Ivana Figueiras enfrentó los prejuicios por la posición económica de su familia: “No nací en cuna de oro”

La modelo y empresaria contó que su papá le enseñó la cultura del trabajo y que el dinero para comenzar su propia marca fue todo de ella (Video: Emprendedores Argentinos)

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Ivana Figueiras construyó una carrera como modelo y decidió dar un paso más: lanzar su propia marca de ropa interior, en la que nombres como Zaira Nara, China Suárez, Emilia Attias y otros formaron parte. Lo que para muchos emprendedores es un desafío en sí mismo, para ella tuvo una capa adicional: el apellido. Hija de Marcelo Figueiras, presidente de un reconocido laboratorio, la modelo enfrentó desde el arranque la sospecha de que el dinero de su padre estaba detrás del proyecto. Invitada al podcast Emprendedores Argentinos, lo desmintió con precisión y sin vueltas.

La primera aclaración fue sobre el origen familiar. “Yo no nací en cuna de oro, porque mi papá no fue toda la vida millonario. Mi papá empezó de abajo, era cadete de un supermercado. Entonces la gente cuando habla no tiene ni idea lo que dice”, comenzó Figueiras.

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Sobre el capital para arrancar la marca, fue igual de directa. “Mirá que en las reuniones familiares hasta me termino riendo de la ridiculez absoluta que seguramente piensa o pensó la mayoría de la gente. O sea, hay mucha gente que no conoce mi vida, mi familia, mi historia, pero yo tengo un padre que es empresario. También empezó de abajo, la hizo él, pasó miles. Si hay algo que realmente lo vi fue trabajar, pero como nadie en mi vida”, aseguró.

La frase que más circuló en su entorno fue siempre la misma: “Ah, esta, al padre le puso la marca ahí”. La empresaria la repitió al aire con la misma ironía con la que la escuchó tantas veces. “Nada más lejos que la realidad. Ojalá fuera. O sea, ojalá”, respondió.

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Ivana Figueiras habló del prejuicio por ser hija de un empresario millonario: “No nací con una de oro”

El padre aparece en el relato no como fuente de capital sino como modelo de conducta. “Siempre lo hablo con mi papá y mi papá como que yo sé que está re orgulloso. Y estuvo buenísimo también que sea así, porque yo también tuve que hacer mucho oídos sordos a la creencia, ¿viste? Que crecés con eso así”, contó.

Uno de los conductores planteó el nudo del problema: no venir de una formación empresarial formal, pero haber crecido viendo el mundo de los negocios de cerca, y tener que lidiar con que cualquiera de afuera diga “ah, bueno, porque es la hija de...” y que eso le baje el precio a todo lo que ella haga. Le preguntó qué aprendió de eso.

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La respuesta de Ivana no esquivó el costado social de la pregunta. “Va de la mano de lo que hablábamos antes, ¿no? Del prejuicio de la gente, el resentimiento. Yo igual entiendo un montón de cosas, porque a ver, es difícil vivir en un país en donde te cuesta tanto llegar a fin de mes y no volverte una persona resentida. Es muy difícil, ¿eh?”, dijo.

Y se corrió del lugar de la víctima para ponerse del otro lado. “Te juro que me pongo en los zapatos también de esas personas que no llegan a fin de mes. Uno también ve los sueldos, ¿viste? Decís: ‘Te juro que yo si pudiera te pagaría el triple, pero porque te lo merecés. Pero ¿cómo hago?’”, cerró.

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Ivana Figueiras se toma un selfie frente al espejo con un body de lencería negro, mientras dos rosas rojas se reflejan en el tocador de mármol.

No fue la primera vez que Figueiras habló del tema en público. Antes de su paso por Emprendedores Argentinos, ya había abordado el peso del apellido en Desencriptados, el programa de Darian Rulo Schijman en Infobae.

En esa ocasión, Rulo planteó la pregunta de frente: venir de una familia importante, con un padre empresario reconocido, y cómo eso la había puesto en un lugar de privilegio desde el principio. Ivana no lo negó, pero lo matizó: “Es algo que en mi vida en algún punto me pesó un poco porque al tener un padre con una figura tan fuerte es como que todo el mundo asume, o la mayoría de la gente, que tenés todo resuelto o que no tenés ninguna aspiración porque ya tenés esa parte económica resuelta”, dijo.

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La descripción de su padre fue la misma de siempre. “Mi papá es una persona que se hizo de abajo, entonces siempre me demostró mucho lo que es el valor del trabajo y ni hablar del valor de la palabra. Pero es una persona a la que nadie le regaló nada en la vida. De hecho, hasta él le daba trabajo a su propio padre”, contó.

Ese ejemplo fue el que moldeó su forma de encarar el trabajo. “Haber visto ese ejemplo a mí también me despertó todo ese lado de que en la vida tenés que ir por lo que querés, tener un objetivo claro. Me enseñó el valor de lo que es el trabajo, el sacrificio, levantarse y hacer las cosas”, dijo. Y reconoció el lado B: “Tal vez la gente cree que no te cuesta porque sos ‘hija de’”.

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