La planificación que mantiene en movimiento a la industria del petróleo

Moira Ciotti es profesional de compras y contrataciones en el rubro oil & gas (Foto: Movant Connection)

La urgencia forma parte de la dinámica cotidiana de la industria del petróleo, donde cualquier demora puede traducirse en costos significativos y cambios en la planificación. Frente a ese escenario, la coordinación entre áreas cobra un papel central. “Compras, proyectos, mantenimiento, perforación y fractura tienen que estar trabajando en línea”, señala Moira, al reflexionar sobre los desafíos que implica abastecer una operación que no admite pausas.

¿Qué tan crítica es hoy la gestión de compras dentro de la cadena operativa de la industria del petróleo?

En este sector la logística es extremadamente crítica. Si el servicio o el material que uno necesita para la operación no llega a tiempo, la operación se para y eso conlleva costos altísimos, desvíos económicos y cambios en toda la planificación.

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Además, se corren los tiempos de producción y eso termina impactando directamente en el negocio. Por eso la gestión de compras y abastecimiento tiene un rol fundamental dentro de la cadena operativa.

¿Cuáles son hoy las principales dificultades que observás en ese proceso?

La principal dificultad son los tiempos. Todo es muy urgente y la demanda suele ser inmediata.

Por ejemplo, para evacuar producción muchas veces necesitás camiones y no siempre están disponibles en el momento exacto en que los requerís. Ninguna empresa va a tener cientos de choferes esperando una llamada para salir a trabajar. Entonces la gran criticidad pasa por lograr que los recursos estén disponibles cuando la operación los necesita.

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¿Qué se volvió indispensable para sostener una operación eficiente?

Lo más importante es que todas las áreas estén alineadas con el mismo objetivo del proyecto. Compras, proyectos, mantenimiento, perforación y fractura tienen que trabajar en conjunto y con la misma visión.

También es fundamental la anticipación. Cuando uno conoce la operación sabe cuáles son los materiales y servicios que va a necesitar y puede prepararse con tiempo. Además, hay que estar atento a posibles conflictos macroeconómicos o problemas de abastecimiento que obliguen a modificar estrategias y buscar alternativas.

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Cuando hablamos de compras en la industria del petróleo, ¿a qué tipo de productos y servicios nos referimos?

Hay compras de servicios y compras de materiales. En servicios, muchas veces se contratan soluciones integrales. Por ejemplo, si necesitás catering, no contratás por separado el agua, la comida y el personal. Se busca un proveedor que brinde todo el servicio completo.

Por eso muchas empresas pequeñas no siempre llegan directamente a las operadoras. Muchas veces trabajan a través de contratistas principales que son quienes integran distintos servicios dentro de una misma solución.

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En cuanto a materiales, hablamos de válvulas, herramientas y distintos insumos que generalmente se compran a demanda. En este rubro no se trabaja demasiado con stock porque las necesidades cambian constantemente y los tiempos suelen ser muy críticos.

"Un comprador tiene que entender la operación, conocer lo que sucede en campo y hacer seguimiento de los contratos. El trabajo no termina cuando se firma un acuerdo", destaca Moira (Foto: Shutterstock)

¿Qué impacto tiene una mala planificación de compras sobre logística, operaciones y supply chain?

La consecuencia principal es la urgencia, y la urgencia casi siempre implica sobrecostos.

Cuando necesitás algo para ayer, ya no podés analizar el mercado, comparar alternativas ni negociar condiciones. Terminás comprando lo que conseguís disponible y muchas veces a un precio más alto.

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Además, una mala planificación puede generar paradas de operación y eso implica pagar stand by de distintos servicios contratados. Esos costos suelen ser muy importantes y terminan afectando toda la rentabilidad del proyecto.

¿Qué habilidades considerás clave para quien trabaja en compras?

El rol del comprador evolucionó mucho. Antes alcanzaba con saber comprar; hoy eso ya no es suficiente. Un comprador tiene que entender la operación, conocer lo que sucede en campo y hacer seguimiento de los contratos. El trabajo no termina cuando se firma un acuerdo.

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También tiene que desarrollar capacidades de negociación, entender aspectos legales, financieros y económicos, y mantenerse actualizado sobre inflación, índices y variables que impactan en los contratos.

Pero, sobre todo, tiene que saber trabajar en equipo y apoyarse en las áreas técnicas. Para contratar eficientemente hay que entender qué se está comprando y cuál es la necesidad real del usuario.

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¿Qué aprendizajes te dejó trabajar en una industria tan dinámica y exigente?

Principalmente la importancia de la anticipación y del seguimiento permanente. Es fundamental trabajar con proveedores confiables, monitorear el cumplimiento de los contratos y verificar en campo que aquello que se contrató efectivamente se esté ejecutando como fue acordado.

Muchas de las eficiencias que logramos surgieron justamente de ir a campo, observar cómo funcionaban los servicios y detectar oportunidades de mejora. Esa mirada directa de la operación aporta muchísimo valor.

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En distintas oportunidades compartiste recomendaciones para proveedores. ¿Qué aspectos considerás que deberían mejorar?

Muchas veces los proveedores se presentan contando todo lo que hacen, pero sin entender realmente qué necesita la empresa que tienen enfrente. Creo que deberían investigar más a sus potenciales clientes y presentar propuestas alineadas con las necesidades concretas de cada operación. Eso aumenta muchísimo las posibilidades de generar oportunidades.

Otro punto clave es mantener actualizados los canales de contacto. Muchas empresas tienen páginas web desactualizadas, teléfonos que no funcionan o formularios que nadie responde.

Los compradores trabajamos con tiempos muy ajustados. Si necesito contratar un servicio, no puedo esperar varios días una respuesta. Muchas oportunidades de negocio se pierden simplemente porque el proveedor no está disponible o no resulta fácil de contactar.

¿Qué valor aporta hoy un comprador dentro de la industria del petróleo?

Creo que el principal aporte es entender lo que sucede en la operación, anticiparse a las necesidades y mantenerse alineado con los objetivos del negocio.

Cuando el comprador logra comprender qué necesita el usuario, qué está pasando en el campo y cuáles son los riesgos que pueden afectar la operación, puede generar mucho valor para toda la organización.