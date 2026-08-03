El ranking de los 10 autos más vendidos en julio: qué modelos lideraron los patentamientos de 0 km

El mercado automotor de julio volvió a mostrar a tres pick ups entre los 10 modelos con mayor demanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pese a la mayor caída de ventas de vehículos utilitarios que de autos de pasajeros y SUV, el mercado automotor de julio volvió a mostrar a tres pick ups entre los 10 modelos con mayor demanda, y una de ellas es el auto que lidera el ranking: la Toyota Hilux.

Sin embargo, la particularidad que tuvo el primer mes del segundo semestre fue que la distancia entre la Toyota Hilux y su escolta, el Fiat Cronos, fue de 700 unidades, lo que es considerablemente menor al resultado del mes anterior, cuando la pick up había sido muy superior en ventas con 1.100 unidades de diferencia a su favor.

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El dato toma más relevancia porque en julio las ventas de vehículos utilitarios cayeron un 14,5% respecto de junio mientras los autos compactos y los SUV bajaron solamente un 4,5%. Y esto no es lo habitual en el mercado, ya que en el último año, salvo en dos oportunidades, cuando el mercado tuvo baja de patentamientos, las pick ups bajaron menos que los autos de pasajeros, y cuando hubo mejoras, fueron los vehículos que más crecieron en ventas.

Los 10 autos más vendidos de julio

La Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más vendido en julio

1. Toyota Hilux: 2.812 patentamientos

La pick up fabricada en Zárate volvió a liderar las ventas del mercado argentino por cuarto mes consecutivo, un sostenido primer puesto que tiene desde octubre de 2025 y que solo interrumpido por el Peugeot 208 en marzo de este año. El promedio de ventas de Hilux en el año es de 2.633 unidades y julio fue el tercer mejor mes del año después de enero y junio. Sin embargo, respecto a junio, las ventas cayeron un 8,5%, una tendencia que se repitió en las otras camionetas medianas del ranking.

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El Fiat Cronos fue el auto de pasajeros más vendido del mes. Ganó 6 de los 7 períodos de 2026.

2. Fiat Cronos: 2.122 patentamientos

La performance del Cronos fue la segunda mejor de los diez primeros del ranking en términos de crecimiento de ventas. Julio fue el segundo mejor período de 2026 para este sedán producido en Córdoba, con un crecimiento intermensual del 6,3%. Esto le permitió distanciarse casi 2.000 unidades del Peugeot 208, el modelo que tenía el primer puesto hasta mayo en el acumulado del año, y mejorar el promedio del año que es de 2.039 unidades por mes.

La Ford Ranger volvió a superar a la Territory y pasó al tercer puesto en el acumulado del año

3. Ford Ranger: 1.768 patentamientos

Además de ser la segunda mejor pick up en ventas del mercado, la Ford Ranger tiene una particular lucha interna en la marca por ser el vehículo con mejor performance en 2026. Su rival es la Ford Territory, que hasta junio tenía ese privilegio sobre el único modelos de fabricación nacional de Ford, y recién entrando al segundo semestre, la camioneta mediana la pudo dejar atrás por apenas 34 unidades de diferencia. Para Ranger, sin embargo, las ventas de julio bajaron un 4,2% sobre los números del mes previo.

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La Ford Territory sigue siendo el auto importado más vendido del mercado

4. Ford Territory: 1.564 patentamientos

Este es uno de los grandes protagonistas del mercado automotor en 2026, particularmente por la proporción de unidades que entraron en el cupo que no paga arancel de importación, ya que la Territory Híbrida representa el 47% del total de ventas del modelo. Es también el auto importado más vendido del año. Sin embargo, en la progresión de meses, julio no fue tan buen resultado para este C-SUV que Ford trae de China, ya que las ventas bajaron un 3,5% sobre el número de junio, que además fue el tercer peor mes del año después de febrero y marzo.

