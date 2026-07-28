Deportes
Agregar Infobae enGoogle

River Plate quedó a un paso de fichar a una de las joyas del fútbol argentino

El Millonario tiene encaminado el desembarco de una de las jóvenes figuras de Vélez

Tobías Andrada, a un paso de River Plate (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Tobías Andrada, a un paso de River Plate (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Guardar

River Plate aceleró en las últimas horas y tiene avanzadas las negociaciones con Vélez Sarsfield para concretar la llegada de Tobías Andrada, con la intención de dar un salto de calidad en el mediocampo. Con la fecha límite del mercado de pases muy próxima, la dirigencia de Núñez resolvió los puntos clave de la negociación y se encamina a sumar una de las piezas más buscadas del semestre.

La operación por Andrada comenzó a gestarse varias semanas atrás, cuando surgió la necesidad de incorporar un volante con capacidad de desequilibrio ofensivo. El futbolista de Vélez figuraba entre los principales candidatos y, tras recibir el visto bueno del jugador, los dirigentes de River Plate iniciaron conversaciones formales con sus pares de Liniers.

PUBLICIDAD

La negociación tomó impulso en los últimos días, luego de que River Plate presentara una oferta inicial de 7 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha del mediocampista. Desde Vélez Sarsfield consideraban insuficiente esa cifra, ya que pretendían un monto cercano a los 10 millones de dólares. El tira y afloje entre ambas instituciones se mantuvo durante varias jornadas, pero finalmente las diferencias económicas fueron limadas en una reunión entre las dirigencias, lo que permitió destrabar la transferencia.

Según le confiaron a este sitio desde Núñez, el acuerdo final “está avanzado” y River Plate abonará 6 millones de dólares por el 70 por ciento de los derechos económicos de Tobías Andrada. Además, el club de Núñez se comprometió a adquirir, en una segunda etapa, otro 20 por ciento de la ficha, siempre que el futbolista cumpla con determinados objetivos deportivos, como por ejemplo porcentaje alto de partidos disputados. El contrato que lo unirá con River será por cuatro años y medio. El joven de 19 años disputó un total de 36 partidos con la camiseta del Fortín, en los que aportó tres goles y brindó una asistencia.

PUBLICIDAD

La llegada de Andrada se da en el marco de un mercado de pases especialmente activo para River Plate, que en las últimas semanas concretó la incorporación de varios futbolistas de jerarquía internacional. El fichaje más resonante fue el de Ángel Correa, delantero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México. La transferencia se cerró por 15 millones de dólares, lo que representa la mayor inversión de la actual gestión dirigencial.

Hombre joven con camiseta de fútbol blanca y azul, escudo del club, logo de Saphirus, logo de Bajaj, y pantalón azul, con tatuaje en brazo izquierdo
Tobías Andrada es una de las jóvenes promesas de Vélez (velez.com)

A la lista de refuerzos de peso se sumaron Nicolás Otamendi, defensor central que disputó la final del Mundial 2026, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, el regreso del goleador colombiano Rafael Santos Borré y la vuelta del delantero Lucas Beltrán. Estas incorporaciones reflejan el objetivo de River Plate de potenciar el plantel con futbolistas experimentados y con recorrido internacional, en vistas a los compromisos del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

En paralelo a este proceso de incorporaciones, la comisión directiva de River Plate ejecutó una profunda depuración del plantel profesional.

El mercado de pases riverplatense también se caracterizó por una depuración significativa del plantel. En total, la comisión directiva resolvió apartar a 14 futbolistas. Entre los nombres más relevantes figuran el defensor chileno Paulo Díaz, quien rescindió contrato y firmó con Atlanta United; el mediocampista Maximiliano Meza, que arregló su llegada a Independiente; el marcador central Germán Pezzella; el lateral Fabricio Bustos; el volante paraguayo Matías Galarza Fonda; el extremo Alex Woiski; el delantero Maximiliano Salas; el mediocampista Giuliano Galoppo; el punta Ian Subiabre; el volante Santiago Lencina; el colombiano Kevin Castaño y el marcador de punta Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew de Estados Unidos. Este recambio busca reducir el número de profesionales y abrir espacio salarial para ir en búsqueda de nuevas estrellas.

Dentro de las bajas también aparecen dos nombres históricos que rescindieron su contrato: el colombiano Juan Fernando Quintero y el arquero Franco Armani, que recaló en Atlético Nacional de Colombia.

