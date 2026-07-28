River Plate quedó a un paso de fichar a una de las joyas del fútbol argentino

Tobías Andrada, a un paso de River Plate (REUTERS/Pablo Sanhueza)

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River Plate aceleró en las últimas horas y tiene avanzadas las negociaciones con Vélez Sarsfield para concretar la llegada de Tobías Andrada, con la intención de dar un salto de calidad en el mediocampo. Con la fecha límite del mercado de pases muy próxima, la dirigencia de Núñez resolvió los puntos clave de la negociación y se encamina a sumar una de las piezas más buscadas del semestre.

La operación por Andrada comenzó a gestarse varias semanas atrás, cuando surgió la necesidad de incorporar un volante con capacidad de desequilibrio ofensivo. El futbolista de Vélez figuraba entre los principales candidatos y, tras recibir el visto bueno del jugador, los dirigentes de River Plate iniciaron conversaciones formales con sus pares de Liniers.

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La negociación tomó impulso en los últimos días, luego de que River Plate presentara una oferta inicial de 7 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha del mediocampista. Desde Vélez Sarsfield consideraban insuficiente esa cifra, ya que pretendían un monto cercano a los 10 millones de dólares. El tira y afloje entre ambas instituciones se mantuvo durante varias jornadas, pero finalmente las diferencias económicas fueron limadas en una reunión entre las dirigencias, lo que permitió destrabar la transferencia.

Según le confiaron a este sitio desde Núñez, el acuerdo final “está avanzado” y River Plate abonará 6 millones de dólares por el 70 por ciento de los derechos económicos de Tobías Andrada. Además, el club de Núñez se comprometió a adquirir, en una segunda etapa, otro 20 por ciento de la ficha, siempre que el futbolista cumpla con determinados objetivos deportivos, como por ejemplo porcentaje alto de partidos disputados. El contrato que lo unirá con River será por cuatro años y medio. El joven de 19 años disputó un total de 36 partidos con la camiseta del Fortín, en los que aportó tres goles y brindó una asistencia.

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La llegada de Andrada se da en el marco de un mercado de pases especialmente activo para River Plate, que en las últimas semanas concretó la incorporación de varios futbolistas de jerarquía internacional. El fichaje más resonante fue el de Ángel Correa, delantero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México. La transferencia se cerró por 15 millones de dólares, lo que representa la mayor inversión de la actual gestión dirigencial.

Tobías Andrada es una de las jóvenes promesas de Vélez (velez.com)

A la lista de refuerzos de peso se sumaron Nicolás Otamendi, defensor central que disputó la final del Mundial 2026, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, el regreso del goleador colombiano Rafael Santos Borré y la vuelta del delantero Lucas Beltrán. Estas incorporaciones reflejan el objetivo de River Plate de potenciar el plantel con futbolistas experimentados y con recorrido internacional, en vistas a los compromisos del Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

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En paralelo a este proceso de incorporaciones, la comisión directiva de River Plate ejecutó una profunda depuración del plantel profesional.

El mercado de pases riverplatense también se caracterizó por una depuración significativa del plantel. En total, la comisión directiva resolvió apartar a 14 futbolistas. Entre los nombres más relevantes figuran el defensor chileno Paulo Díaz, quien rescindió contrato y firmó con Atlanta United; el mediocampista Maximiliano Meza, que arregló su llegada a Independiente; el marcador central Germán Pezzella; el lateral Fabricio Bustos; el volante paraguayo Matías Galarza Fonda; el extremo Alex Woiski; el delantero Maximiliano Salas; el mediocampista Giuliano Galoppo; el punta Ian Subiabre; el volante Santiago Lencina; el colombiano Kevin Castaño y el marcador de punta Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew de Estados Unidos. Este recambio busca reducir el número de profesionales y abrir espacio salarial para ir en búsqueda de nuevas estrellas.

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Dentro de las bajas también aparecen dos nombres históricos que rescindieron su contrato: el colombiano Juan Fernando Quintero y el arquero Franco Armani, que recaló en Atlético Nacional de Colombia.

La directiva y el cuerpo técnico coincidieron en la necesidad de sumar un volante con capacidad ofensiva para completar el rompecabezas del plantel. En ese sentido, además de Tobías Andrada, River Plate exploró alternativas como Thiago Almada, actualmente en el Atlético de Madrid, y se mantuvieron contactos por Esequiel Barco, quien expresó su deseo de regresar tras su paso por el Spartak de Moscú.

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La inminente llegada de Andrada apunta a fortalecer la generación de juego y ofrecer variantes en el mediocampo, acompañando a figuras como Ángel Correa y potenciando la estructura ofensiva del equipo. Desde la dirigencia de River Plate consideran que su perfil encaja con las exigencias del cuerpo técnico y las necesidades del plantel para la doble competencia nacional e internacional.

El Millonario no inició el semestre de la manera que esperaba. Primero quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Aldosivi al caer por 3-1 y luego inició su camino en el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Barracas Central en el Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet buscarán enderezar el rumbo mañana en su visita al Bosque para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata.

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