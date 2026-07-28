El optimismo ciudadano cayó 9% en julio y volvió a los niveles del inicio del Gobierno, según un estudio

Javier Milei en los inicios de su gestión

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El Índice de Optimismo Ciudadano (IOC) elaborado por Poliarquía Consultores registró una caída del 9% en julio respecto de junio y acumuló un retroceso del 23% en lo que va de 2026. Según el informe difundido por la consultora, el indicador se ubicó en -73 puntos, veintidós puntos por debajo de la medición anterior, y alcanzó su nivel más bajo desde febrero de 2024.

“En julio, el Índice de Optimismo Ciudadano (IOC) retoma su tendencia descendente, con una caída de 9% respecto a junio y acumulando una contracción de 23% en lo que va del año”, señalaron en el documento. La consultora agregó que “el indicador se ubica en -73 puntos, veintidós puntos por debajo del mes anterior”.

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El trabajo sostuvo además que el IOC “continúa en la zona de pesimismo fuerte” y que se encuentra “en su valor más bajo desde febrero de 2024”. De esa manera, el informe indicó que se diluyó la recuperación que el índice había mostrado durante 2024 y 2025.

La evolución del Índice de Optimismo Ciudadano (IOC)

El Índice de Optimismo Ciudadano es un indicador que Poliarquía desarrolló para medir el humor social. Para construirlo, la consultora pondera las opiniones de la ciudadanía sobre tres dimensiones: la situación actual del país, la evaluación retrospectiva y las perspectivas futuras. El índice se presenta con una media de cero, por lo que los valores positivos se asocian con el optimismo y los negativos con el pesimismo. Los datos surgen de la encuesta mensual nacional que realiza la consultora.

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La evolución de subíndice de Optimismo Ciudadano (IOC)

En julio, los tres componentes del índice registraron caídas. El subíndice de perspectivas futuras volvió a terreno negativo y quedó en -16 puntos, con una baja intermensual del 7%. La situación actual descendió hasta -97 puntos, lo que representó una caída del 6% respecto de junio. En tanto, la evaluación retrospectiva llegó a -107 puntos después de retroceder un 15% en comparación con el mes anterior, el mayor descenso entre los tres indicadores.

“Los tres subíndices del IOC mostraron caídas en julio. La evaluación retrospectiva fue la que mayor caída intermensual registró, disminuyendo un 15%. Por otra parte, las perspectivas futuras se contrajeron un 7% respecto a junio, mientras que la situación actual lo hizo un 6%”, precisó Poliarquía.

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El informe también analizó la evolución del optimismo según el comportamiento electoral de los votantes en las elecciones generales de 2023. De acuerdo con la consultora, el deterioro de los últimos meses respondió principalmente a la caída registrada entre los electores identificados con el espacio antikirchnerista.

La evolución del Índice de Optimismo Ciudadano (IOC) Según el voto de las elecciones generales de 2023

“El deterioro en los niveles de optimismo de los últimos meses se explica por la fuerte caída que se registró entre los votantes anti-kirchneristas, especialmente en aquellos que optaron por Juntos por el Cambio en primera vuelta y acompañaron a Milei en el balotaje”, indicó el documento.

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Poliarquía agregó que, desde noviembre de 2025, mes posterior al triunfo oficialista en las elecciones legislativas de medio término, “el IOC muestra una caída de 27% entre quienes apoyaron a Juntos por el Cambio y de 22% en los votantes de La Libertad Avanza, alcanzando los menores niveles desde marzo de 2024”.

Los gráficos incluidos en el informe mostraron la evolución histórica del Índice de Optimismo Ciudadano desde 2008, así como el comportamiento de sus tres subíndices y la comparación entre quienes votaron a Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei en las elecciones generales de 2023.

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