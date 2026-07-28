Infraestructura y comercio vuelven a mover los principales corredores de Norteamérica

Aunque uno responde a una obra de infraestructura y el otro a una decisión vinculada con la sanidad animal, ambos anuncios tienen como denominador común su incidencia sobre corredores terrestres estratégicos para Norteamérica (Imagen: Shutterstock)

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Dos de los principales corredores logísticos de Norteamérica registraron novedades casi en simultáneo. Mientras Estados Unidos y Canadá pusieron en funcionamiento un nuevo puente internacional sobre el río Detroit para fortalecer uno de los cruces fronterizos más transitados del continente, México confirmó que retomará durante agosto las exportaciones de ganado hacia el mercado estadounidense tras más de un año de restricciones sanitarias.

La coincidencia se produce en un escenario de tensiones comerciales entre Washington y Ottawa por la reciente imposición de nuevos aranceles estadounidenses a productos canadienses, y en paralelo a la coordinación sanitaria entre Estados Unidos y México para contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, condición necesaria para reabrir el intercambio ganadero.

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Aunque responden a contextos diferentes, ambos hechos impactan sobre flujos clave del comercio exterior regional.

Un nuevo puente para uno de los pasos fronterizos más transitados

El nuevo puente internacional Gordie Howe, de 2,4 kilómetros de longitud, comenzó a operar este lunes uniendo Detroit, en el estado de Michigan, con Windsor, en la provincia canadiense de Ontario. La infraestructura atraviesa el río Detroit y constituye un nuevo enlace carretero entre ambos países.

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Su entrada en funcionamiento busca aliviar la presión sobre el cercano puente Ambassador, considerado uno de los cruces fronterizos con mayor movimiento de mercancías de Norteamérica y por el que circulan diariamente miles de camiones que abastecen cadenas de suministro industriales y comerciales entre ambos países.

La inauguración, sin embargo, estuvo marcada por el contexto político. Canadá suspendió la ceremonia conjunta prevista inicialmente luego del anuncio de nuevos aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos canadienses. A ello se sumaron declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos obtendrá el 50% de las ganancias derivadas de la nueva infraestructura.

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Más allá de ese escenario, la puesta en marcha del puente incorpora una nueva alternativa para el transporte por carretera entre dos de las economías con mayor intercambio comercial del continente.

El nuevo puente internacional Gordie Howe, de 2,4 kilómetros de longitud, comenzó a operar este lunes uniendo Detroit, en el estado de Michigan, con Windsor, en la provincia canadiense de Ontario (Foto: Shutterstock)

México prepara la reapertura de un flujo comercial clave

En el extremo sur del corredor norteamericano, México confirmó que durante agosto comenzará el proceso para reanudar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, luego de que las autoridades estadounidenses levantaran la prohibición que regía desde hace más de un año para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la decisión a la coordinación técnica mantenida entre ambos gobiernos, que incluyó medidas sanitarias como la instalación de trampas para controlar la plaga y la puesta en marcha de una planta en Chiapas destinada a producir moscas estériles para limitar la expansión del insecto.

Según lo informado por el Gobierno mexicano, la reapertura comenzará por el estado de Sonora y luego continuará por Chihuahua, ambos ubicados sobre la frontera con Estados Unidos. Del lado estadounidense, el Departamento de Agricultura prevé reanudar inicialmente las importaciones a través del puerto de entrada de Douglas, Arizona, para posteriormente habilitar otros dos pasos fronterizos en Nuevo México.

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Dos movimientos sobre corredores estratégicos

Aunque uno responde a una obra de infraestructura y el otro a una decisión vinculada con la sanidad animal, ambos anuncios tienen como denominador común su incidencia sobre corredores terrestres estratégicos para Norteamérica.

Por un lado, la apertura del puente Gordie Howe incorpora capacidad a uno de los principales enlaces viales entre Estados Unidos y Canadá. Por el otro, la reanudación gradual de las exportaciones ganaderas permitirá restablecer un flujo comercial entre México y Estados Unidos que permanecía interrumpido por motivos sanitarios.

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En conjunto, ambos acontecimientos reflejan movimientos sobre dos de los principales ejes fronterizos de la región, donde la infraestructura, los controles sanitarios y la coordinación entre países forman parte del funcionamiento cotidiano de las cadenas de suministro y del comercio exterior norteamericano.