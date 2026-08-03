Bolivia acumula un superávit comercial de 1.669 millones de dólares en el primer semestre de 2026

El superávit boliviano muestra una recuperación del 55% en comparación con el primer semestre de 2025.

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Bolivia acumuló un superávit comercial de 1.669 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un resultado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó a la capacidad del sector exportador para mantener un saldo favorable pese a las interrupciones en las cadenas logísticas provocadas por los bloqueos de carreteras y las protestas registradas en distintas regiones del país.

Los últimos resultados difundidos muestran que en junio, la balanza comercial registró un superávit de 184,7 millones de dólares: las exportaciones alcanzaron los 806,5 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 621,8 millones. Sin embargo, el saldo mensual representa una disminución de 1,7% respecto al mes anterior.

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Estos resultados se explican principalmente por la reducción de las ventas externas de la actividad de extracción de minerales, que registró un decrecimiento de 11,7%, seguido de la extracción de hidrocarburos, con una disminución del 14,5%.

Las exportaciones de gas natural en Bolivia caen de manera sostenida desde el año 2014.

Por el lado contrario, las exportaciones de la industria manufacturera se incrementaron en un 9,5% mientras que las de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentaron 228,6%, lo que permitió mitigar parcialmente la disminución de las exportaciones registrada durante el mes.

A pesar de la caída de mayo y junio, el valor semestral de las exportaciones refleja una buena recuperación interanual: el monto total es un 55% mayor que lo registrado en el mismo periodo durante el 2025.

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El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamentó que las protestas hubieran afectado la dinámica del comercio internacional de los últimos meses y señaló que en el periodo de conflicto -siete semanas entre mayo y junio- las exportaciones descendieron a su nivel más bajo en 14 meses.

“El comercio exterior tenía una dinámica muy importante que lamentablemente se cortó en mayo”, afirmó Rodríguez en declaraciones recogidas por el periódico boliviano El Deber y pidió al Estado acciones para garantizar el libre tránsito, respaldar al sector exportador y fortalecer el marco legal para evitar nuevas interrupciones. Según datos del IBCE, las pérdidas para el sector exportador durante el periodo de protestas sociales superaron los 1.000 millones de dólares.

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FOTO DE ARCHIVO-Personal militar despeja una carretera para eliminar los bloqueos, después de que el presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró el estado de emergencia en todo el país tras semanas de violencia y bloqueos, en Cochabamba, Bolivia. 20 de junio de 2026. REUTERS/Patricia Pinto

Bolivia atravesó siete semanas de cortes de carreteras que impidieron el tránsito en gran parte del país. Entre el 6 de mayo y el 22 de junio, varias organizaciones sociales lideradas por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, la Central Obrera Boliviana, juntas vecinales de El Alto y cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) hicieron piquetes para forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de acusaciones de traición y de incumplimiento de promesas electorales a seis meses de Gobierno.

La protesta, que duró casi 50 días y se extendió a siete de los nueve departamentos del país, llegó a tener 90 piquetes simultáneos en los días de mayor tensión provocando pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte, la industria y el turismo; además de provocar desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos básicos en las ciudades andinas de La Paz y El Alto cuyas vías de acceso estuvieron cortadas.

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Aunque no hay una cifra consolidada por el impacto de los bloqueos, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño económico total de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese impacto añade presión a los esfuerzos por estabilizar la economía boliviana, que atraviesa una prolongada crisis marcada por la escasez de divisas, combustibles y un deterioro de los principales indicadores macroeconómicos.