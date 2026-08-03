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A pura sensualidad, el álbum de las vacaciones de Gimena Accardi en España: caminatas por la playa y relax

La actriz se desconectó en Cádiz, celebró en Madrid y mostró su lado más auténtico en compañía de su novio Seven Kayne

Gimena Accardi en España
Entre paisajes, paseos y noches madrileñas, la actriz se alejó de la rutina y compartió días de relax y diversión en redes
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Gimena Accardi decidió dejar por unos días la rutina laboral y los flashes de las cámaras para entregarse a la calma del verano europeo. La actriz, que suele compartir con sus seguidores fragmentos de su vida cotidiana y profesional, esta vez abrió las puertas de sus vacaciones en España con una serie de postales que reflejan su costado más relajado y espontáneo. Entre paisajes idílicos, looks frescos y momentos de disfrute, Gimena mostró cómo vivió la desconexión y el tiempo con su pareja, Seven Kayne, en un itinerario que combinó playas vírgenes, gastronomía local y música internacional.

El recorrido arrancó en la Playa de Bolonia, en la provincia de Cádiz, Andalucía. Gimena se fotografió de espaldas al mar luciendo un top halter blanco de encaje, una falda clara y su brazalete rojo, con los tatuajes en los brazos y el atardecer andaluz de fondo. En otra imagen, posó junto a un arbusto de flores fucsia, con la luz cálida del sur español realzando su look y el océano recortando la escena.

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Lejos del ruido de la ciudad, la actriz se entregó a la tranquilidad de la playa, disfrutando de la brisa y el sol. En una de las postales finales de la escapada, volvió a posar en la arena, esta vez con un top tejido blanco con flecos y una falda marrón traslúcida, mostrando cómo la naturaleza y el mar se convirtieron en su refugio.

Gimena Accardi en España
Con un look veraniego, Gimena se lució en las playas de la región de Andalucía
Gimena Accardi en España
A pura sensualidad y bajo los rayos del sol, la actriz disfrutó de su paseo por las playas

Ya en Madrid, Gimena optó por un look urbano y cómodo para recorrer la ciudad. Para ello, lució minifalda marrón a lunares, top oscuro y gorra, mientras sacaba una foto con su celular frente a la vidriera iluminada de un bar. El tour gastronómico tuvo su cuota de placer y compañía: en una de las fotos, se la vio disfrutando de una cena con sándwiches de miga con carne y papas fritas de zanahoria, servidos en una mesa de luz tenue y copas de vidrio azul. En la barra del bar, el músico Seven Kayne, su pareja y compañero de viaje, aguardó su pedido, sumando complicidad a la recorrida nocturna por la capital española.

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En otra postal, Gimena caminó por una típica calle madrileña rodeada de edificios clásicos, luciendo falda a cuadros, botas negras y top claro, mientras sostenía una botella de vino y una baguette, lista para un picnic o una comida improvisada. El clima relajado y la espontaneidad se reflejaron tanto en sus looks como en las actividades elegidas, que incluyeron paseos por mercados, tardes de compras y cenas al aire libre.

Gimena Accardi en España
La actriz aprovechó su tiempo para recorrer a pie las calles de Madrid
Gimena Accardi en España
Con su celular en mano, Accardi capturó los momentos destacados de su viaje
En medio de caminatas y paseos por la playa, Gimena aprovechó para poner a prueba su paladar
En medio de caminatas y paseos por la playa, Gimena aprovechó para poner a prueba su paladar

Uno de los momentos más intensos del viaje fue el multitudinario recital de Ye, antes Kanye West, en Madrid. Gimena compartió la experiencia con una imagen del estadio colmado y del impactante juego de luces sobre el escenario, sumándose a la energía colectiva de miles de fans y celebrando la música internacional. La noche madrileña la encontró también con una gran sonrisa, dándole la mano a Seven Kayne en una salida bajo las luces de la ciudad, luciendo minifalda a lunares y top de encaje.

Gimena Accardi en España
La actriz y su pareja tuvieron la oportunidad de disfrutar del show de YE, conocido previamente como Kanye West, en Madrid
Gimena Accardi en España
Seven Kayne esperando pacientemente en la barra de un bar
Gimena Accardi en España
Con una amplia sonrisa, Gimena camina por las calles madrileñas mientras sostiene la mano de Seven Kayne

El viaje fue también la oportunidad de celebrar, ya que durante la estadía en España, Seven Kayne cumplió 27 años y ambos aprovecharon para festejar juntos en un entorno distinto, lejos de la rutina porteña. Hubo tiempo para degustar langostinos frescos al mediodía, con la mesa al sol y copas azules, y para perderse en los bares y restaurantes de Madrid, sumando momentos de complicidad y relax.

La actriz deleitó su padalar con algunos platos típicos de la región
La actriz deleitó su padalar con algunos platos típicos de la región
Gimena Accardi en España
Accardi revisando su celular mientras descansa de una larga jornada en España
Gimena Accardi en España
Gimena Accardi sonríe al aire libre con el mar de fondo durante su estancia en España (Instagram)

Lejos de los flashes y las exigencias profesionales, Gimena Accardi apostó al verano español para reencontrarse consigo misma y celebrar el amor, la amistad y la libertad de elegir cómo y con quién disfrutar del presente. Sus seguidores celebraron cada imagen, cada detalle de estilo y cada momento compartido, en un viaje que supo equilibrar la intimidad, el disfrute y la autenticidad.

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