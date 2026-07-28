Berensztein analizó el escenario electoral: por qué cree que el malestar social no se traduce en votos contra Milei

Sergio Berensztein afirmó que el malestar social en Argentina no se traduce en votos contra Milei por la debilidad de la oferta opositora

Guardar

La percepción social sobre la economía y la política en Argentina muestra un contraste marcado: mientras el gobierno proyecta optimismo sobre el futuro, gran parte de la población expresa preocupación y desconfianza. El consultor político Sergio Berensztein, de D’Alessio Irol, advirtió que los últimos datos reflejan que los argentinos consideran que están peor que el año pasado

Berensztein explicó en Infobae en Vivo que “una cosa es la foto que tenemos hoy y otra cosa la proyección político-electoral”. El consultor señaló que la canalización de este malestar social depende de la oferta opositora y destacó que “para que eso se canalice electoralmente hay que analizar la oferta opositora”.

PUBLICIDAD

Según sus palabras, hoy faltan “figuras convocantes, narrativas originales y sobre todo enfocadas en los problemas reales de la sociedad”. Agregó que el gobierno “afirma parámetros narrativos discursivos muy claros y la oposición está opacada”.

En este sentido, mencionó la figura de Axel Kicillof y observó: “tiene un piso de votos potencialmente interesante, pero un techo muy bajo”. Precisó que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires “penetra muy limitadamente en el interior del país” y que existe una saturación en el interior de candidatos porteños o bonaerenses.

PUBLICIDAD

Berensztein señaló que los argentinos creen que están peor que el año pasado, pese al optimismo que proyecta el gobierno sobre la economía (Captura de video)

Imagen de Milei y dinámica electoral

Por otra parte, Berensztein detalló los números de imagen del presidente: “Tuvo un pico al año de gestión, noviembre del 2024, de 48%. Hoy está en 36%. Hubo una caída, pero nunca estuvo en 70%. La caída es más o menos importante, de 20%”.

El consultor resaltó que “después de dos años y medio de gestión, habiendo hecho un ajuste sin precedentes en la Argentina. Cuando uno compara cómo está Milei hoy en relación a Macri o Alberto Fernández a la misma altura de gestión, Milei está mejor habiendo hecho el ajuste”.

PUBLICIDAD

En este sentido afirmó: “tener un desgaste como el que tuvo Milei, habiendo hecho el ajuste, es muy meritorio”.

El consultor observó que “la elección se define por la oferta” y que, actualmente, la falta de figuras opositoras convocantes dificulta una competencia clara. Berensztein sostuvo: “algunos creen que esto es transitorio y que de acá a fin de año van a aparecer candidatos o los que están van a tener propuestas un poquito más convocantes y más precisas. Otros creemos que esto no va a ser tan sencillo”.

PUBLICIDAD

Fragmentación y provincialización de la política

El especialista se detuvo en la saturación de candidatos del área metropolitana de Buenos Aires: “hay saturación en el interior de los candidatos porteños o bonaerenses”. Remarcó que “la porteñización de la agenda electoral o de la oferta electoral generó cierta saturación en el interior y hay una demanda de gente que tenga una sensibilidad federal, si no es del interior, tiene que tener una narrativa que reconozca las autonomías provinciales”.

La imagen de Javier Milei cayó de un pico de 48% en noviembre de 2024 a 36%, aunque Berensztein dijo que su desgaste es menor que el de Macri y Alberto Fernández REUTERS/Angela Ponce

Sobre la dinámica electoral, el consultor explicó: “la Libertad Avanza, si bien legalmente puede competir en los veinticuatro distritos, en la práctica no tiene una estructura política armada como para dar pelea a nivel provincial y en los casos en que la pudiera tener, en la práctica el gobierno necesita los votos de los gobernadores locales y cede”.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo apuntó que en provincias como Córdoba y Santa Fe, “La Libertad Avanza, aún sin estructura y sin nada, viene de hacer dos muy buenas elecciones”. En esas elecciones, según el consultor, “apelaron a apellidos históricos para instalar esas candidaturas”, aunque aclaró que la campaña la lideró Milei y que se trató de elecciones nacionales.

Desafección política y voto joven

El consultor analizó el fenómeno de la desafección política, especialmente entre jóvenes de sectores populares. Berensztein lo definió: “eso se llama política de desafección. Cuando vos perdés interés en la cosa pública y te refugias en la vida privada o en ONGs o en otro tipo de sociabilidad, pero no sentís cercanía ni incentivos para participar del debate público”.

PUBLICIDAD

Sostuvo que esta tendencia no es solo argentina, pero en el país “se está dando de una manera singular, porque esto coincide con una situación donde no hay oportunidades tampoco de inserción en el mercado de trabajo”.

Agenda económica y contradicciones oficiales

Berensztein analizó el discurso económico del gobierno y señaló: “el país tiene una agenda económica muy acotada, no habla de política industrial”. Precisó: “el presidente habla de reformas, pero hizo nada más que una y parcial, que fue la laboral, no hizo la tributaria, no hizo la reforma previsional, la reforma monetaria, la reforma financiera, nada. Habla de reformas en el aire, 16 mil reformas”.

PUBLICIDAD

Sobre el funcionamiento del Banco Central, Berensztein planteó: “fíjense las contradicciones de Milei que son fabulosas. Una es: él habla de independencia del Banco Central, jueves da un discurso. ¿Cómo es el Banco Central hoy? Totalmente dependiente”. Añadió: “el Banco Central hoy depende del humor del presidente”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.