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Justicia salvadoreña dictamina 50 años de cárcel a dos sujetos por el feminicidio de una adolescente de 14 años

El fallo judicial determinó que los condenados aprovecharon la vulnerabilidad de la víctima y actuaron con premeditación, según lo acreditado por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres

Dos integrantes de estructuras criminales recibieron 50 años de cárcel luego de que pruebas forenses y testimonios los situaran en el lugar donde fue asesinada una adolescente en Soyapango (Cortesía: FGR).
Dos integrantes de estructuras criminales recibieron 50 años de cárcel luego de que pruebas forenses y testimonios los situaran en el lugar donde fue asesinada una adolescente en Soyapango (Cortesía: FGR).
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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador dictaminó el día de ayer, 27 de julio, la pena máxima de 50 años de prisión a dos hombres por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años.

Los sentenciados, Jorge Efraín Vásquez Ibarra y Geovanny Pablo Gómez Milán, recibieron la condena luego de que las pruebas demostraran su responsabilidad en los hechos, ocurridos en la comunidad 10 de Octubre, ubicada en Soyapango. El crimen fue registrado oficialmente el 1 de junio de 2025.

Según informó el Juzgado Especializado de Sentencia, la víctima padecía trastorno depresivo y problemas de conducta, situación que la llevó a consumir sustancias y a entablar amistad con jóvenes vinculados a grupos antisociales dedicados al tráfico de drogas.

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El 30 de mayo de 2025, la menor asistió a una fiesta donde se encontraban los ahora condenados. Durante el encuentro, la adolescente realizó comentarios en tono de burla hacia uno de los jóvenes presentes.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Vásquez Ibarra y Gómez Milán se pusieron de acuerdo y, mediante engaños, persuadieron a la víctima para que los acompañara a un lugar apartado. El plan se concretó cuando la condujeron hasta una finca situada en la comunidad 10 de Octubre, Soyapango.

En ese sitio, otros sujetos los esperaban y, junto a los acusados, agredieron a la joven con corvos hasta quitarle la vida. El cuerpo fue hallado al día siguiente.

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Publicación de la Policía Nacional Civil donde se informó sobre el homicidio de la adolescente de 14 años en la colonia 10 de Octubre, Soyapango, ocurrido el 2 de junio de 2025 (Cortesía: PNC).
Publicación de la Policía Nacional Civil donde se informó sobre el homicidio de la adolescente de 14 años en la colonia 10 de Octubre, Soyapango, ocurrido el 2 de junio de 2025 (Cortesía: PNC).

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que vincularon a los imputados con el asesinato. Entre los elementos clave del desfile probatorio, se hallaron prendas de vestir pertenecientes a Vásquez Ibarra y Gómez Milán con rastros de sangre compatibles con el perfil genético de la víctima. Además, el arma utilizada en el ataque también contenía ADN de la menor.

Antecedentes y contexto de vulnerabilidad

El Juzgado Especializado destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. Por su condición de menor de edad y sus problemas de adicción, los agresores aprovecharon la confianza que existía entre ellos para ejecutar el crimen.

El fallo judicial estableció que los acusados se valieron del vínculo de confianza y de la situación emocional de la adolescente para engañarla y luego asesinarla con saña.

La investigación reveló que Vásquez Ibarra está vinculado a la clica Montemaría Loco Salvatruchos y que Gómez Milán pertenece a la clica Abriles Dangerous Loco Salvatruchos, ambas estructuras criminales de la organización MS-13. Según la FGR, la relación de los condenados con estos grupos facilitó la ejecución del delito y el acceso a las armas utilizadas.

La Fiscalía General de la República informó sobre la captura, realizada el año pasado, de los jóvenes acusados del homicidio agravado de la adolescente de 14 años en la colonia 10 de Octubre, Soyapango (Cortesía: FGR).
La Fiscalía General de la República informó sobre la captura, realizada el año pasado, de los jóvenes acusados del homicidio agravado de la adolescente de 14 años en la colonia 10 de Octubre, Soyapango (Cortesía: FGR).

Las primeras diligencias incluyeron la audiencia de imposición de medidas ante el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango, que determinó la instrucción formal del caso tras considerar suficientes las pruebas presentadas. Durante el proceso, se documentó el uso de violencia extrema y la premeditación, así como el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima.

La sentencia de 50 años de prisión para cada uno de los responsables marca la pena máxima establecida para este tipo de delito, conforme a la legislación salvadoreña.

El tribunal subrayó la gravedad del feminicidio y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares ante conductas que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, especialmente cuando son menores de edad.

El expediente permanecerá abierto para la persecución de otros posibles implicados en el crimen, dado que la investigación identificó la participación de más sujetos durante el ataque.

Mientras tanto, Vásquez Ibarra y Gómez Milán cumplirán la sentencia en un centro penitenciario bajo régimen de máxima seguridad, según lo establecido en la resolución judicial.

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