Quién es Elisa Comparin, la abogada de bajo perfil que conquistó el corazón de Claudio Rígoli

Claudio Rígoli y Elisa Comparin celebraron sus nupcias en un romántico momento privado en Monte Isola (Instagram)

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En las últimas horas, el escenario del periodismo argentino se vio sacudido por una noticia que nadie esperaba: Claudio Rígoli, histórico conductor de Telenueve Central, se casó con Elisa Comparin en una íntima ceremonia celebrada en Italia. La información, que se conoció durante la emisión de LAM (América), tomó por sorpresa tanto a colegas como a amigos del conductor, quienes desconocían por completo los planes de boda y se enteraron a través de las imágenes que comenzaron a circular en redes y programas de espectáculos. Y en medio del panorama, el nombre de la mujer de 42 años se volvió el centro de atención.

La boda tuvo lugar en Monte Isola, un pintoresco municipio de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía. Las fotos del evento, que rápidamente se difundieron en redes sociales, reflejaron la calidez del entorno y el perfil bajo de la pareja. Según pudo saber Teleshow, además de la ceremonia formal, Rígoli y Elisa realizaron una emotiva bendición de anillos, rodeados de un paisaje de montañas y verde intenso, lejos del bullicio mediático.

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Además, de acuerdo a la información que obtuvo este medio, en la ceremonia solo hubo algunos amigos íntimos de la pareja. Por otro lado, al consultarle a directivos de Canal Nueve sobre la noticia, explicaron que fue una sorpresa ya que solo sabían que tenía la intención de irse de vacaciones con Elisa. “Claudio hizo de su reserva y discreción una fortaleza”, aseguró un colega del canal a Teleshow.

La pareja celebró una ceremonia íntima en la costa italiana y las fotos causaron furor en las redes

Al aire libre y con un paisaje de ensueño, la pareja selló su amor lejos de las cámaras

El bajo perfil de Claudio Rígoli marcó toda la boda, ya que tomó por sorpresa su casamiento con la abogada

La figura de Comparin no tardó en llamar la atención y despertar la curiosidad de todos, ya que hasta ahora había permanecido lejos de los flashes. Abogada especializada en Derecho Penal, Elisa se desempeña como prosecretaria en la Fiscalía General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal, dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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A su vez, su carrera profesional está respaldada por una sólida formación académica: se recibió como abogada en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo un magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral. Desde febrero de 2019, trabaja de manera estable en el ámbito judicial federal, donde fue ganando experiencia en causas complejas y en la administración pública.

La letrada de 42 años conquistó el corazón del reconocido conductor y sorprendió a colegas y amigos

Elisa comparte el perfil bajo y los viajes por el mundo con Rígoli

La abogada, con trayectoria en el Ministerio Público Fiscal y pasión por los viajes y el deporte, eligió la discreción para su boda con el periodista

Un momento de intimidad y felicidad para los recién casados durante su estadía europea

De la Justicia Federal a los paisajes de Italia, Elisa mantiene una vida profesional dedicada y una rutina personal marcada por los deportes y los viajes

El perfil laboral de Elisa se caracteriza por la discreción y el profesionalismo. No tiene publicaciones recientes en redes laborales y mantiene un bajo perfil digital, centrando su actividad en el desarrollo técnico y académico propio del ámbito judicial. Más allá de su faceta profesional, la letrada se destaca por su energía y sus intereses variados.

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En el plano privado, Comparin es amante de los deportes y la vida al aire libre. En sus redes sociales se la vio participando tanto en rutinas de gimnasio como en maratones junto a amigas, consolidando su pasión por la actividad física y el bienestar. En sus redes personales compartió logros deportivos bajo el lema “objetivo logrado”, transmitiendo la importancia de la constancia y la superación personal. Además, comparte con Rígoli el gusto por los viajes y la aventura, habiendo recorrido juntos destinos como Italia, España, Estados Unidos, Uruguay y la Patagonia argentina, alternando paisajes urbanos y naturaleza. En una de las imágenes del viaje por Europa, Elisa posó frente al Coliseo romano con un look casual y lentes oscuros, disfrutando del verano italiano.

La vida social de Elisa también incluye eventos destacados, y en la última edición de los premios Martín Fierro 2024 se la vio acompañando a Rígoli en la alfombra roja. Ambos lucieron looks elegantes y posaron de la mano, dejando ver una pareja consolidada, acostumbrada a alternar la exposición pública con la intimidad más absoluta.

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Elisa, sonriente y con medalla, tras sumar un nuevo desafío deportivo en su vida

La nueva esposa de Rígoli, en una postal urbana durante su recorrido por Europa

La letrada saca a relucir su pasión por la moda durante su viaje por Venecia, Italia

Claudio Rígoli y Elisa Comparin, juntos en la gala de los premios Martín Fierro 2024

Cabe destacar, el conductor siempre mantuvo un perfil bajísimo en lo que respecta a su vida íntima, incluso entre sus compañeros de trabajo. Pilar Smith, panelista de LAM, fue la encargada de dar la noticia y relató al aire que, antes de salir en vivo, intentó confirmar el rumor con colegas, pero la reacción fue de total desconcierto: “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos con estas imágenes”. Incluso el periodista Esteban Mirol, uno de los amigos más cercanos de Rígoli, admitió que se enteró de la boda por la propia Smith: “Vos me llamaste para ver si yo sabía. No sabía nada”.

La única información previa que había circulado en el canal era que el conductor se tomaría unos días de vacaciones junto a Elisa, sin mencionar en ningún momento que el viaje incluía una boda. Según se comentó en el panel de LAM, la relación entre ambos habría comenzado alrededor de 2023, aunque la pareja eligió mantener todo en el ámbito privado hasta este sorpresivo y romántico paso.

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La joven se recibió como abogada en la Universidad de Buenos Aires y luego realizó una maestría en la Universidad Austral

Entre los destinos predilectos de Elisa se encuentra la Patagonia argentina, donde disfrutó de sus paisajes naturales

La joven abogada durante una de sus visitas al Coliseo romano (Instagram)

La historia de Rígoli y Comparin se convirtió en uno de los temas más comentados del ambiente mediático, no solo por el hermetismo con el que manejaron la noticia sino también por el contraste entre la vida pública del conductor y la discreción de su flamante esposa. La sorpresa fue total, y dejó en claro que todavía existen historias de amor que pueden preservarse lejos de los flashes y los rumores, incluso en el universo del espectáculo argentino.