 3 años y 1 mes

El técnico alemán llegó a Leeds United el 4 de julio de 2023. Su permanencia al frente del equipo incluyó el ascenso del club a la Premier League, donde ahora afronta una nueva temporada.

Régis Le Bris — Sunderland — 2 años y 1 mes

Incorporado el 1 de julio de 2024, el técnico francés condujo al Sunderland hasta la primera división inglesa y mantiene el cargo para la campaña 2026-27.

Fabian Hürzeler — Brighton &amp; Hove Albion — 2 años y 1 mes

Nombrado el 2 de julio de 2024, el joven entrenador alemán continúa al frente del proyecto del Brighton, uno de los clubes más activos en el desarrollo de perfiles técnicos sin experiencia previa en la élite.

Estadio de fútbol con público, logo de la Premier League, los entrenadores Mikel Arteta, Unai Emery y Daniel Farke posando
Mikel Arteta es el entrenador con más antigüedad en la Premier League y suma 6 años y 7 meses al frente del Arsenal; les siguen Unai Emery y Daniel Farke (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los entrenadores con menos tiempo en el cargo

Gary O’Neil — Ipswich Town — 40 días

O’Neil llegó al Ipswich Town el 23 de junio de 2026 para dirigir al club en su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés.

Enzo Maresca — Manchester City — 35 días

El italiano, extécnico del Chelsea, fue anunciado como nuevo entrenador del Manchester City el 29 de junio de 2026, con la misión de reconstruir al equipo tras la salida de Pep Guardiola.

Xabi Alonso — Chelsea — 32 días

El excentrocampista español asumió el banco del Chelsea el 1 de julio de 2026, su segundo cargo como entrenador tras su etapa en el Bayer Leverkusen.

Oliver Glasner — Nottingham Forest — 27 días

El austríaco tomó las riendas del Nottingham Forest el 6 de julio de 2026, en la tercera contratación del club en lo que va de temporada.

Álvaro Arbeloa — Fulham — 26 días

El exdefensa del Real Madrid fue presentado como técnico del Fulham el 7 de julio de 2026, la última incorporación confirmada antes del inicio de la temporada.

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