Toyota Yaris Cross fue el modelo que más creció en el último mes del Top 10

5. Toyota Yaris Cross: 1.339 patentamientos

El nuevo modelo de Toyota fue el de mejor desempeño individual del mes de julio y el auto con mayor crecimiento intermensual del mercado entre los que vendieron más de 1.000 unidades. El Yaris Cross subió un 22,5% sobre sus números de junio y subió un 14,6% respecto a su mejor mes, que fue marzo, cuando se lanzó a la venta en Argentina. Su promedio de ventas es de 973 vehículos por mes, y si el resultado de julio se repite este mes, podría entrar en el ranking de los 10 modelos más vendidos del año incluso con dos meses menos en el mercado.

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El VW Tera es el auto brasileño más vendido en Argentina y el B-SUV número 1

6. Volkswagen Tera: 1.199 patentamientos

En contraste con el Yaris Cross, el B-SUV más vendido del mercado sigue siendo el Volkswagen Tera, que recién este mes tendrá un año completo desde su lanzamiento como para comparar su performance con la de 2025. El Tera subió un 3,7% sus ventas en comparación con los números de junio y en un 18% sobre los de de mayo, pero está por debajo de los meses de enero a abril. Su promedio del año es de 1.352 unidades mensuales, por lo que está un 11% debajo de ese valor.

El Peugeot 208 es el que más cae en la progresión del año. Ahora alejado del Fiat Cronos

7. Peugeot 208: 1.190 patentamientos

Aunque el séptimo lugar no represente una posición comparable con el primer puesto que tuvo en marzo de este mismo año, el resultado de ventas de julio para este modelo fabricado por Stellantis en la planta bonaerense de Palomar, fue mejor que el rendimiento de junio, con una suba leve de 1,4%. De todos modos, julio fue su segundo peor mes en volumen de ventas de 2026, que tiene un promedio de 1.821 autos por mes, más de un 30% más alto que los últimos dos períodos.

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La VW Amarok se mantiene en el Top 10 pese a estar en su último año en el mercado

8. Volkswagen Amarok: 1.178 patentamientos

Aun siendo su último año en el mercado, que naturalmente retrae las ventas por el recambio que se aproxima, la pick up Volkswagen Amarok volvió a ser uno de los autos del Top 10 en ventas del mes, aunque siguiendo la misma tendencia de las pick ups argentinas que bajaron su volumen de ventas el último mes. En el caso de la Amarok la caída intermensual fue del 6,3%. Su performance de julio fue la tercera peor del año y su promedio mensual es 1.328 unidades, un 11% más alto que el resultado de julio.

Por primera vez desde diciembre, el Toyota Yaris entra al ranking de los 10 autos más vendidos otra vez.

9. Toyota Yaris: 1.101 patentamientos

Después de pasar del primero al 12do lugar en el último trimestre del año pasado, el Toyota Yaris volvió por primera vez al Top 10 de los autos más vendidos recién en julio, situándose en novena posición y demostrando que aquella abrupta caída solo tuvo que ver con la destrucción de la planta de motores de Brasil que interrumpió la producción. La recuperación es lenta porque llegaron nuevos competidores, incluso internos, pero el Yaris logró volver a ser el auto compacto importado más vendido el mes pasado, desplazando a Chevrolet Onix y Volkswagen Polo. El promedio del año de Yaris es de 1.026 autos por mes, por lo cual este resultado lo deja por encima de esa referencia.

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La Chevrolet Tracker fue el modelo del Top 10 que más cayó sus ventas en el último mes

10. Chevrolet Tracker: 1.007 patentamientos

Este es el SUV argentino más vendido y el segundo en el total de ventas del segmento en lo que va del año en Argentina. El Tracker es también el sexto vehículo nacional entre los 10 autos más vendidos del mercado. Sin embargo, en julio tuvo una caída de ventas del 12,4% respecto al mes anterior, y eso lo dejó como el modelo que más perdió en el Top 10. Su promedio del año es de 1.235 unidades por mes, y el mes de julio fue el peor resultado del año en volumen de unidades vendidas.