Honduras: Segunda vuelta electoral vuelve al debate político, pero su aprobación dependerá del Congreso

Los sectores que apoyan la segunda vuelta electoral sostienen que permitiría elegir al presidente con mayor respaldo ciudadano cuando ningún candidato logre mayoría suficiente. REUTERS/Leonel Estrada TPX

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La propuesta de segunda vuelta electoral en Honduras volvió al debate, luego de que el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Flavio Nájera, afirmara que su aprobación depende de un acuerdo político en el Congreso Nacional y de una reforma constitucional respaldada por 86 diputados.

El planteamiento integra un paquete de reformas electorales para actualizar el marco normativo que regula los procesos electorales en Honduras, mientras el país se prepara para los próximos comicios generales y continúan los pedidos de fortalecer la institucionalidad democrática.

Nájera sostuvo que la implementación de una segunda vuelta no enfrenta obstáculos técnicos o jurídicos, sino que depende de la voluntad política de las fuerzas representadas en el Poder Legislativo.

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Según explicó, una modificación de esta naturaleza requiere una reforma constitucional, por lo que deberá contar con el respaldo de al menos 86 diputados. Eso obliga a construir acuerdos entre varias bancadas y convierte el debate en un asunto político.

El exfuncionario señaló que el documento presentado incorpora reformas administrativas y propuestas de carácter político orientadas a modernizar el sistema electoral y generar mayor confianza en los procesos de votación.

Honduras necesita reformas electorales

También expresó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda ser aprobada mediante consensos entre los distintos partidos representados en el Congreso Nacional.

Durante sus declaraciones insistió en que el debate debe desarrollarse mediante el diálogo, para que cada organización política exponga su posición antes de adoptar una decisión definitiva.

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Señaló además que la propuesta busca abrir espacios para analizar alternativas que fortalezcan el sistema democrático, sin convertir la discusión en un tema de polarización.

Uno de los puntos centrales del paquete de reformas plantea la ciudadanización total de los organismos electorales vinculados al Congreso Nacional, una medida que, de acuerdo con Nájera, fue diseñada por el equipo responsable de elaborar la propuesta.

La reforma constitucional para incorporar la segunda vuelta electoral obliga a construir acuerdos entre bancadas y coloca el debate en el centro del Congreso Nacional.

El exconsejero indicó que esta iniciativa busca incrementar la independencia de las instancias encargadas de administrar los procesos electorales y se diferencia de otras propuestas que contemplan solo una participación parcial de ciudadanos sin representación partidaria.

Reconoció, no obstante, que la decisión final no recaerá en quienes formularon las reformas, sino en el pleno del Congreso Nacional, donde cada iniciativa deberá ser discutida, modificada y eventualmente sometida a votación.

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Las posiciones a favor y en contra

La segunda vuelta electoral ha sido objeto de debate en Honduras durante varios años. Quienes respaldan su implementación consideran que permitiría garantizar que el presidente de la República sea electo con mayor respaldo ciudadano cuando ningún candidato alcance una mayoría suficiente en la primera votación.

Otros sectores sostienen que este mecanismo podría incrementar los costos de las elecciones, extender los tiempos del proceso electoral y generar nuevos desafíos logísticos para las autoridades encargadas de organizar los comicios.

Las diferencias entre estas posiciones hacen prever que el análisis legislativo será uno de los más complejos dentro de la agenda de reformas políticas.

Desde la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, su presidente, Antonio Rivera Callejas, confirmó que el paquete de reformas será objeto de estudio para evaluar tanto sus beneficios como las implicaciones de una eventual aprobación.

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También reconoció que ve un escenario complicado para que la propuesta sobre la segunda vuelta reúna el respaldo necesario dentro del Poder Legislativo, debido a las posiciones encontradas entre las distintas bancadas.

En otro de los puntos incluidos en las reformas: la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). A diferencia de la propuesta presentada por el grupo que elaboró las reformas, el diputado considera que la ciudadanización no debería aplicarse de manera absoluta.

En su opinión, el modelo más adecuado sería uno mixto que combine la participación de representantes de los partidos políticos con ciudadanos independientes previamente capacitados por el Consejo Nacional Electoral.

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Una mujer muestra su dedo manchado de tinta después de depositar su voto. REUTERS/Leonel Estrada

Según explicó, los cargos de secretario y escrutador podrían ser ocupados por personas provenientes de universidades, iglesias, organizaciones juveniles u otros sectores de la sociedad civil que reciban la formación correspondiente por parte del organismo electoral.

Este esquema, afirmó, permitiría mantener la representación política dentro de las mesas receptoras de votos sin renunciar a mecanismos orientados a fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

El debate sobre estas reformas ocurre en un contexto en el que distintos sectores han planteado la necesidad de revisar las reglas electorales antes de las próximas elecciones generales, con el objetivo de mejorar la organización de los comicios.

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Por ahora, la viabilidad de la segunda vuelta electoral y del resto de las reformas dependerá de las negociaciones que se desarrollen en el Congreso Nacional.