La directiva y el cuerpo técnico coincidieron en la necesidad de sumar un volante con capacidad ofensiva para completar el rompecabezas del plantel. En ese sentido, además de Tobías Andrada, River Plate exploró alternativas como Thiago Almada, actualmente en el Atlético de Madrid, y se mantuvieron contactos por Esequiel Barco, quien expresó su deseo de regresar tras su paso por el Spartak de Moscú.

La inminente llegada de Andrada apunta a fortalecer la generación de juego y ofrecer variantes en el mediocampo, acompañando a figuras como Ángel Correa y potenciando la estructura ofensiva del equipo. Desde la dirigencia de River Plate consideran que su perfil encaja con las exigencias del cuerpo técnico y las necesidades del plantel para la doble competencia nacional e internacional.

El Millonario no inició el semestre de la manera que esperaba. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi al caer por 3-1 y luego inició su camino en el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Barracas Central en el Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán enderezar el rumbo mañana en su visita al Bosque para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Temas Relacionados

River PlateVélezTobías AndradaMercado de pases

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Archie Goodburn, el nadador escocés con tres tumores cerebrales que llegó a una final de los Juegos de la Commonwealth

Con 25 años compitió en Glasgow pese a un diagnóstico de cáncer cerebral inoperable y terminó séptimo en los 50 metros pecho, un logro que lo llevó a las lágrimas y que usó para pedir más investigación sobre la enfermedad

Quién es Archie Goodburn, el nadador escocés con tres tumores cerebrales que llegó a una final de los Juegos de la Commonwealth

El nuevo goleador que busca Boca Juniors: Belgrano lo catalogó como el “Haaland sudamericano” y puso una innegociable condición

Luifa Artime, presidente del club cordobés, dio detalles de la posible transferencia de Lucas Passerini al Xeneize

El nuevo goleador que busca Boca Juniors: Belgrano lo catalogó como el “Haaland sudamericano” y puso una innegociable condición

Fue a asistir a una camioneta atascada en el barro y se encontró con el Dibu Martínez: el regalo que le dio el arquero tras la ayuda

El arquero de la selección argentina fue rescatado por dos vecinos en la localidad de Sierra de los Padres

Fue a asistir a una camioneta atascada en el barro y se encontró con el Dibu Martínez: el regalo que le dio el arquero tras la ayuda

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

El Vasco Arruabarrena pretende un centrodelantero y Lucas Passerini figura en carpeta

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

La Azzurra apostó por un viejo conocido para tomar las riendas del equipo con la intención de clasificar a un Mundial tras no participar en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026

Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

MALDITOS NERDS

Disney+ confirma el regreso de Percy Jackson con La maldición del Titán y nuevos personajes clave

Disney+ confirma el regreso de Percy Jackson con La maldición del Titán y nuevos personajes clave

Yves Guillemot de Ubisoft considera que el adiós de Sony a los discos no sacudirá el sector gamer

Akatori llegará primero a PC el 5 de agosto y se retrasa en Switch 2 hasta 2027

Summer H. Howell encarna a Carrie White en la nueva adaptación de Mike Flanagan para Prime Video

Sauron desata el caos en la temporada 3 de Los anillos de poder y lleva la guerra a toda la Tierra Media

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: un nuevo día’ triunfa en Rotten Tomatoes: esto dice la crítica sobre la nueva película de la franquicia

‘Spider-Man: un nuevo día’ triunfa en Rotten Tomatoes: esto dice la crítica sobre la nueva película de la franquicia

Cómo se crean los dragones de “House of the Dragon”: los secretos detrás de los efectos visuales de la serie

Ariana Grande demanda a hackers tras la filtración de 45 canciones y material privado

La lesión que Aaron Pierre superó para conseguir el papel de Linterna Verde: “El tendón se separó del hueso y el bíceps se desgarró”

Traductora de ‘La Odisea’ critica el guion de la película de Christopher Nolan y lanza una frase demoledora: “me avergonzaría de escribirlo”

INFOBAE AMÉRICA

Estos son los 17 estados donde las muertes ya superan a los nacimientos y preocupa el futuro del crecimiento poblacional

Estos son los 17 estados donde las muertes ya superan a los nacimientos y preocupa el futuro del crecimiento poblacional

Un estudio advierte sobre el riesgo de “autoritarismo digital” por el avance chino en infraestructura tecnológica global

La demanda eléctrica nacional marca un nuevo récord de 4,203 MW en República Dominicana

El Salvador será la sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con expertos en innovación en salud

La CIDH homologa y publica un acuerdo con Guatemala tras la quema de la Embajada de España en 1980